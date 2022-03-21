В плену от мелитопольской активистки Гайсумовой российские оккупанты требовали подписать два документа: "Я предупредила, что стукачом никогда не была и не буду"

Мелитопольская активистка, участник антиоккупационных митингов Ольга Гайсумова рассказала, что в плену ее водили на допросы, требовали подписать документы о сотрудничестве и держали с мешком на голове.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"7 дней меня держали с мешком на голове. Я потеряла счет дням. По внутренним ощущениям, это было здание военкомата. Но точно сказать не могу, потому что завозили и вывозили меня с мешком на голове. На допросы водили в три разных комнаты. Было очень холодно – здание не отапливается", - цитирует Ольгу издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Активистка рассказывает, что к ней применяли психологическое давление и склоняли к сотрудничеству.

"От меня требовали сотрудничества и подписания двух документов. Первый – об отказе организовывать, координировать и даже участвовать в различных митингах. Второй – об информационном сотрудничестве и пособничестве в денацификации и демилитаризации. Я подписала эти документы, но предупредила, что стукачом никогда не была и не буду", - заметила она.

Гайсумова рассказала, что 20 марта ее с мешком на голове вывезли за 25 километров от Мелитополя и высадили в поле, после чего она выехала в безопасное место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской громады Сикаленко

Как сообщалось, Ольга Гайсумова была похищена 12 марта во время митинга под стенами РГА. Это был митинг в поддержку мэра Мелитополя и против оккупации города. Кроме активистки, из плена также освобождены еще четыре журналиста из Мелитополя. С ними захватчики провели "профилактические беседы".