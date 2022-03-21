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Пока нет признаков неизбежной десантной высадки в Одессу, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,жукова

Министерство обороны США наблюдает усиление военной активности с российской стороны в северной части Черного моря, однако не видит признаков, указывающих на неизбежную высадку морского десанта россиян на украинский берег в районе Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом, по информации CNN, рассказал в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.

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"Россия до сих пор сосредотачивает более десятка военных кораблей в северной части Черного моря, включая десантные корабли, надводные боевые корабли, тральщики и патрульные катера", - отметил представитель американского ведомства.

По его словам, в Пентагоне подтверждают, что частично последние обстрелы по окрестностям Одессы производились именно с этих военных кораблей. Однако, подчеркнул чиновник, "пока нет признаков неизбежной десантной высадки в Одессу".

По оценкам Минобороны США, россияне "отчаянно стремятся" хоть как-то восстановить наступательный импульс, поэтому усиливают ракетные и артиллерийские обстрелы с большой дальности. Однако это только усугубляет опасность для гражданского населения.

Чиновник также отметил, что российские войска "ничего не достигли" из того, что, по оценкам США, они ставили своей целью в плане получения контроля над украинскими городами. Тем не менее, обстрелы с дальней дистанции лишь усилили сопротивление украинцев с одной стороны, а также уныние среди российских войск с другой.

Представитель Пентагона допустил, что россия также может стремиться таким образом усилить свои позиции в переговорах с Украиной, поскольку сейчас их не так уж много.

