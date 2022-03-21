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война (46726) дети (6020) Мариуполь (5562) Россия (91250)

У нас есть доказательство, что российские оккупанты вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

Войска РФ, в нарушение международного права, вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону России.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть конкретное доказательство того, что они тысячи детей вывезли из Мариуполя в сторону РФ. Это нарушение международного права", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Мариуполь - это не просто трагедия Украины, это трагедия всего мира, это одно сплошное военное преступление, совершаемое РФ.

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Топ комментарии
+6
То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
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21.03.2022 20:04
+6
История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
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21.03.2022 20:14
+5
Попсували дитинство, розбили надії
Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
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21.03.2022 20:10
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То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
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21.03.2022 20:04 Ответить
А шо?... Генофонд славян треба поповнювати. Бо чеченці по москаваду скачуть як воші по кожусі.
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21.03.2022 20:04 Ответить
Їм треба вирощувати гарматне м'ясо для майбутніх воєн.
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21.03.2022 20:11 Ответить
Суки
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21.03.2022 20:04 Ответить
Попсували дитинство, розбили надії
Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
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21.03.2022 20:10 Ответить
кацапи пришли в Украину за землей и рабами
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21.03.2022 20:14 Ответить
История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
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21.03.2022 20:14 Ответить
Время идёт--а толку-то мало..
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21.03.2022 20:28 Ответить
Щось мені підказує, що цих дітей в Україну вже не повернути.
Рашисти тупо видадуть їм довідки з іншими ПІБ
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21.03.2022 20:39 Ответить
За своїх дітей, за свій народ відповідальність несе держава. Держава Україна, а не держава-агресор. Проїбали 3000 дітей? Так і кажіть. Імпотенти? Так і кажіть. Народ повинен запитувати з держави, з її керівництва. А вже держава повинна звертатись до агресора і тиснути на нього.
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21.03.2022 20:44 Ответить
у Ануса був план спасіння? а може ще є? чого не діяв? то ти анус не встидайся, поділися, а може і сам впораєшся з цією задачою?
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21.03.2022 23:29 Ответить
Стули свого дзьоба, пернате!
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22.03.2022 00:55 Ответить
як вони з Маріуполя дітей повивозили? Нам ******** що кацапів в Маріку немає...
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21.03.2022 20:48 Ответить
А ще, нам показують карту, де нібито ворогом захвачено лише ледь ледь областей. А потім додають, що траси та сполучення заблоковані окупантами.
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21.03.2022 21:47 Ответить
А ніхто й не покаже справжню карту бойових дій під час війни. Це військова таємниця.
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21.03.2022 22:13 Ответить
Путину - вампиру-педофилу нужна свежая энергетика -
тогда это зомби потянет на новые военные "подвиги".
А для этого надо пополнять запасы биоматериала.
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21.03.2022 22:18 Ответить
Це кіднепінг
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21.03.2022 23:31 Ответить
Уже было в 14-15 годах..... Ничего нового...
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22.03.2022 02:55 Ответить
 
 