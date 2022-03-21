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В ОРЛО принудительно "мобилизуют" мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр

На временно оккупированных территориях враг принудительно мобилизует мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

Об этом в Facebook сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупантв увеличили возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет.

В ряды оккупационной "армии" активно привлекают студентов. В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов.

По словам Денисовой, "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами."

В Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", - добавила омбудсмен.

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Топ комментарии
+43
На Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих".

У цій фразі прекрасно все!
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21.03.2022 20:17
+41
- Так! Вот вам солярка, до Чернобаевки должно хватить!
- А дальше?
- В смысле?
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21.03.2022 20:18
+27
Дурне м'ясо, яке не має в серці України, волі та свідомості.
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21.03.2022 20:15
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Дурне м'ясо, яке не має в серці України, волі та свідомості.
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21.03.2022 20:15 Ответить
Перемелем
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21.03.2022 20:15 Ответить
а 75 слабо
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21.03.2022 20:16 Ответить
Без ограничений .а за 75.у кацапов столько не живут.
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21.03.2022 20:19 Ответить
На Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих".

У цій фразі прекрасно все!
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21.03.2022 20:17 Ответить
Вел кам!!!
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21.03.2022 20:17 Ответить
Чепушило наконец то пойдет во главе атряда или будет и дальше штаны протерать???
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21.03.2022 20:17 Ответить
Головне те шо про це Дiнисова нам розповiла.
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21.03.2022 20:18 Ответить
- Так! Вот вам солярка, до Чернобаевки должно хватить!
- А дальше?
- В смысле?
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21.03.2022 20:18 Ответить
упиряка путяка не нажерлася, їй треба м"яса, багато м"яса!
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21.03.2022 20:19 Ответить
Правильно,нехай защищают свой луганский язык,свою луганскую религию,свою луганскую культуру.Ну не какие то там донецкие и русские чужеземцы должны отстаивать честь луганды!
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21.03.2022 20:19 Ответить
Вот и янычары. Вскормленные и воспитанные врагами-оккупантами, они с собачьей верностью будут кидаться на своих родных и соплеменников, и лизать сапоги своим ордынским хозяевам.
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21.03.2022 20:19 Ответить
Та й хєр з ними! Чим більше зрадників здохне,тим краще для України! Головне,щоб в полон їх не брати-це зрадники Батьківщини!
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21.03.2022 20:19 Ответить
Боевые какцапы заканчиваются..пошли музыканты

