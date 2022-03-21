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Новости ЭкономикаВойна в Украине Санкции против России
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ВВП (633) инфляция (827) Россия (91236) санкции (10615)

Fitch прогнозирует падение экономики РФ на 8% и инфляцию на уровне 18% до конца года из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

ввп,график

Объем российской экономики в 2022 г. может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, ударивших по банковской системе и торговле.

Это прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ против Украины и продолжительности санкций, отмечает агентство.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch.

При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала вторжения могут обеспечить экономике страны определенную поддержку, считают аналитики агентства.

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Потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18% к концу текущего года и составит 15% к концу 2023 года.
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Топ комментарии
+17
Санкцій замало.
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
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21.03.2022 18:23
+12
Фітч-расєйскай еканомікі больше нєт савсєм...
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21.03.2022 18:20
+11
але ж сама бензоколонка працює !

рашку завалить тільки ембарго на нафту !
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21.03.2022 18:31
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Фітч-расєйскай еканомікі больше нєт савсєм...
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21.03.2022 18:20 Ответить
...в странє-бєнзакалонкє еканомікі нєбило нікагда...
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21.03.2022 18:22 Ответить
але ж сама бензоколонка працює !

рашку завалить тільки ембарго на нафту !
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21.03.2022 18:31 Ответить
маю впевненість шо то-ненадовго...
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21.03.2022 18:33 Ответить
po moemu eto ochen optimistichny prognoz....rashka - eto bolshaja potemkinskaja vygrebnaja jama....tak shto etu cyfru mozhno smelo umnozhatj na 3
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21.03.2022 18:21 Ответить
Брехня. Попре як лавина...
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21.03.2022 18:23 Ответить
Санкцій замало.
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
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21.03.2022 18:23 Ответить
Там уже лекарства начали делать в гаражах. Это - хороший знак.
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21.03.2022 18:24 Ответить
15 відсотків достатньо, 18 - це "офіціант, підійдіть пізніше"
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21.03.2022 18:24 Ответить
Ну це агенство - потужні оптимісти по відношенню до мордору.
Дивіться, щоб біржові гравці вам в кінці року морди не понабивали, коли через ваш прогноз на бабки попадуть.
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21.03.2022 18:24 Ответить
8 процентов? Юмористы, однако.
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21.03.2022 18:25 Ответить
Поскиглив? Біжи у "плєн"
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21.03.2022 18:32 Ответить
Нас кормит Европа уже сейчас.
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21.03.2022 18:40 Ответить
Більше санкцій, ще більше санкцій ...
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21.03.2022 18:25 Ответить
У них такая же экономика как и их армия. Путиномика одним словом.
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21.03.2022 18:28 Ответить
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21.03.2022 18:32 Ответить
Не спец, но кажется с такими показателями они вполне могут жить и вести войну... Это их не остановит. Ожидалось, что они за пару месяцев загнуться и потеряют возможность воевать.. Этого не ждать?
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21.03.2022 18:32 Ответить
в 21м году инфляция была больше 15-20% реальная (если не 30)
а это без войны и без сакнций
18% это фантастика оптимизма
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21.03.2022 18:35 Ответить
казахстан? откуда?
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21.03.2022 18:51 Ответить
Казахстан как раз сейчас большая отмывочная русских денег за доллары. Так что они ограничили вклады даже, чтобы не дестибализировать рынок.
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21.03.2022 18:56 Ответить
Пусть живут как хотят. Нас это не касается.
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21.03.2022 18:40 Ответить
Вы из какой страны пишите, что вас это не касается? Не из рф часом? Потому что украинцев это касается на прямую!
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21.03.2022 18:47 Ответить
И как тебя касается купит ли русская Маша шубку и слетает ли она в Турцию на отдых?
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21.03.2022 18:48 Ответить
Вы не правы. Любая война - это прежде всего битва экономик. Тяжело производить ракеты, если тебе нехер жрать. Чем меньше у государства денег, тем меньше оно может спустить их на войну и производство оружия. Да, кацапов могут заставить затянуть пояса. Но это невозможно делать бесконечно.
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21.03.2022 18:57 Ответить
Ну так это происходит. У России реальных запасов на складах на два месяца. Проблема в том, что ни сейчас гонят всё через соседние страны. Всё что могут. Они пытаются остановить валютный рынок, чтобы он не упал - заморозив его и прочее. Короче, они пытаются оттянуть крах. Создать иллюзию благоденствия. Но на состояние экономики это уже не влияет никак - это иллюзия.
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21.03.2022 18:59 Ответить
Точнее было на два месяца месяц назад. Сейчас не знаю.
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21.03.2022 18:59 Ответить
ТО, что сейчас происходит, не может не влиять на экономику. 1) отлучение рашки от финансов. Никто в своём уме рашке и рашкинскому бизнесу сейчас не даст в долг. 2) уход инвесторов. Причём "уход" - это даже сильно мягко... скорее убёг с раздаванием подсрачей тем, кто замешкался. А это сворачивание производств и закрытие рабочих мест. 3) разрыв поставок комплектухи. 4) массовая гибель взрослого работоспособного мужского населения. Вот тех вояк, которых поубивали, их же надо будет заменить живыми и здоровыми. Соответственно их выдернут из производства. 5) рубль превратился в никому не нужный и ничем не обеспеченный фантик.
А так да, никаких проблем для экономики
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21.03.2022 19:17 Ответить
Ты точно не из Украины. Пусть русская маша приедет и умрет в Мариуполе вместе с теми, кто там погибает, а не в Турцию летает. Это с точки зрения морали. С точки зрения войны тоже просто ( не для всех видимо) - ослабнет противник экономически - не сможет продолжать войну.
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21.03.2022 18:59 Ответить
Нет. Не парься об этом вообще. Банить компании в России здорово, следить за тем как у них проблемы тоже поднимает настроение, но в целом это никак не влияет на текущую ситуацию.
Что будет в России следующим. Россияне начнут искать внутренних врагов и меньшинства начнут бунтовать. Так что это не мгновенный процесс.
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21.03.2022 18:54 Ответить
Я пишу тебе не парится потому что военный потенциал и экономический не связаны. Военный исчерпывается быстрее.
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21.03.2022 19:01 Ответить
Всё это сказки. Война всегда работает против агрессора и обходится ему дороже.
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21.03.2022 19:15 Ответить
А чего ты хотел? Вот в Афганистане СССР стирало целые аулы и выпаливало их. Что не помешало СССР проиграть войну и распасться. И это при том что за весь Афган СССР потерял намного меньше, чем Россия за этот месяц.
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21.03.2022 19:22 Ответить
Ну ничего не поделаешь. До тех пока Россия не уползет будет война. До тех пор пока у нас не будет устроена противоракетная система будут сыпаться ракеты. И прочее.
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21.03.2022 19:36 Ответить
Не обязательно каждый день, а условно раз в месяц, когда они там с завода выпустят новую партию.
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21.03.2022 19:37 Ответить
Це просто якесь жахіття. Як так сталося, що ті солдати спали в казармі... В гарячій точці, фактично. Я вже мовчу, що ракета може в будь-яку точку України по летіти.

