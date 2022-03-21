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Израиль (1758) Мелитополь (595) похищение (1659) Верещук (470)

В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава МинТОТ Ирина Верещук.

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"Поэтому хочу заметить об Израиле, - пишет Верещук. Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с россиянами. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать. Конечно, на такую ​​позицию у политической элиты Израиля могут быть определенные свои геополитические и экономические соображения. Но выходит, что израильтяне до сих пор плохо знают украинцев, включая украинских евреев. Мы на колени никогда не встанем!

Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять, что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.

А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян?

Перед Второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с Гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была уверена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне.

Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны. Уверена, что израильский народ на стороне Украины. Наверное, у политического истеблишмента Израиля еще есть время встать на правильную сторону, потому что, скорее всего, посредине стоять, наконец, не получится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может, – Верещук ответила Минобороны РФ

Напомним, несколько дней назад похищенная ныне Татьяна Кумок провела аналогию между тем, что делают российские захватчики на оккупированных украинских территориях, действиями нацистов и Третьего райха в отношении евреев в 30-40-х годах прошлого века.
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Топ комментарии
+13
⚡️ Жители Ирпеня получат медикаменты от азербайджанской диаспоры В ближайшие дни жители Ирпеня получат лекарственные средства от Конгресса киевских азербайджанцев. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
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21.03.2022 20:41
+11
Уже порешал беннет со своим другом х*йлом. Отпустили их. После вчерашей реакции на выступление Зеленского, про Израиль лучше вообще не вспоминать... Этим уродам вернется всё
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21.03.2022 20:50
+9
Появилась работа для МОССАД.
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21.03.2022 20:41
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спочатку гешефт потім мазл тов
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21.03.2022 20:38 Ответить
Таки Украинцы не дадут спокойно пощитать любимые шекели
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21.03.2022 20:54 Ответить
складывается впечатление что у кацапов с сионистами нарисовался маленький Кримский гешефт
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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21.03.2022 21:03 Ответить
новое - давно забытое старое
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Письмо Еврейского антифашистского комитета 1944 года

