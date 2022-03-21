За сутки на Донбассе успешно отбиты 13 вражеских атак, уничтожены 14 танков, 8 БМП, 1 самолет и 300 оккупантов, - пресс-центр ОС

Украинские военные в течение текущих суток успешно отбили 13 атак врага и нанесли значительные потери российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Украинские защитники уничтожили: 14 танков; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артиллерийские системы; 4 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

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