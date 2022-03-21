Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира, - последний эвакуированный из города дипломат ЕС Андрулакис
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Последний эвакуированный дипломат ЕС, генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис заявил в воскресенье, что Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
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"Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной, мне не нужно их называть - это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград", - сказал Андрулакис.
Андрулакис помог десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из Мариуполя после вторжения России в Украину. Он выехал из Мариуполя во вторник и после четырехдневного путешествия по Украине вместе с 10 другими гражданами Греции добрался до Румынии через Молдову.
"Надеюсь, что никто никогда не увидит то, что я видел", - сказал Андрулакис, когда прибыл в воскресенье в международный аэропорт Афин и встретился со своей семьей.
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По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь. По меньшей мере, 10 этнических греков погибли и несколько получили ранения после того, как россия начала атаку на Мариуполь. Более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона, сообщает МИД Греции.
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