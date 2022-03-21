В ОРЛО принудительно "мобилизуют" мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных территориях враг принудительно мобилизует мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.
Об этом в Facebook сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупантв увеличили возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет.
В ряды оккупационной "армии" активно привлекают студентов. В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов.
По словам Денисовой, "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.
"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами."
В Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", - добавила омбудсмен.
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У цій фразі прекрасно все!
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- В смысле?
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
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