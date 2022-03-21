В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава МинТОТ Ирина Верещук.
"Поэтому хочу заметить об Израиле, - пишет Верещук. Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с россиянами. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать. Конечно, на такую позицию у политической элиты Израиля могут быть определенные свои геополитические и экономические соображения. Но выходит, что израильтяне до сих пор плохо знают украинцев, включая украинских евреев. Мы на колени никогда не встанем!
Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять, что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.
А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян?
Перед Второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с Гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была уверена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне.
Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны. Уверена, что израильский народ на стороне Украины. Наверное, у политического истеблишмента Израиля еще есть время встать на правильную сторону, потому что, скорее всего, посредине стоять, наконец, не получится".
Напомним, несколько дней назад похищенная ныне Татьяна Кумок провела аналогию между тем, что делают российские захватчики на оккупированных украинских территориях, действиями нацистов и Третьего райха в отношении евреев в 30-40-х годах прошлого века.
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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Письмо Еврейского антифашистского комитета 1944 года
Хотя крымский проект был практически закрыт в 1930-е, тем не менее во время войны он вновь стал объектом внимания еврейских общественных деятелей и властей. Костырченко пишет, что летом 1943 года во время поездки в США члены Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, Ицик Фефер имели разрешение Вячеслава Молотова на переговоры о материальной поддержке еврейского переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов. Согласие взять на себя частичное финансирование такого проекта дал американский сионист Д. Н. Розенберг[
Все так.
Сердце болит за Украину и за то, что кремлевский упырь творит там сегодня, но у Израиля своя война и своя "россия" маячит на пороге.
Только называется по другому - Иран, а список требований абсолютно тот же. Мы придем вас убивать и не потому, что вы нам что-то плохое сделали, а просто вы нам не нравитесь.
Рано или поздно, но мочилово с Ираном начнется в полном объеме. А на сегодня Иран уже окопался в Сирии и подступает к границам Израиля, откуда израильская авиация его постоянно выкуривает. И в этих условиях израильским ВВС нужна свобода действия, так как ключ от неба Сирии держит Россия. Поэтому с Россией Израилю ссориться нельзя. Бить иранские ракеты при молчании России и бить их же при задействованных российских ПВО, вещи немного разные.
Это не дружба, конечно, но очень-очень холодный нейтралитет.
Увы-увы...
Приход Ирана к границам Израиля и господство России в небе Сирии есть следствие одного и того же процесса - развала сирийской государственности.
А молчит Россия во время израильских налетов на иранские базы в Сирии потому, что негласно эти атаки одобряет. Иран со своими амбициями стал слишком активный и достал буквально всех, и Израиль, и США, и Россию, и арабов.
Хотя забудьте. Это называется логика. Наверное слишком сложно