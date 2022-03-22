Венгрия против бесполетной зоны над Украиной, миротворцев и эмбарго на российский газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в разговоре с журналистами, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной. Ведь это несет опасность Венгрии и ее гражданам на украинском Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание hirado.ru.

Также страна против миротворческих миссий в Украине – это может привести к сухопутному конфликту с НАТО. Также Венгрия против и поставок оружия Украине через ее территории.

"Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению", - объясняет Петер Сиярто.

Также читайте: Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

Венгрия также не будет поддерживать санкции Европейского союза, касающиеся эмбарго на российские энергоносители. Это для венгров "красная линия".

Господин Сиярто пожаловался и на отсутствие финансирования от ЕС в поддержку беженцев в Венгрии и Польше, ведь "пока мы (Польша и Венгрия - Ред.) несем это бремя от имени Европейского Союза, мы являемся двумя странами, которым не выделяются средства ЕС (на это - ред.)".

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан еще раз подчеркнул, что его страна не поддерживает блокировку российских нефти и газа. Потому что венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских углеводородов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории: "Они нам не нужны"