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21.03.2022 20:20 Ответить
В оркестр до кобзона!
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21.03.2022 20:25 Ответить
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21.03.2022 20:31 Ответить
а мог бы быть тем, на кого учился - строителем. Достойнейшая профессия... но стал убийцей и вернулся домой ногами вперед.
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21.03.2022 20:30 Ответить
Не ту ноту взял. Сфальшивил. Овцелюбы расстреляли
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22.03.2022 08:34 Ответить
Зеленський заявив, що фінальною точкою в переговорах між росією та Україною стане всеукраїнський референдум. "Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть стати історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму".
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21.03.2022 20:21 Ответить
Під обстрілами?
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21.03.2022 20:26 Ответить
В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
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21.03.2022 20:32 Ответить
Правда на Закони їм плювати.
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21.03.2022 20:35 Ответить
це не стосується клованів
їм начхати
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23.03.2022 19:14 Ответить
Оно пытается с себя ответственность снять, ****** этими референдумами. Нет уж, дорогуша, 73% за тебя проголосовали - принимай решения. А мы потом, если чо, забаним тебя на этом свете.
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21.03.2022 20:34 Ответить
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 20:21 Ответить
Вот и хорошо,воспитаники СССР идут в утиль.
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21.03.2022 20:24 Ответить
земля прийме
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21.03.2022 20:24 Ответить
Пішов нахєр,собака!
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21.03.2022 20:27 Ответить
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21.03.2022 20:29 Ответить
Кацапсинский бред.
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21.03.2022 20:30 Ответить
Вот только не надо киздежи о насильственной мобилизации у нас. Под дулами автоматов всех подряд? Люди сами идут, а те кто неможет/неумеет автомат держать или ожидает своей очереди, те живут как и раньше и помогают стране просто продолжая работать на своих местах или заниматся общественно полезными делами.
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21.03.2022 20:31 Ответить
Хотите поговорить об абсолютной добровольно добровольности этого дела? Что там слышно о запрете выезда мужчин за границу?
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21.03.2022 20:36 Ответить
Война мля идет, а не учения. И война по скотским москальским правилам, где убивают наших женщин и детей, каждый украинский мужчина ОБЯЗАН при надобности взять оружие в руки. Но тех кто не умеет или неможет, тех никто насильно на передовую не гонит, обычные люди работающие на повседневных работах также важны как и военные.
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21.03.2022 20:42 Ответить
Значит надо поменьше болтать о абсолютной добровольности. Впрочем и о равноправии мифическом.
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21.03.2022 20:48 Ответить
Поедут штурмовать Пенсионные фонды?
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21.03.2022 20:26 Ответить
Ок, мало одной такой новости было за сегодня. У нас 8 лет как с 50 до 60 подняли возраст военнообязанных рядовых. Невелика разница.
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21.03.2022 20:26 Ответить
В том ОРДЛО три калеки. Они выродились за 8 лет. Пусть призывают.
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21.03.2022 20:27 Ответить
Чем больше сейчас их отправят сюда, чем меньше надо будет чистить их там после победы.
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21.03.2022 20:27 Ответить


🤯 Более 70% россиян считают военную «операцию» РФ в Украине шагом Москвы по «завершению войны неонацистов» против Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса социальных проектов V-Project.

По данным опроса, две трети респондентов (67%) считают, что против «специальной военной операции» высказываются, преимущественно, «представители прослойки наиболее состоятельных лиц, тесно связанных с Западом».

70% россиян не верят в возможность достижения хороших отношений с Украиной без «денацификации украинской власти».
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21.03.2022 20:28 Ответить
В Мордоре пора проводить дезинфекцию. Начнем с нефтяного эмбарго.
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21.03.2022 20:34 Ответить
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21.03.2022 20:40 Ответить
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21.03.2022 21:06 Ответить
Сепары уже не такие бодрые как в 14 году. Дохнуть не хотят, тем более дохнуть за модные ботинки кадырова или за куртку путина
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21.03.2022 20:29 Ответить
Кадыркин тоже уже не торт.
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21.03.2022 20:35 Ответить
Ось ми і почистимо територію від зрадників і сепарського лайна.
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21.03.2022 20:30 Ответить
батальон инсульт формируется
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21.03.2022 20:34 Ответить
нет проблем с мобилизацией. берите в руки оружие и боеприпасы , а потом расстреляв своих командиров переходите на сторону ВСУ.
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21.03.2022 20:47 Ответить
На утилізацію, в полон не брати.
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21.03.2022 20:47 Ответить
Інфа з блокнот волгоград:
Сегодня, 21 марта, стали известны подробности о гибели на Украине миротворца Артема Владимировича Сырова. Молодой 31-летний мужчина, житель Петрова Вала Камышинского района Волгоградской области погиб, напомним, выполняя воинский долг во время спецоперации. Своей семьи младший сержант завести не успел.
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21.03.2022 20:55 Ответить
Свято на блокнот волгоград проловжується:
Сегодня, 21 марта, стало известно о еще двоих погибших военнослужащих из Волгоградской области, отдавших свою жизнь при выполнении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.
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21.03.2022 20:59 Ответить
А Ваньки и кадыровцы уже закончились?
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21.03.2022 21:38 Ответить
Не хотіли воювати за Україну, то загинуть за кацапів
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25.04.2022 21:08 Ответить
 
 