Также читайте: Украинские военные подбили вражеский корабль возле Одессы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
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21.03.2022 19:14
+12
15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины.
Все у нас есть, не паникуем) Ракеты заготовлены для крупняка - эсминцев и крейсеров.
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21.03.2022 19:07
+12
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21.03.2022 19:08
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15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины.
Все у нас есть, не паникуем) Ракеты заготовлены для крупняка - эсминцев и крейсеров.
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21.03.2022 19:07 Ответить
за 3 роки замість "опытных образцов" вже мала бути ціла серія, не доводилось би економити
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21.03.2022 19:08 Ответить
Ключовий момент у твоєму коменті - "опытные", бо у військах зараз немає жодного дивізіону "нептунів" на бойовому чергуванні. Наприкінці минулого року влада замовила декілька одиниць, однак їх виготовлення займе півроку при цьому підприємства які його виготовляють вже зруйновані рашистами.
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21.03.2022 19:23 Ответить
Печально это.
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21.03.2022 20:05 Ответить
Виявився просто дурнем безмізким.
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21.03.2022 19:03 Ответить
Сильно сумніваюся.
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21.03.2022 19:06 Ответить
На передок, собаку, без каски і броніка.
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21.03.2022 19:10 Ответить
На кой чорт він там?
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21.03.2022 19:20 Ответить
Видосики снимать. Они больше нихера не умеют.
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21.03.2022 19:26 Ответить
на розмінування
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21.03.2022 19:29 Ответить
та каску можно дать
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21.03.2022 19:27 Ответить
Так всё-таки была там военная техника?
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21.03.2022 19:07 Ответить
Там були прості вантажні машини, я не знаю чи це військова техніка.
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21.03.2022 19:10 Ответить
Це військова техніка
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21.03.2022 19:13 Ответить
В спам иди
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21.03.2022 19:23 Ответить
Будь-яка техніка, що належить військовим - є військовою. Сюрприз? Відбілюєш диверсантів, боте? Йди сам в спам.
Адміни, приберіть це лайно будь-ласка.
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21.03.2022 19:34 Ответить
Я нікого не відбілюю я просто точно не знаю.
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21.03.2022 19:39 Ответить
Чому в тебе реєстрація 17 березня 2022 р.?
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21.03.2022 19:40 Ответить
Армійський уазік - це військова техніка. Така потужна, шо капєц.
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21.03.2022 19:24 Ответить
Будь-яка техніка, що належить військовим - є військовою. Сюрприз? Відбілюєш диверсантів, боте?
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21.03.2022 19:33 Ответить
Під Києвом група російських солдатів вкрала у цивільних одяг та авто, щоб утекти в Білорусь
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21.03.2022 19:25 Ответить
Отстутствие мозгов не освобождает от ответственности. Либо тюрьма, либо психушка.
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21.03.2022 19:26 Ответить
тіпічньій русскочєлюстной. Навіть не може відповісти нормальною мовою на допиті.
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21.03.2022 19:06 Ответить
Буль-яка людина, що без дозволу знімає переміщення наших військ під час війни, їхні позиції, тим більше публікує такі матеріали - має нести за це кримінальну відповідальність. Дії таких людей мають розцінюватися як диверсійні. З відповідними наслідками. Не інакше.
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21.03.2022 19:11 Ответить
добре що це зрозуміли аж на 25ту добу війни, а на 15ту чи 5ту добу чому не було оголошено про заборону таких дій..? чи сподівались що хіпстери, тусовщики, алкоголіки та растамани самі додумаються і стануть різко самураями..? Підготовки населення не було від слова Зовсім.. **** зараз волати про тупих зрадників що щось постили.. Постити па пріколу.. Й голосувати також. Не потрібно чмирити за наслідки, - тому що була первопричина. Тотальний ******* та не розуміння. Чомусь вже ніхто не згадує що британська та американська розвідки Кричали що неминуче вторгнення.. А реакція яка була? - Сіють паніку та відвертають інвестиції.. Дія, будівництво доріг та ******** *****. На переправі коней не міняють.. але очевидно що проблема не через спійманого хіпстера який з бодуна подивившись у вікно клацнув пару вояк з машинами коло ТЦ
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21.03.2022 19:37 Ответить
З самого початку військових дій неодноразово оголошувалося не робити жодних фото наших позицій, блокпостів, військових, переміщення військової техніки і т.д.. А ви тут робите вигляд, наче вас щойно завезено і ви цього не чули? І виправдовуєте, по-факту, диверсійні дії, котрі, цілком ймовірно, спричинили загибель багатьох людей та значні руйнування та збитки?
"У вас ус отклеился" (с)
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21.03.2022 19:50 Ответить
Та про це ще з 2014 року було відомо. Просто по причині всіляких перемир'їв забулося.
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21.03.2022 23:44 Ответить
Ти диви який Кеп...
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21.03.2022 19:02 Ответить
Поділитеся куревом?
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21.03.2022 19:04 Ответить
