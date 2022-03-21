Молчание украинских артистов или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал инициативу нардепов о лишении звания "народных артистов Украины" ряда российских и украинских звезд.

Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рад, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился с заявлением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о лишении государственных наград – почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" таких "артистов": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куек (Лорак), Лободы, Крутого, Повалий.

Когда тысячи украинских и мировых деятелей культуры осудили войну, развязанную россией против Украины, они продолжают свое творчество на территории этого мордора, платят налоги государству-агрессору. А о своей позиции по вторжению – молчат", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, молчание граждан Украины или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене.

"Они молчат, даже когда их новый работодатель бомбит украинские города и убивает наших детей, гражданских граждан, защищающих страну. Они не имеют права носить звание Народных или Заслуженных артистов. Для этого нужно быть с Народом Украины или Заслужить это звание. Ни у одного из этих людей такой черты нет.

Министерство культуры и информполитики присоединяется к заявлению комитета ВР. Прошу Президента Украины Владимира Зеленского поддержать эту инициативу и лишить государственных наград - почетных званий согласно списку Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике", - подытожил министр.

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