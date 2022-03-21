116 человек погибли в результате обрушения зданий в Харьковской области, 204 спасены из-под завалов

С начала вторжения РФ в Украину в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждено и разрушено около 100 учебных заведений.

Об этом сообщили в Харьковской ОВО, передает Цензор.НЕТ.

"Около 60 школ Харьковской области повреждены в результате вражеских обстрелов. Также повреждения получили по меньшей мере 30 детских садов и 7 заведений высшего образования", - говорится в сообщении.

Были также повреждены или полностью разрушены общежития вузов.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов пострадали учреждения культуры (здания Харьковского национального театра оперы и балета, Харьковской филармонии и Кукольного театра, Харьковского художественного музея, Дома культуры в Мерефе) и было повреждено большое количество медицинских учреждений (8 больниц в разных районах Харькова, отделение экстренной помощи в Дергачах, больница в Изюме). Повреждены, по меньшей мере, 10 промышленных производств и 10 религиозных учреждений разных конфессий в Харьковском и Изюмском районах.

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Из-под завалов в области в общей сложности спасены 204 человека. 116 человек погибли из-за разрушения зданий, в том числе 1 человек - за прошедшие сутки.

Спасатели продолжают разбирать завалы.