Але тут просто на передовій, практично. Невже ніхто не розвідував обстановку? Що ворожа техніка вийшла на позиції з бока Херсона?
Як же шкода воїнів. Вони б могли стільки орків перемолоти, якби вижили...
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21.03.2022 19:08 Ответить
эти показатели про 8 % фуфло - рубль просел в 2,5-3 раза значит и все остальные показтели кроме экспортных то же а доставка а авиа - все какие цены какая инфляция скоро повальная безработица зарплата в 200 баксов и дефицит лекарств
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21.03.2022 19:26 Ответить
какое 18?
уже там цены на все поднялись
почти все линии производства содержали много импортые компоненты
и многие компании ушли, поэтому линии остановились

прогноз явно завышенно оптимистичный
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21.03.2022 18:34 Ответить
Там уже цены +30% сделали. За 2 недели.
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21.03.2022 18:44 Ответить
на 30 % ? )) а в пiвтора-два-три рази не хочете по деяким позицiям?

бумага офiсна(500 листiв) зросла в 7-10 разiв...


"...Бумага офисная А4 1500-1750 за пачку(было 150). Какие нафиг продукты... Чековая лента выросла в цене в 10 раз. Налоговая разрешила не печатать чеки..."
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21.03.2022 19:05 Ответить
Бумага 150 рублев? Ты бредиш Она у нас минимум 130 гривен.
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21.03.2022 19:24 Ответить
сирОжа, ты дурак ? ты читать умеешь?

была бумага(500 листов) на паРаше два месяца назад 150-200 рЖублей. а сейчас 1500-1700.
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21.03.2022 19:30 Ответить
Дебил, пачка бумаги дешевле 250 рублев не стоила. Повторяю, проспись убогое.
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21.03.2022 19:34 Ответить
У них дешевле бумага стоила, собственно как и сахар. Сахар там и сейчас дешевле, даже после подорожания 80 рублей кг, это примерно 0,6 доллара, а в АТБ знаете почем сахар?
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21.03.2022 20:02 Ответить
Да 240, то что он привел. Я их статью нашёл. Просто задалбывают такие ыксперты, как это.
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21.03.2022 20:09 Ответить
ты задолбанным родилось...

вот пачка бумаги 1790 рЖублей, см. ниже...та, которая 240 по твоим словам была.

