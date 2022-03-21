Путину нельзя разрешать зарабатывать на нефти и газе, пора выдернуть шнур, - МИД Литвы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава МИД Литвы Ландсбергис Габриелюс призвал Европу перекрыть любые возможности России зарабатывать на войну с Украиной.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Путин не дает Украине передышки. Наоборот, он готов все усилить. Почему Европа должна давать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше ли времени для использования европейских портов? Больше времени для использования неподсанкционных российских банков в Европе? Время выдернуть шнур", - говорится в сообщении.
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Сегодня в 16-00 на съезде с трассы Могилёв-Минск на трассу Москва - Брест в брестском направлении была замечена колонна вражеской техники, бензовозы с символом V.
На борту около 8 шт, точно.
https://t.me/charter97_org/67354
Tyljko šo s gudami budmo robiti?
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Потрібно давити через Єврокомісію євро парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі.
готовий голіруч навіть це зробити на червоній площі перед натовпом
Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….