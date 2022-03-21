РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13207 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 813 24
Греция (689) Мариуполь (5562)

Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира, - последний эвакуированный из города дипломат ЕС Андрулакис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Последний эвакуированный дипломат ЕС, генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис заявил в воскресенье, что Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе количество жертв среди мирного населения превысило 3000,- полк "Азов"

"Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной, мне не нужно их называть - это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград", - сказал Андрулакис.

Андрулакис помог десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из Мариуполя после вторжения России в Украину. Он выехал из Мариуполя во вторник и после четырехдневного путешествия по Украине вместе с 10 другими гражданами Греции добрался до Румынии через Молдову.

"Надеюсь, что никто никогда не увидит то, что я видел", - сказал Андрулакис, когда прибыл в воскресенье в международный аэропорт Афин и встретился со своей семьей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис

По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь. По меньшей мере, 10 этнических греков погибли и несколько получили ранения после того, как россия начала атаку на Мариуполь. Более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона, сообщает МИД Греции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Мариуполь можно отстроить. Бойцов "Азова" - кто родит?
показать весь комментарий
21.03.2022 18:50
+13
Місто зруйноване, але кацапів звідти треба вибити і не дати їм ніяких сухопутніх коридорів.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:50
+12
показать весь комментарий
21.03.2022 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за дело Адика Шикльгрубера касаби всегда готови
показать весь комментарий
21.03.2022 18:49 Ответить
А чого про Джугашвіллі перестали згадувати?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:05 Ответить
Мариуполь можно отстроить. Бойцов "Азова" - кто родит?
показать весь комментарий
21.03.2022 18:50 Ответить
Азовом не рождаються - Азовом становяться ! вот !
показать весь комментарий
21.03.2022 18:53 Ответить
Місто зруйноване, але кацапів звідти треба вибити і не дати їм ніяких сухопутніх коридорів.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:50 Ответить
Правильно казати не вибити, а вбити.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:55 Ответить
Яка, ****, честь...
Може хоч тепер ви закриєте небо над таким значущим містом?
показать весь комментарий
21.03.2022 18:51 Ответить
💪🇺🇦 Работа ВСУ в Харькове.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:51 Ответить
Кончена, ублюдошна мокальня, нічого не створює, тільки грабує, руйнує і вбиває. Горіть в пеклі.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:52 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 18:56 Ответить
Старуха опять косу на башку намотала, гутарит про помощь аграриям, ****. Тварь хлебушек руским віращивает, мразь.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:59 Ответить
Ленинград?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:00 Ответить
*********-сраное дерьмо по сравнению с Мариком.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:02 Ответить
Ленинград не был разрушен. Вероятно грек путает его со Сталинградом, Дрезденом или Хиросимой.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:04 Ответить
У Лєнінграді був штучний голодомор.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:03 Ответить
Він помилився, мав на увазі Сталінград.
показать весь комментарий
21.03.2022 23:35 Ответить
Нехай зпепеляюче вогнище пекла стане останнім притулком тих, хто задумав і здійснив руйнацію міста та загибель його мешканців! Слава Україні! Смерть ворогам! Героям Слава!
показать весь комментарий
21.03.2022 19:03 Ответить
Хорошо сказал!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 19:11 Ответить
то може нехай греки позбавлять грецького громадянства тіну канделакі ?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:31 Ответить
Нам від цього не легше- увійде він в список чи ні! Сциклива Європа зажралась і не хоче виповзати із зони комфорту. Але людство це вже бачило, у 1938, 1939, і усі знають чим все закінчилось. Але знову дрочать, ну дрочить, додрочитесь
показать весь комментарий
21.03.2022 19:49 Ответить
 
 