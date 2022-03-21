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Африка (243) голод (147) продукты (1507) экспорт (842) Ближний Восток (49)

Агрессия России в Украине угрожает голодом Ближнему Востоку и Северной Африке, – Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

голод

Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Полномасштабная война России против Украины усиливает голод на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5.UA со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией.

"Вторжение России в Украину усиливает голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Большинство производства пшеницы сконцентрировано на востоке Украины, где боевые действия наиболее интенсивны. Мировые цены на продовольствие выросли более чем на 30% от в прошлом году, а война в Украине еще больше повысила цены, достигшие самого высокого с 1974 года уровня с поправкой на инфляцию", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов

9 марта Украина запретила экспорт зерна и других продуктов питания, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис. Даже если эти сбои в цепочке поставки будут устранены в ближайшее время, проблемы, скорее всего, сохранятся. К тому же, боевые действия могут серьезно подорвать будущий урожай, особенно если война будет продолжаться до начала посевной в апреле.
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Топ комментарии
+37
Пускай все голодающие идут и пи***дят Пидоросию. А то весь мир молча наблюдает как Пидоросия бомбит и геноцидит украинские города, а они видители думают о пожрать
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21.03.2022 18:04
+22
Лівійцям і ассадитам не вистачить?
Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
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21.03.2022 18:04
+17
А нас це має якось хвилювати? І з якого дива?
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21.03.2022 18:02
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А нас це має якось хвилювати? І з якого дива?
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21.03.2022 18:02 Ответить
Араби знову побіжать у Європу.
Черговий профіт для *****.
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21.03.2022 18:03 Ответить
Треба пом,ятати що бажають нас прийняти в ЕС чи ні,але ми центр Європи,трагедія такої країни відгукнется усім , якщо не ліквідують божевільного карлика ,треба гуртуватися і робити все можливе і не можливе!
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21.03.2022 18:04 Ответить
Саме так, треба пацюка ліквідувати як злочинця, а не заглядати йому куди попало, та перемовлятись, так ніби він людина.
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21.03.2022 18:12 Ответить
Пускай все голодающие идут и пи***дят Пидоросию. А то весь мир молча наблюдает как Пидоросия бомбит и геноцидит украинские города, а они видители думают о пожрать
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21.03.2022 18:04 Ответить
Лівійцям і ассадитам не вистачить?
Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
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21.03.2022 18:04 Ответить
кацапські землі не пошкоджені, Кубань буде з зерном, лівійці і асадіти підуть воювати навіть за краюху хліба.Це не так вже і доре як подумати.
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21.03.2022 18:07 Ответить
2022 - чим садити, оброблювати, збирати?
2023 - з чого садити?
Росія - це лише бензоколонка, всякі Джон Діри чи гербіциди / пестициди виробляються на Заході
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21.03.2022 18:17 Ответить
ваші слова да Богу в вуха- як кажуть. Бо у 202о році з параші загальний об'єм ринку торгівлі зерном склав 184 млн т.
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21.03.2022 18:25 Ответить
ЦЕ ВЖЕ НЕ НАША ПРБЛЕМА, ЦЕ ХАЙ ВЖЕ ГЕНСЕК ООН МОЗОК СОБІ ***, ЯК РОЗРУЛИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ. МОЖЕ ЯКОСЬ РАШКУ ВИКЛЮЧИТИ ІЗ СКЛАДУ РБ ООН? ЯК ВАРІАНТ???
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21.03.2022 18:05 Ответить
Не мавпочки в этом году бананов из Украины не будет,добывайте сами.
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21.03.2022 18:06 Ответить
зато Україні нічого не загрожує.?.. все самим приходиться робити ))))

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21.03.2022 18:13 Ответить
та норм, амерські аграрії успішно відрапортували ще до початку війни, що якщо Україна не зможе продавати зерно, то вони з радістю замінять Україну. Правда зерно тоді буде коштувати в рази дорожче, але це вже проблема покупців цього зерна, а не продавців.... Тому давайте побажаємо 'успіхів' амерським аграріям у пошуку покупців на ДУЖЕ ДОРОГЕ ЗЕРНО!!! ХАХАХАХААХАХ!!!!
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21.03.2022 18:13 Ответить
ми дуже стурбованi
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21.03.2022 18:16 Ответить
Мы можем выразить озабоченность, как сильную так и прям нестерпимую, ну или осудить это все очень сильно. Все как положенно.
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21.03.2022 18:18 Ответить
Да и врот им потные ноги.
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21.03.2022 18:19 Ответить
Насрати...
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21.03.2022 18:20 Ответить
Там пол Африки воздержалось при голосовании в ООН, теперь пусть воздерживаются от жрачки и продолжают молиться на *****
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21.03.2022 18:22 Ответить
tem xto zatevajut entu deafrikanizaciju ento...
Kstati, a de toj "baixer" s kosmetičkoj??? Padalnye volki ili volčja padalj, kak oni tam?...
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21.03.2022 20:36 Ответить
кстати не видно ушлепка,видно все еще стоит в очереди в Виктория Секрет)))
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21.03.2022 21:55 Ответить
как только начнут бежать беженцы из африки, Украину в спешном порядке примут в ЕС. И введут обязательную квоту на прием негров
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21.03.2022 18:25 Ответить
Рашка най приймає. Нам всеодно хто лізе через кордон, будемо стріляти.
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21.03.2022 18:43 Ответить
нехай жруть друг друга..
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21.03.2022 18:29 Ответить
В першу чергу агресія вбиває наших громадян...
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21.03.2022 18:31 Ответить
мы выражаем глубокое беспокойство и сожаление !!!1
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21.03.2022 18:44 Ответить
Якось до сраці той голод на близькому сході, а тим більш на північній Африці
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21.03.2022 18:59 Ответить
Тоді чому цивілізованому світу не має бути до сраки така совкова недокраїна, як Україна?
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21.03.2022 19:08 Ответить
Так Ізраілю,арабам і Африці Україна до сраки. Хай ждуть мацу з неба.
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21.03.2022 20:08 Ответить
Ізраїлю до сраки, бо вони багато бабла мають від кацапського ВПК та ватного населення. Арабам взагалі все до сраки. А от у африканських країн такі проблеми, що війна в Україні порівняно з ними - просто неприємність, при тому продовжується все це десятиліттями.
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21.03.2022 21:29 Ответить
а ***** бути мякушем в оон і шось там утримуватись чи голосувати проти,це теж відповідальність
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21.03.2022 21:56 Ответить
Ну тоді хай не ниють про нестачу продовольства,а ждуть мацу з неба.
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22.03.2022 09:09 Ответить
Нічого, скоро з голоду почнете пухнути ви расистські свинособаки
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21.03.2022 19:07 Ответить
Мы очень озабочены данным фактом
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21.03.2022 19:05 Ответить
Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші

Звідки така інформація, з кремльовських мєтадічєк, що дамбас Україну кормить?
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21.03.2022 19:06 Ответить
Коменти совкових ********* про негрів, абізян та інші расистські висери дуже добре характеризують ватних ботів.
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21.03.2022 19:10 Ответить
при чому тут совок,всі ці "бідні і знедолені" країни африки постійно в оон за якусь херь голосують,скільки там утрималось га? голова є кнопки тицяти ну то хай голова тепер думає де дешеву їжу брати,китай тут не поможе,йому самому не вистачає
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21.03.2022 21:58 Ответить
Ну и где дивизия голодающих Африки ?
Где эти боевые людоеды ?
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21.03.2022 22:25 Ответить
 
 