Я всё же надеюсь, что это правда.
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21.03.2022 19:08 Ответить
Ну так насчёт курева,это к The Wall Street Journal судя по всему.
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21.03.2022 19:18 Ответить
Дай ссилку
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21.03.2022 19:24 Ответить
Фейк, если бы такое действительно было, то бы мы узнали в новостях.
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21.03.2022 19:35 Ответить
Ще один подоляк, курва! Знову наводку на полігон під Сарнами дала офіційна особа - голова Рівенської ОВА. 80% інформації розвідка ворога отримує з відкритих джерел, запам'ятайте ж це, кретини! Другий полігон обстріляли за прямою наводкою офіційної особи. І ніхто ж їх не арештує й не відсторонить, а подоляк навіть впливи свої посилив.
Це повідомлення, як повідомляють читачі, Коваль із свого телеграму вже видалив, але скріни не горять. Тарас Чорновіл.
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21.03.2022 19:04 Ответить
Хм, а помічник рига Ельбруса Тадеєва- Єрмак, а демченко, Татаров? А ну ж розкажи
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21.03.2022 19:25 Ответить
Звідки вони такі кончені без мозку беруться. Їх треба садить у в'язницю за масове вбивство, як співучасників. *****- хайповщики
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21.03.2022 19:12 Ответить
І шо? Навчання проходять регулярно по різних локаціях. І де тут зрада?
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21.03.2022 23:53 Ответить
.
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21.03.2022 19:14 Ответить
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21.03.2022 19:22 Ответить
У лапатнікав немає бажання сазєрцать дно Чьорного моря...
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21.03.2022 19:05 Ответить
а ви загляньте на дно моря-вони там чалапають
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21.03.2022 19:05 Ответить
Ну, не то, чтобы Одеса всегда соревновалась с Харьковом. Ну бывали моменты. Так вот я про что. А сколько у вас процентов попаданий из джавелинов? Упс, извиняюсь, у вас не было танковых атак. Когда будут результаты - отпишитесь.
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21.03.2022 19:06 Ответить
Какие моменты были?просто я такого вообще никогда не слышала
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21.03.2022 20:16 Ответить
Теж ніколи не чула такого, щоб Одеса цікавилась Харковом. Все життя живу в Одесі. У нас рівнялись на Париж або, на крайній випадок, на Марсель.
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22.03.2022 00:01 Ответить
Возможно, что БДК вообще пустые ходят, но это пустота держит в Одессе войска, которых нет, чтобы помочь Мариуполю.
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21.03.2022 19:08 Ответить
В смысле пустые?шмаляют по берегу ...
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21.03.2022 20:17 Ответить
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21.03.2022 19:08 Ответить
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21.03.2022 19:13 Ответить
Можете називати мене будь ким і будь чим, але фашист путлєр таки добився свого мінімуму того, чого він хотів. Він майже вже пробив суходол до Криму з Дніпровською водою, та й з землями Херсонщини. Напад на Київ то, як я і передбачав, був лише відволікаючим маневром... зрозуміло ж, що Столицю йому такими малочисленими силами не взяти ніколи... Та й на Одесу він вже не піде у відкриту, бо втратить свої великі десантні кораблі... Буде утримувати захоплений суходол до Криму, намагаючись як можна більше вийти на границі Донецької та Луганської області !
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21.03.2022 19:18 Ответить
Не на довго
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21.03.2022 19:22 Ответить
А тепер прикинь, ти зараз у листопаді 1942-му році. гітлер захопив Україну, Білорусь, країни Балтії, половину європейської частини рашки і херачить по москві... А вже через 2 роки, червоноармійці обсцикають руїни рейстагу. Так що не сци. Всьо буде чьотко.
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21.03.2022 19:31 Ответить
а Мариуполь как кость в горле орков
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21.03.2022 20:29 Ответить
Эти дебилы могут .Одессе не расслаблятся.
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21.03.2022 19:25 Ответить
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21.03.2022 19:25 Ответить
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21.03.2022 19:26 Ответить
Якось всі забули про британський кредит на придбання ПКР. Забарились брити
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21.03.2022 19:26 Ответить
***** рано или поздно полезет в Одессу, это очевидно. Если только не сдохнет раньше
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21.03.2022 19:55 Ответить
Полезть оно может только тогда ,когда у него будет поддержка с суши -чего не будет
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21.03.2022 20:12 Ответить
Хай сунуться і +5000мертвячків їм гарантовано! Мертв'ячків -морячкіа!
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21.03.2022 20:05 Ответить
100 процент для отвлечения, украине надо этих часть войска в одессе отправить в сторону марика и зону ато..
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21.03.2022 20:21 Ответить
Яким чином? Телепортировать? Мапу дивіться.
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22.03.2022 00:07 Ответить
Николаев сколько км от одессы
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22.03.2022 00:31 Ответить
Одеса-Миколаїв приблизно 130-135 км. Потім Херсонська область, яку окуповано ворогом. Потім Запорізька область - частково окуповано. І вже потім область Донецька, де і знаходиться Маріуполь. На жаль, з Одеси Маріуполю просто зараз допомогти не вийде, як би цього не хотілося.
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22.03.2022 03:14 Ответить
 
 