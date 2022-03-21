Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 21 марта
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную ситуацию по российскому вторжению на 18:00 21 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В информации отмечается: "Продолжаются двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.
Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой Беларусь.
Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.
С целью организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Указанное может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.
На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.
В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.
Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков".
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Совок никуда не делся. Интересно, что их заставляет писать эту чушь? Величие? Тупость?
Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
Багато про таке пишуть. Від 3до 5,% за таке беруть
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Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки."
Вони поволі закріплюються. Було б добре, якби вони зазнали багато аварій у містах. Пожежі, проблеми з електрикою, отруйна їжа тощо.
Річ у тому, що після заповнення водосховища уріз води там став вищим за рівень гирла річки Ірпінь. Тут була збудована дамба, а воду з ріки перекачували далі у Київське море. Після руйнування дамби вода вже дійшла до Гостомеля й може затопити більші території аж до Житомирської траси. Це не лише нищить доми й угіддя селян, але й ускладнює перехід через зруйновані мости з Бучі та Ірпеня для евакуйованих. Але, з іншого боку, зараз тут висока вода стала вже зовсім непереборним рубежем проти наступу на Київ з Північного заходу.
Стильна символіка для патріотів
Без наказу перенести командний пункт неможливо. Як колись писали мемуаристи про війни СРСР - всі навкруги дивляться за штабом, якщо штаб переїзджає, все пора с.....сь. І тоді, хто перший впригне в автомобіль. А хто не встиг впригнути, пішкодрала. Тому і рузге стоїть мертво в Чорнобаївці.