в 7,5 раза подорожание. что тебе не нравится, задолбанный сирОжа?

https://www.ozon.ru/product/bumaga-ofisnaya-svetocopy-classic-a4-80-g-m2-500-l-marka-s-international-paper-belizna-146-521563968/?asb=LIPlECXAG%252BwqvP0W1rHL3g4q2OPnhR%252F40SxDOIr2Pac%253D&asb2=****************************************************************&sh=v7rhzfpFoA
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21.03.2022 20:18 Ответить
Ты про 150 писало, аль забыло, тупорылое?
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21.03.2022 20:19 Ответить
придурь, в каком-нибудь Fix Price и встречалась иногда эта бумага по 149 руб. еще пару месяцев назад, а в Комусе была по 250 руб. ты тупое и нудное, как репей.

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21.03.2022 20:26 Ответить
Да не мели хрени. Нет таких цен. Утрись уже.
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21.03.2022 20:28 Ответить
бредишЬ ты. сходи проспись, убогий.)
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21.03.2022 19:32 Ответить
Маловато будет!
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21.03.2022 18:34 Ответить
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21.03.2022 18:36 Ответить
маловато такого прогнозу буде. В реалі потрібно більше, значно більше
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21.03.2022 18:37 Ответить
Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance объявила об исключении из P2P-сервиса российских банков. Среди них: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие, ВТБ. Ранее они отключили от сервиса карты Visa и MasterCard в РФ.
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21.03.2022 18:38 Ответить
У ***** экономика и армия разные вещи
Только гора трупов кацапских сможет остановить чертей
И не просто гора, а *********** горы
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21.03.2022 18:41 Ответить
Звучить ніяк. Виглядає що всі ці санкції нічого не варті.
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21.03.2022 18:42 Ответить
Якось вони занадто обережні.
Уже зараз на Рашці продукти-техніка подорожчали на 30-60%.
Про авто та будівельні матеріали промовчимо.
А ще навіть літо не настало...
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21.03.2022 18:50 Ответить
80 % та 180 % буде
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21.03.2022 18:53 Ответить
Кацапи, санкції - то не цукор. Та і його у вас вже нема...
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21.03.2022 18:56 Ответить
Це все бла бла бла, кацапи перейшли на криптовалюту. А захід нам пудрить мозок "еффективними санкціями". Торгівля між ЕС та рф досі продовжується.
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21.03.2022 18:57 Ответить
Замало санкцій значить.
Економіка мала б впасти мінімум на 30%. От тоді таки відбувся крах недоімперії. А 8% можуть ні на що не вплинути((
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21.03.2022 18:57 Ответить
це в рЖублях на 8 %. а в нормальнiй валютi, в $. повинна впасти на 50 % !
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21.03.2022 19:00 Ответить
Фитч меряет мерками цивилизованых экономик. Но в рассеи всё совсем по другому... Месяца за два голодуха начнётся...
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21.03.2022 18:59 Ответить
всього 8 % ?

це мало ! економiка паРашi повинна впасти на 50 вiдсоткiв !
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21.03.2022 18:59 Ответить
18% инфляции при ключевой ставке 20%, это как такое возможно?
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21.03.2022 19:01 Ответить
а вы представляете что будет с нашей украинской экономикой?
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21.03.2022 19:03 Ответить
Нет у нас экономики. У нас война. У России же экономика, по крайней мере они так считают.
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21.03.2022 19:08 Ответить
у нас экономика стройка транспорт запустистя быстро а вот сфера услуг и бизнес в разрушенных городах на пару лет умерли
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21.03.2022 19:29 Ответить
Fitch,подскажи кацапам,где сахарку взять.
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21.03.2022 19:09 Ответить
Всем паникерам.
1. Рубль подешевел в полтора раза и держится на искусственном дыхании и постоянной подпитке и запрета выводить доллар.
2. Биржевый рынок России закрыт, все биржевые индексы улетели в пропасть давным-давно.
3. Россия получила отложенную безработицу. Часть уже сейчас отрубили среди тех кто делал дела через интернет и многие фирмы, часть наступит только в мае.

И прочее, и прочее, и прочее. Россию ждет коллапс. То, что сейчас его нет - это отчаянная попытка продлить свое существование и надеятся что санкции снимут, компании вернутся и прочее. Доверие будет восстановлено. Иначе России торба. Это понимает любой разумный человек о чем пишут постоянно. Так что не паникуйте. Но это не вопрос месяца.
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21.03.2022 19:12 Ответить
Мантра которую запустила у себя Россия. Нужно закончить спецоперацию и жизнь наладится. Потому что они не хотят жить в текущих условиях. Но им придется.
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21.03.2022 19:13 Ответить
Но это пока стадия сделки. Дальше они начнут искать виноватых. И это ускорит падение.
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21.03.2022 19:13 Ответить
...Но это не вопрос месяца. Поки огрядний стухне, худий здохне. Очень не хочется быть худым...
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21.03.2022 19:50 Ответить
Да. Нас кормит Европа.
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21.03.2022 19:51 Ответить
Бред.
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21.03.2022 19:26 Ответить
Это и всё??? Результат "драконовских" санкций? Видимо, страшно им стало. Аж жуть!
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21.03.2022 19:48 Ответить
 
 