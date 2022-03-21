В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук

Сегодня в Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава МинТОТ Ирина Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену от мелитопольской активистки Гайсумовой российские оккупанты требовали подписать два документа: "Я предупредила, что стукачом никогда не была и не буду"

"Поэтому хочу заметить об Израиле, - пишет Верещук. Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с россиянами. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать. Конечно, на такую ​​позицию у политической элиты Израиля могут быть определенные свои геополитические и экономические соображения. Но выходит, что израильтяне до сих пор плохо знают украинцев, включая украинских евреев. Мы на колени никогда не встанем!

Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять, что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.

А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян?

Перед Второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с Гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была уверена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне.

Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны. Уверена, что израильский народ на стороне Украины. Наверное, у политического истеблишмента Израиля еще есть время встать на правильную сторону, потому что, скорее всего, посредине стоять, наконец, не получится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни о какой сдаче Мариуполя речи идти не может, – Верещук ответила Минобороны РФ

Напомним, несколько дней назад похищенная ныне Татьяна Кумок провела аналогию между тем, что делают российские захватчики на оккупированных украинских территориях, действиями нацистов и Третьего райха в отношении евреев в 30-40-х годах прошлого века.