Формат компромиссов с РФ будет решаться на референдуме - это касается гарантий безопасности, временно оккупированных территорий, - Зеленский

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в интервью Суспільному заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО. - Ред.), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предложить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс" , – сказал он.

Следовательно, по словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства, отмечает издание.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", - добавил глава государства.

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