Агрессия России в Украине угрожает голодом Ближнему Востоку и Северной Африке, – Центр стратегических коммуникаций
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Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Полномасштабная война России против Украины усиливает голод на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5.UA со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией.
"Вторжение России в Украину усиливает голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Большинство производства пшеницы сконцентрировано на востоке Украины, где боевые действия наиболее интенсивны. Мировые цены на продовольствие выросли более чем на 30% от в прошлом году, а война в Украине еще больше повысила цены, достигшие самого высокого с 1974 года уровня с поправкой на инфляцию", – говорится в сообщении.
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9 марта Украина запретила экспорт зерна и других продуктов питания, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис. Даже если эти сбои в цепочке поставки будут устранены в ближайшее время, проблемы, скорее всего, сохранятся. К тому же, боевые действия могут серьезно подорвать будущий урожай, особенно если война будет продолжаться до начала посевной в апреле.
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Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
2023 - з чого садити?
Росія - це лише бензоколонка, всякі Джон Діри чи гербіциди / пестициди виробляються на Заході
Kstati, a de toj "baixer" s kosmetičkoj??? Padalnye volki ili volčja padalj, kak oni tam?...
Звідки така інформація, з кремльовських мєтадічєк, що дамбас Україну кормить?
Где эти боевые людоеды ?