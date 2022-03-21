РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3575 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Война
24 031 51
война (46726) Ткаченко Александр (429) артисты (275)

Молчание украинских артистов или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лорак

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал инициативу нардепов о лишении звания "народных артистов Украины" ряда российских и украинских звезд.

Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рад, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился с заявлением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о лишении государственных наград – почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" таких "артистов": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куек (Лорак), Лободы, Крутого, Повалий.

Когда тысячи украинских и мировых деятелей культуры осудили войну, развязанную россией против Украины, они продолжают свое творчество на территории этого мордора, платят налоги государству-агрессору. А о своей позиции по вторжению – молчат", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, молчание граждан Украины или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене.

"Они молчат, даже когда их новый работодатель бомбит украинские города и убивает наших детей, гражданских граждан, защищающих страну. Они не имеют права носить звание Народных или Заслуженных артистов. Для этого нужно быть с Народом Украины или Заслужить это звание. Ни у одного из этих людей такой черты нет.

Министерство культуры и информполитики присоединяется к заявлению комитета ВР. Прошу Президента Украины Владимира Зеленского поддержать эту инициативу и лишить государственных наград - почетных званий согласно списку Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике", - подытожил министр.

Смотрите также: Зеленский - украинцам: Гоните оккупантов! Гоните этих рабов! ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
показать весь комментарий
21.03.2022 21:18
+30
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23
+23
Интересно сватов и слугу народа ещё показуют на расее?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.03.2022 21:18 Ответить
Интересно сватов и слугу народа ещё показуют на расее?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:21 Ответить
Даже на Нетфликс Слугу загрузили!
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23 Ответить
Скотов та слугу наріда зараз по всьому світу будуть показувати.

Доречі, мені теж цікаво, чи показують на расєї.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23 Ответить
Тоесть, достаточно осудить и можно продолжать деятельность?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:21 Ответить
а в россии живучи больше и не нужно, сразу пятнашка
показать весь комментарий
21.03.2022 21:25 Ответить
Ткаченко их под статью подводит?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:27 Ответить
А нам не всё равно, что там сделает в раше жаба с гадюкой? Нам надо своё гнуть.
показать весь комментарий
21.03.2022 22:41 Ответить
Що таке герелло і хто дав йому звання і за що?!
Інші прізвища я хочаб чув, хоча не розумію, за що звання дали їм всім?!
Що вони українського прославили?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:22 Ответить
А чего в списке нету софии ротарища?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:24 Ответить
Софія Михайлівна Ротару- пристосуванка всіх часів і народів : згадайте (хто застав "совок" -вона була такою скромницею і палко верещала "Над страною солнце светит-Родина (срср) моя "а потім стала любити грошики понад усе; співала перед кадиркою- та хапала в дві руки "самовари та грамофони" в рассєє! Брехуха стара"одна калина за вікном" -ми вже давно розкусили тебе-ботоксна потвора і синочка з онуком виховала боягузами і зрадниками! Мразота!
показать весь комментарий
21.03.2022 22:09 Ответить
Пісюн з Лорак і пуйкоровим. Подрочіть ще один одному. Пуйла і пуйлова запросіть.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23 Ответить
Да пусть едут.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:24 Ответить
Мені розповідала приятелька, яка вивезла дітей до Бельгії, що коли вони стояли у черзі за грошовою допомогою, то там одна самиця з Донецьку була дуже не задоволена чимось, та на всю чергу кричала, що краще б вони у Ростов поїхали, ніж у гейропу.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:33 Ответить
ага но суне падаль в Европу
показать весь комментарий
21.03.2022 21:56 Ответить
У кожномі місті Німеччині люди переказують гроші, збирають харчі, приймають біженців у своїх оселях, наприклад , сьогодні я був у одному місті, де мешканців 7000 , а біженців вже зареєстровано більш ніж 100,
а такі покидьки можуть погіршити ставлення до українців.
показать весь комментарий
21.03.2022 23:23 Ответить
всё норм, предавший единажды...
показать весь комментарий
21.03.2022 21:34 Ответить
Напиши по емейлу про це у ФСБ. Вважаю в інеті є адреса.
Вони ж не в Німеччині хотіли померти , так хай подохнуть на бєскрайніх просторах Колими.
показать весь комментарий
21.03.2022 23:12 Ответить
Нарешті... Ну ліпше пізно, ніж ніколи...
показать весь комментарий
21.03.2022 21:23 Ответить
И лишить гражданства
показать весь комментарий
21.03.2022 21:24 Ответить
пообещайте снятие санкций тому, кто укокошит карлика (( почему мир молча смотрит, как убивают Мариуполь и тысячи людей по всей Украине ...
показать весь комментарий
21.03.2022 21:25 Ответить
****, а не Куєк...
показать весь комментарий
21.03.2022 21:26 Ответить
Розстріляти!
показать весь комментарий
21.03.2022 21:27 Ответить
І міністрів, що кіна про підармонів знімали.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:28 Ответить
так тримати 👍👍👍
позбавляти громадянства та права голосу
показать весь комментарий
21.03.2022 21:30 Ответить
Якого права. Всі санкції США і ЕС мають бути і їхнім надбанням. По життєва. Хай гниють в своїй параші.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:36 Ответить
А где два у@бана-"кролика" затихарились?
показать весь комментарий
21.03.2022 21:31 Ответить
та, мабуть, вони "в долє" з сашою ткаченком; він їх прикриває.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:44 Ответить
а действительно где две тушки деликатесного дерьма
показать весь комментарий
21.03.2022 21:58 Ответить
мабуть ***** відгребли кролікі
показать весь комментарий
21.03.2022 22:11 Ответить
Певно, плодяться і розмножаються.
показать весь комментарий
21.03.2022 22:16 Ответить
Хай рєфєрєндум ще одним питанням буде, а то лідер ********** може тільки з листочка читать, а приймати рішення це не про нього.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:33 Ответить
Дивився я той сайт, хто підтримує, чи мовчки. Він в 10 раз має бути більшим. То той підерко з Рен ТВ і весь коллектив, де той підерко небезя, і всі інші.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:34 Ответить
А бегство депутатов к зраде не приравняли? Вон у суркиса еще и награды есть
показать весь комментарий
21.03.2022 21:42 Ответить
На Киркорова ,Куек ,Лобуду у Зеленського не підніметься рука...
показать весь комментарий
21.03.2022 21:43 Ответить
воно ж само бекало -оні внє палітікі, так що, цікаво глянути на розвиток. Буде тишина, як з укроборонпромом
показать весь комментарий
21.03.2022 21:48 Ответить
От них тхне мертвячиной, некромонгеры - слуги сатаны. Это их всех объединяет. В душе они орки, только напамаженные с фальшивыми гримасами.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:44 Ответить
Вахід Джамієв



