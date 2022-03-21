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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 21 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную ситуацию по российскому вторжению на 18:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Продолжаются двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой Беларусь.

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Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

С целью организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Указанное может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

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В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков".

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Топ комментарии
+36
ЗСУ знову знищили війська окупантів в Чорнобаївці! Сьомий!!! раз підряд!
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21.03.2022 19:14
+23
окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.
==============================================================
Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
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21.03.2022 19:17
+22
Долги родинкам отдал!

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21.03.2022 19:13
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Правила форума Совет форумчан
А что будет ч/з неделю? Ещё один понедельник?
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21.03.2022 19:13 Ответить
Россиянские военные боты- идите *****.
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21.03.2022 19:15 Ответить
Чорнобаївка восьмий раз
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21.03.2022 19:16 Ответить
москва-4 ?
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21.03.2022 19:20 Ответить
«Москва 4» - мем харектеризующий бесконечную тупость. Используется внутри команды Bellingcat Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
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21.03.2022 19:33 Ответить
За Чернобаевку они так отомстили Николаеву, что мне всякий раз больно слушать юмор на эту тему.
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21.03.2022 19:19 Ответить
Вибачаюсь, але я намагаюся найбільше уразити ворога і інколи забуваюся
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21.03.2022 19:26 Ответить
Когда это наши в восьмой раз успели .Час назад было сообщение ,что в 7 раз только ударили
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21.03.2022 19:24 Ответить
cимон,через 59 минут снова...
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21.03.2022 21:01 Ответить
Краще б в порту Бердянська рашистський ВДК с БТРами накрили б ...
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21.03.2022 19:32 Ответить
Как мухи на овно.
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21.03.2022 20:23 Ответить
Цифры выше поменяются, желание наступать будет ещё ниже, а потом придет кабздон.
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21.03.2022 19:25 Ответить
Будем посмотреть - всего-то и делов. Верно? Билеты на концерт кабздона продает контора Нлав, Стугна, Джавелин и еще кто-то
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21.03.2022 19:30 Ответить
Долги родинкам отдал!

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21.03.2022 19:13 Ответить
Глубинно разведал Горловский минуэт.
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21.03.2022 19:14 Ответить
а для чого номер мобільного затерли? Ми хотіли співчутливі смс вдові відправити(
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21.03.2022 19:17 Ответить
Я фигею какое у них Королевство кривых зеркал. Что ни аккупант-мородер, то герой.
Совок никуда не делся. Интересно, что их заставляет писать эту чушь? Величие? Тупость?
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21.03.2022 19:23 Ответить
Так он еще был и кривоногим игроком в ножной мяч
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21.03.2022 21:04 Ответить
ЗСУ знову знищили війська окупантів в Чорнобаївці! Сьомий!!! раз підряд!
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21.03.2022 19:14 Ответить
«Москва 4» - мем харектеризующий бесконечную тупость. Используется внутри команды Bellingcat

Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
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21.03.2022 19:31 Ответить
https://www.bagnet.org/news/accidents/1329754/zhurnalisty-uznali-kak-bratyam-surkisam-udaros-teleportirovatsya-s-territorii-ukrainy. як би ту митницю Закарпатську і прикордонників за шкіру взяти, хабарники кляті
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21.03.2022 19:14 Ответить
Ну, обом Суркісам 60+ років. А гроші могли за відсоток провезти..

Багато про таке пишуть. Від 3до 5,% за таке беруть
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21.03.2022 19:35 Ответить
Владимир Кличко ранее заявил, что "нет хороших и плохих русских": сегодня они все являются врагами Украины.
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21.03.2022 19:15 Ответить
Правильно всё же не русских, а россиян. В ВСУ примерно 20% русских.
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21.03.2022 20:30 Ответить
окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.
==============================================================
Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
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21.03.2022 19:17 Ответить
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21.03.2022 19:21 Ответить
"З метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування *********** на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.

На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки."

Вони поволі закріплюються. Було б добре, якби вони зазнали багато аварій у містах. Пожежі, проблеми з електрикою, отруйна їжа тощо.
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21.03.2022 19:34 Ответить
А координати ремонтної бази можна передати ударній беспілотній групі?
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21.03.2022 19:37 Ответить
Рашистські виродки влаштували чергове екологічне лихо північніше Києва. Вони зруйнували дамбу в місці впадіння річки Ірпінь в Київське море й призвели до затоплення території кількох сіл. Село Демидів уже під водою, оскільки рівень води прибуває, ще кілька сіл також будуть затоплені чи підтоплені.

Річ у тому, що після заповнення водосховища уріз води там став вищим за рівень гирла річки Ірпінь. Тут була збудована дамба, а воду з ріки перекачували далі у Київське море. Після руйнування дамби вода вже дійшла до Гостомеля й може затопити більші території аж до Житомирської траси. Це не лише нищить доми й угіддя селян, але й ускладнює перехід через зруйновані мости з Бучі та Ірпеня для евакуйованих. Але, з іншого боку, зараз тут висока вода стала вже зовсім непереборним рубежем проти наступу на Київ з Північного заходу.

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21.03.2022 19:40 Ответить


Стильна символіка для патріотів
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21.03.2022 20:03 Ответить
муму і герасим затвердили Чорнобаївку центром орди на югах, от і виконують наказ. Це всі дивуються як так можна, а ось і можна. Ординська тупість це з народження-зайва хромосома.
Без наказу перенести командний пункт неможливо. Як колись писали мемуаристи про війни СРСР - всі навкруги дивляться за штабом, якщо штаб переїзджає, все пора с.....сь. І тоді, хто перший впригне в автомобіль. А хто не встиг впригнути, пішкодрала. Тому і рузге стоїть мертво в Чорнобаївці.
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21.03.2022 20:47 Ответить
 
 