Хотя крымский проект был практически закрыт в 1930-е, тем не менее во время войны он вновь стал объектом внимания еврейских общественных деятелей и властей. Костырченко пишет, что летом 1943 года во время поездки в США члены Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, Ицик Фефер имели разрешение Вячеслава Молотова на переговоры о материальной поддержке еврейского переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов. Согласие взять на себя частичное финансирование такого проекта дал американский сионист Д. Н. Розенберг[
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21.03.2022 21:06 Ответить
денацифікація?
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21.03.2022 20:40 Ответить
то же самое и с американцами .Кацапы их убивают в Украине , а Америка даже не озаботится .
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21.03.2022 20:41 Ответить
Появилась работа для МОССАД.
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21.03.2022 20:41 Ответить
Подивимось як відреагує Ізраїль.
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21.03.2022 20:47 Ответить
ну, палестинців же легше вбивати, особливо беззбройних, а з каламордими в них любов
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21.03.2022 20:48 Ответить
В Фэйсбук израильтянки Татьяны Кумок, задержанной в оккупированном российскими военными Мелитополе появилась информация о том, что Татьяну и ее родителей освободили. Информацию с благодарностью правительству и МИД Израиля опубликовала ее подруга, которой сообщили об этом сами родители Татьяны. Напомним, гражданка Израиля Татьяна Кумок, находившаяся в Мелитополе, 21 марта была увезена российскими военными в неизвестном направлении. Несколькими часами ранее были арестованы отец и мать Татьяны - также граждане Израиля, Михаил и Вера Кумок. Отец Татьяны, Михаил Кумок - владелец газеты "Мелитопольские ведомости".
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21.03.2022 21:07 Ответить
Ну не хоче тай не хоче..епать их надо тех громадян.
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21.03.2022 20:49 Ответить
агов евреи. у вас есть мужество? вас убивают расияне. а вы клюв в жопу? нет вам прощения
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21.03.2022 20:50 Ответить
Уже порешал беннет со своим другом х*йлом. Отпустили их. После вчерашей реакции на выступление Зеленского, про Израиль лучше вообще не вспоминать... Этим уродам вернется всё
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21.03.2022 20:50 Ответить
Ну таки израильский кнессет конкретно сказал - этот молокосос оху# л нас учить. А так пояснил один офицер ЦАХАЛа , Украина где то там далеко а рф граничит с нами через Асада и могут внезапно полететь ракеты с Сирии , да и если захотим бомбить Иранский ядерный центр то только если русский Ванька вроде случайно проспит за пультом нашу атаку через Сирию , так что пусть украинцы не обижаются но своя рубашка ближе к телу , пусть радуются что мы им госпиталь поставили
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21.03.2022 21:21 Ответить
А что не так?
Все так.
Сердце болит за Украину и за то, что кремлевский упырь творит там сегодня, но у Израиля своя война и своя "россия" маячит на пороге.
Только называется по другому - Иран, а список требований абсолютно тот же. Мы придем вас убивать и не потому, что вы нам что-то плохое сделали, а просто вы нам не нравитесь.
Рано или поздно, но мочилово с Ираном начнется в полном объеме. А на сегодня Иран уже окопался в Сирии и подступает к границам Израиля, откуда израильская авиация его постоянно выкуривает. И в этих условиях израильским ВВС нужна свобода действия, так как ключ от неба Сирии держит Россия. Поэтому с Россией Израилю ссориться нельзя. Бить иранские ракеты при молчании России и бить их же при задействованных российских ПВО, вещи немного разные.
Это не дружба, конечно, но очень-очень холодный нейтралитет.
Увы-увы...
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21.03.2022 21:36 Ответить
А ничего, что кацапы вам Иран под границу привели? Причино-следственная связь? Нет, не слышали!
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21.03.2022 22:00 Ответить
Ни малейшей связи не вижу.
Приход Ирана к границам Израиля и господство России в небе Сирии есть следствие одного и того же процесса - развала сирийской государственности.
А молчит Россия во время израильских налетов на иранские базы в Сирии потому, что негласно эти атаки одобряет. Иран со своими амбициями стал слишком активный и достал буквально всех, и Израиль, и США, и Россию, и арабов.
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21.03.2022 22:13 Ответить
Если бы не х*йло-не было бы ассада. Если бы не алавит ассад, никогда бы иранские шииты не пришли бы в сунитскую Сирию.
Хотя забудьте. Это называется логика. Наверное слишком сложно
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21.03.2022 23:23 Ответить
ну тогда визы в Украину получите да и все
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21.03.2022 22:52 Ответить
Это не наши проблемы.
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21.03.2022 20:54 Ответить
израиль ***.ло
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21.03.2022 21:01 Ответить
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 21:05 Ответить
и шо там? МОССАД уже таки возбудился??
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21.03.2022 21:18 Ответить
А шо вы хотите , они же не родственники премьера или главного равина и даже не родственники их водителей
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21.03.2022 21:22 Ответить
Євреї не знають що таке справжня війна... Ми воюємо проти найбільшої ядерної держави в світі... А вони воювали проти якихось арабів з камінцями і палками..
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21.03.2022 21:42 Ответить
Ізраїль знає, що таке справжня війна. Арабський світ ополчився на цю країну, озброєний не камінням і палками, а великою кількістю ******* на той момент засобів ураження. Не здогадуєтесь хто озброїв арабів?- СРСР. Про війну Судного Дня можете прочитати у вікі.
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21.03.2022 21:58 Ответить
Израиль в свое время тоже был на пороге краха.против них воевала лига арабских государств.Хотя все ресурсы и силы арабской лиги были куда меньше чем у кацапов против Украины.Можно назвать кацапская лига покоренных народов.которые воюют против Украины вместе с кацапами.а теперь они еще и арабов вплетают.тут вообще сравнивать нечего конечно.
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21.03.2022 22:35 Ответить
Да видать Израилю, на все эти похищения - начхать, для них главное, чтоб путин на них не обиделся, чтоб не потерять "дружбу".
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21.03.2022 22:59 Ответить
Абижаюца, а кагда савместна с рашками против Израиля работали им было харашо. И палестина у них дружок лепший, и страны арабские и друзьях. Но на тех рот не раззевают, а на Израиль да. Были антисемиты да так и остались антисемиты.
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22.03.2022 09:19 Ответить
 
 