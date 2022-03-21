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У нас есть доказательство, что российские оккупанты вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону РФ, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, в нарушение международного права, вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону России.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть конкретное доказательство того, что они тысячи детей вывезли из Мариуполя в сторону РФ. Это нарушение международного права", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, Мариуполь - это не просто трагедия Украины, это трагедия всего мира, это одно сплошное военное преступление, совершаемое РФ.
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Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
Рашисти тупо видадуть їм довідки з іншими ПІБ
тогда это зомби потянет на новые военные "подвиги".
А для этого надо пополнять запасы биоматериала.