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Путину нельзя разрешать зарабатывать на нефти и газе, пора выдернуть шнур, - МИД Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Глава МИД Литвы Ландсбергис Габриелюс призвал Европу перекрыть любые возможности России зарабатывать на войну с Украиной.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин не дает Украине передышки. Наоборот, он готов все усилить. Почему Европа должна давать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше ли времени для использования европейских портов? Больше времени для использования неподсанкционных российских банков в Европе? Время выдернуть шнур", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Литвы единогласно проголосовал за закрытое небо над Украиной
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Топ комментарии
+20
Не висмикнути шнур, а час вибити табуретку.
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21.03.2022 19:10
+12
ні ! час вибити табуретку !!! а на шнурі най теліпається с синім ізиком !!!
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21.03.2022 19:11
+11
втопити як щенка в бочці з нафтою
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21.03.2022 19:08
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втопити як щенка в бочці з нафтою
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21.03.2022 19:08 Ответить
Наш подписчик пишет:

Сегодня в 16-00 на съезде с трассы Могилёв-Минск на трассу Москва - Брест в брестском направлении была замечена колонна вражеской техники, бензовозы с символом V.
На борту около 8 шт, точно.
https://t.me/charter97_org/67354
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21.03.2022 19:09 Ответить
Не висмикнути шнур, а час вибити табуретку.
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21.03.2022 19:10 Ответить
Хер Олаф не согласен, надеть свитер и вторые носки это не для чопорных немцев у которых с ****** особые отношения
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21.03.2022 19:10 Ответить
У дєдушкі нєльзя витаскивать шнур, електріфікація всєй страни рухнєт
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21.03.2022 19:11 Ответить
ні ! час вибити табуретку !!! а на шнурі най теліпається с синім ізиком !!!
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21.03.2022 19:11 Ответить
Захід як сосав нафту з газом так і сосе, щей до купи стали оплачувати цю все срань, в криптовалюті.
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21.03.2022 19:11 Ответить
Дякую, ви справжні друзі.
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21.03.2022 19:12 Ответить
именно обвалом цены на нефть и газ с введённым эмбарго развалили СССР . В итоге напрашивается один вывод : европейские и американские чиновники слишком много взяли у Пукина бабла и халявных энергоносителей . Потому он так и ведёт себя нагло а эти европейско-американские озаботы только пугают ежа голой жопой .
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21.03.2022 19:13 Ответить
У ссср не было никогда эмбарго на нефть. Был запрет на поставки неытедобывающего оборудования ну и обвал цен саудитами в 80-х... Этого оказалось достаточно
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21.03.2022 19:16 Ответить
вы знаете что такое эмбарго ?
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21.03.2022 19:17 Ответить
Час вибивати табуретку
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21.03.2022 19:15 Ответить
Время не выдёргивать, а как раз засунуть этот шнур (минимальной длины) и поджечь его.
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21.03.2022 19:17 Ответить
Тільки погляньте на це фото-і ви все зрозумієте...
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21.03.2022 19:19 Ответить
Литва как всегда наши друзья! Красавчики, спасибо!
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21.03.2022 19:19 Ответить
a mne po nočam ne spitsia ot myslei na sej raz pro VKUL...
Tyljko šo s gudami budmo robiti?
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21.03.2022 21:21 Ответить
gudami Litva nazyvaet belarussov.
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21.03.2022 21:22 Ответить
німці проти
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21.03.2022 19:19 Ответить
Я ще це перед війною писав...

Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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21.03.2022 19:22 Ответить
Є вихід...
Потрібно давити через Єврокомісію євро парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі.
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21.03.2022 19:27 Ответить
бесполезно давить на коррумпированную Еврокомиссию .Пукин не такой уж и дурак чтоб её не подкупить )
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21.03.2022 20:17 Ответить
S nefti nado nacat,tak vsio verno skazal
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21.03.2022 19:23 Ответить
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21.03.2022 19:24 Ответить
Якщо потрібен палач для ***** , пишіть !
готовий голіруч навіть це зробити на червоній площі перед натовпом
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21.03.2022 19:26 Ответить
Так, що це за сЦанкції такі, що пуйло з вами веде торгівлю😖
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21.03.2022 19:34 Ответить
Європі потрібно представити, що росія зникла. Що вона зірвалась, і на томі місті велика яма. І більше ніяких товарів з росії брати не можна. Треба шукати інші джерела де взяти ці товари.
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21.03.2022 19:52 Ответить
Пора выдернуть шнур - как хорошо сказали !
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21.03.2022 22:22 Ответить
Я не знаю ни одного человека , который бы ненавидел этого нелюдя , конечно кроме зомбированных людей из прошлого ….
Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….
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22.03.2022 04:14 Ответить
 
 