Сьогодні у сховищі одна прекрасна дівчинка сказала:
- Краще бути інтелігенцією в підвалі, ніж бидлом в лужниках
показать весь комментарий
21.03.2022 21:47 Ответить
Правильно, тому почати слід з підозріло мовчазноі артистки Арестович і кричуще мовчазного артиста Зеленського.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:49 Ответить
Ще вже згадувалась Ротару - якось теж і нашим, і вашим, і ще кролі - вони ж теж народні артисти, вже всіх позбавити, а не колись.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:51 Ответить
Бляха-муха, ще одно гімно виплило, ткаченко мля. Міністра на якому клейма нема де ставити, яке ніяк звільнити не могли, долбодятел який напашталакав як петушарій

У період правління Януковича, за результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.

4 листопада 2019 року вийшло розслідування BIHUS.info, у якому було вказано, що одразу після виходу сюжету програми «Гроші» про незаконну забудівлю на Трухановому острові, в соцмережах телеменеджера почали з'являтися світлини звідти.

30 червня 2021 року телеведуча Кароліна Ашіон заявила, що Олександр Ткаченка робив расистські висловлювання щодо неї під час кастингу ведучих для ранкового шоу на телеканалі «2+2», що відбувався, за її словами, 6 років тому. Кароліна була шокована й звільнилася з телеканалу. Олександр Ткаченко заявив, що проведення кастингів не було його прямою роботою.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:51 Ответить
Дивовижне спостереження.

Чим ближче я чую вибухи за вікном, тим далі від мене Зеленський з усіма його заявами. Чим тихіші вибухи, тим більше я хвилююся через черговий "референдум" з Банкової.

От зараз гримить досить сильно. Це воює наша армія, моя армія. Сильна, потужна, розумна. Там, за чорним проваллям вікна чорного Києва, тінями піднімаються і йдуть на ворога чоловіки і жінки. Декого я знаю, більшість ні, але це не важливо. Головне, я не сумніваюся, що цієї ночі вони уб'ють багатьох росіян. І робитимуть це завтра також, і по-завтра, і стільки разів, скільки буде потрібно.

Долю України вирішують сили, до яких зеленські - єрмаки - арахамії не мають жодного відношення. Вистачить клепки не плутатися під ногами - добре. Не вистачить - мені байдуже, що з ними станеться. - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
21.03.2022 21:56 Ответить
Стараюсь не реагировать на бред зеленского, особенно про какой-то референдум, лишь бы наша армия воевала и громила рашистов, дальше разберёмся
показать весь комментарий
21.03.2022 22:28 Ответить
Если потянуть за хусточку у Писькова, то покажется вторая синяя половинка.
показать весь комментарий
21.03.2022 22:29 Ответить
Розкажіть мені, що воно така ГАРЕЛА в перший раз чую. Та ще й народний? Просто *******
показать весь комментарий
21.03.2022 22:38 Ответить
Та раніше щоб народного ортимати, треба було щоб їх знав народ А тепер який сь Гарело, я вибачаюсь ***** якого я навіть не чув Звідки він взявся , цей ******?
показать весь комментарий
21.03.2022 22:43 Ответить
 
 