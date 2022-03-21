Fitch прогнозирует падение экономики РФ на 8% и инфляцию на уровне 18% до конца года из-за санкций
Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Объем российской экономики в 2022 г. может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, ударивших по банковской системе и торговле.
Это прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ против Украины и продолжительности санкций, отмечает агентство.
"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch.
При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала вторжения могут обеспечить экономике страны определенную поддержку, считают аналитики агентства.
Потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18% к концу текущего года и составит 15% к концу 2023 года.
Пожалуйста, подождите...
рашку завалить тільки ембарго на нафту !
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
Дивіться, щоб біржові гравці вам в кінці року морди не понабивали, коли через ваш прогноз на бабки попадуть.
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а это без войны и без сакнций
18% это фантастика оптимизма
А так да, никаких проблем для экономики
Что будет в России следующим. Россияне начнут искать внутренних врагов и меньшинства начнут бунтовать. Так что это не мгновенный процесс.
Але тут просто на передовій, практично. Невже ніхто не розвідував обстановку? Що ворожа техніка вийшла на позиції з бока Херсона?
Як же шкода воїнів. Вони б могли стільки орків перемолоти, якби вижили...
уже там цены на все поднялись
почти все линии производства содержали много импортые компоненты
и многие компании ушли, поэтому линии остановились
прогноз явно завышенно оптимистичный
бумага офiсна(500 листiв) зросла в 7-10 разiв...
"...Бумага офисная А4 1500-1750 за пачку(было 150). Какие нафиг продукты... Чековая лента выросла в цене в 10 раз. Налоговая разрешила не печатать чеки..."
была бумага(500 листов) на паРаше два месяца назад 150-200 рЖублей. а сейчас 1500-1700.
вот пачка бумаги 1790 рЖублей, см. ниже...та, которая 240 по твоим словам была.
в 7,5 раза подорожание. что тебе не нравится, задолбанный сирОжа?
https://www.ozon.ru/product/bumaga-ofisnaya-svetocopy-classic-a4-80-g-m2-500-l-marka-s-international-paper-belizna-146-521563968/?asb=LIPlECXAG%252BwqvP0W1rHL3g4q2OPnhR%252F40SxDOIr2Pac%253D&asb2=****************************************************************&sh=v7rhzfpFoA
Только гора трупов кацапских сможет остановить чертей
И не просто гора, а *********** горы
Уже зараз на Рашці продукти-техніка подорожчали на 30-60%.
Про авто та будівельні матеріали промовчимо.
А ще навіть літо не настало...
Економіка мала б впасти мінімум на 30%. От тоді таки відбувся крах недоімперії. А 8% можуть ні на що не вплинути((
це мало ! економiка паРашi повинна впасти на 50 вiдсоткiв !
1. Рубль подешевел в полтора раза и держится на искусственном дыхании и постоянной подпитке и запрета выводить доллар.
2. Биржевый рынок России закрыт, все биржевые индексы улетели в пропасть давным-давно.
3. Россия получила отложенную безработицу. Часть уже сейчас отрубили среди тех кто делал дела через интернет и многие фирмы, часть наступит только в мае.
И прочее, и прочее, и прочее. Россию ждет коллапс. То, что сейчас его нет - это отчаянная попытка продлить свое существование и надеятся что санкции снимут, компании вернутся и прочее. Доверие будет восстановлено. Иначе России торба. Это понимает любой разумный человек о чем пишут постоянно. Так что не паникуйте. Но это не вопрос месяца.