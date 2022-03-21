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За сутки на Донбассе успешно отбиты 13 вражеских атак, уничтожены 14 танков, 8 БМП, 1 самолет и 300 оккупантов, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,війна,чернігівщина

Украинские военные в течение текущих суток успешно отбили 13 атак врага и нанесли значительные потери российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Украинские защитники уничтожили: 14 танков; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артиллерийские системы; 4 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Командира разведроты "ДНР" "Людоеда" ликвидировали на Донбассе", - ОТГ "Схід"
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Топ комментарии
+10
Норм статистика, так держать. Это за день и только на Донбассе!
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21.03.2022 22:40
+8
Наші хлопці - краща армія світу!
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21.03.2022 22:51
+6
А где жаренные москали . Цензор пощади я так не усну .
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21.03.2022 22:42
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Норм статистика, так держать. Это за день и только на Донбассе!
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21.03.2022 22:40 Ответить
Шта?
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22.03.2022 07:51 Ответить
Збс!
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21.03.2022 22:41 Ответить
А где жаренные москали . Цензор пощади я так не усну .
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21.03.2022 22:42 Ответить
Результативно, молодці хлопці.
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21.03.2022 22:43 Ответить
300 окупантів плюс окупанти у 14-ти танках, восьми БМП і одному самальоті.
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21.03.2022 22:46 Ответить
Известно одно - если в дынырылыныры началось силовое привлечение кого попало на фронт, то самые боеспособные части разбиты в клочья и это не предел возможностей наших бойцов которые не смотря в сторону орков покрошили их в винигрет
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21.03.2022 22:48 Ответить
Заодно и проблема с колаборантами решается...
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21.03.2022 23:00 Ответить
Правильно говорить не "самые боеспособные" а "наименее небоеспособные"
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21.03.2022 23:07 Ответить
Наші хлопці - краща армія світу!
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21.03.2022 22:51 Ответить
Хлопці,деблокуйте Маріуполь!!!Там конче потрібна ваша допомога
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21.03.2022 23:23 Ответить
Отбили 13 атак... мужики , вы там сильно не усердствуйте, а то проведем референдум и вы можете оказаться уже не защитниками, а незаконным банд формированием. Вы пока там страну защищаете, а у нас референдум по уступкам. Так, что осторожно там.
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21.03.2022 23:31 Ответить
Молодці !!

👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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22.03.2022 00:32 Ответить
Знищена дуже цінна штука ,,Леєр-3".
Хлопці , ви просто леви 💪✊🙂
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22.03.2022 00:36 Ответить
Вернись на бутылку.
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22.03.2022 07:52 Ответить
********** в jopu
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22.03.2022 06:44 Ответить
Диванные войска??
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22.03.2022 08:06 Ответить
Берите ружье и идите защищать Родину
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22.03.2022 08:07 Ответить
 
 