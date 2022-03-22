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Новости За рубежом
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Венгрия (1540) Сийярто (224)

Венгрия против бесполетной зоны над Украиной, миротворцев и эмбарго на российский газ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в разговоре с журналистами, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной. Ведь это несет опасность Венгрии и ее гражданам на украинском Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание hirado.ru.

Также страна против миротворческих миссий в Украине – это может привести к сухопутному конфликту с НАТО. Также Венгрия против и поставок оружия Украине через ее территории.

"Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению", - объясняет Петер Сиярто.

Также читайте: Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

Венгрия также не будет поддерживать санкции Европейского союза, касающиеся эмбарго на российские энергоносители. Это для венгров "красная линия".

Господин Сиярто пожаловался и на отсутствие финансирования от ЕС в поддержку беженцев в Венгрии и Польше, ведь "пока мы (Польша и Венгрия - Ред.) несем это бремя от имени Европейского Союза, мы являемся двумя странами, которым не выделяются средства ЕС (на это - ред.)".

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан еще раз подчеркнул, что его страна не поддерживает блокировку российских нефти и газа. Потому что венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских углеводородов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории: "Они нам не нужны"
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Топ комментарии
+96
Після перемоги ми вам це ще пригадаємо, уйобки.
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21.03.2022 22:54
+58
Венгрия. это троянский кацапский пони .Как можно было их брать в альянс?
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21.03.2022 22:54
+45
підараси.
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21.03.2022 22:54
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Страница 2 из 2
Жаль что нет механизма лишения страны членства в ЕС и НАТО. Выперли бы нахрен, по другому запели бы.
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21.03.2022 23:02 Ответить
На закарпатті поставити на місце потрібно...
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21.03.2022 23:12 Ответить
Не пора ли этих ****** выпи**ить из Евросоюза и НАТО? Если им все так не нравится?
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21.03.2022 23:02 Ответить
Після перемоги усіх ********* позбавити угорських паспортів. А тих, хто не хоче, вислати в Угорщину.
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21.03.2022 23:03 Ответить
Після Перемоги, суку цю в Кубу.
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21.03.2022 23:04 Ответить
Після перемоги думаю ми з ними поміняємося місцями в ЄС
Цю шваль просто викинуть звідти, хай смокчуть в москаля, якщо такий ще буде існувати
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21.03.2022 23:04 Ответить
Хотел что-то написать, но Андрюха все правильно озвучил
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22.03.2022 11:42 Ответить
Таке саме генетичне сміття, як і їхні східні родич.
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21.03.2022 23:04 Ответить
справжній союзник *****
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21.03.2022 23:05 Ответить
Ха це чмо, взагагалі перестане згадувати про Закарпаття!
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21.03.2022 23:05 Ответить
Мають договір з рашистами про шмат України
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21.03.2022 23:06 Ответить
А ми проти будь-якої появи Угорщини, у будь-якому сенсі, будь-де в Україні. І в найближчі сто років теж.
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21.03.2022 23:07 Ответить
вони керують на Закарпатті...Занадто вільно почуваються вороги...прапори на держустановах,не НАША історія і ігнор викладанню Мови у школах...міністр освіти,сбу,прокуратура ,як завжди у подібних випадках,сліпоглухоніма...(((
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21.03.2022 23:09 Ответить
позашлюбний викидень лаврова??...
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21.03.2022 23:07 Ответить
Ці підари по вуха в лайні. Наймерзенніша нація уродів.
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21.03.2022 23:08 Ответить
Сиярто очень хочет получить генеральское звание в ФСБ?
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21.03.2022 23:08 Ответить
Має Україна сусідів ...((( Чи не настав час розгромити кубло ворогів на Закарпатті,що донбас не повторився...Занадто вільно почуваються вороги...прапори на держустановах,не НАША історія і ігнор викладанню Мови у школах...міністр освіти,сбу,прокуратура ,як завжди у подібних випадках,сліпоглухоніма...(((
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21.03.2022 23:08 Ответить
путінська повія сіряйто відробляє вкладені в нього гроші...
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21.03.2022 23:09 Ответить
А вообще-эта тварь орбан, приезжала к х*йлу перед вторжением. Они лобзались друг с другом в унисон. Публично х*йло пообещало дешевый газ. Непублично наверняка Закарпатье.
Самое хреновое, что они в НАТО и ЕС с правом вето. И нет механизмов, чтобы их оттуда выкинуть
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21.03.2022 23:09 Ответить
Это у нас нет. А у штатов, думаю, есть тот пистон, который вставят венграм в нужный момент.
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21.03.2022 23:33 Ответить
а дурак і повірив, якщо б йому Закарпаття би й віддав би путін, то тільки для того,щоб зжерти разом із Закарпаттям, в стала би Угорщина як Білорусія, дуже безпечно для громадян, ну просто капець як безпечно.
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22.03.2022 00:00 Ответить
Венгри не Хуни, а Хунгари асимільоване тюркське отродьє.
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21.03.2022 23:11 Ответить
путинские подстилки в венгрии, насосали наверное
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21.03.2022 23:12 Ответить
Все вокруг мадяр их не переваривают. Ни словаки с чехами. В Румынии они тоже воду мутят из-за такой же кучки мадяр как на Закарпатье. Поляки вообще не переносят. Австрийцы недолюбливают из-за бельмотания мадярского языка. Сербы словяне тоже от этих припершихся на берега Дуная когда-то не в восторге. Вот потому в этих мадяров как бы все недоброжелатели вокруг, точно так как у козломордых все враги кругом. Вот они и спелись по общей теме.
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21.03.2022 23:13 Ответить
В Румынии они тоже воду мутят из-за такой же кучки мадяр как на Закарпатье
**********
У румунській Трансільванії мадярів 1 мільйон 600 тисяч. Не така вже й мала купка.
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21.03.2022 23:23 Ответить
Як будет 3,14дарас на мадярському?
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21.03.2022 23:13 Ответить
köcsög
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21.03.2022 23:20 Ответить
Пьёдорощь ))) Наверное. Но можно их послать - Мадьярёк, бёсд мег (Мадьяры, идите на ***)
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21.03.2022 23:26 Ответить
Угорщина залишиться оазисом Східної Європи в лещатах Словаччини, України, Молдови, Румунії, Хорватії, Словенії та Австрії. Ймовірно, він хоче зосередитися на торгівлі тільки в Сербії.
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21.03.2022 23:15 Ответить
Де МЗС України? Вправите цьому ішаку послання. З великим накуй.
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21.03.2022 23:16 Ответить
Чуєш, холера: ти не *****, ти - х**ло. Теж. Гидотне і блювотне.

Тьху на тебе.
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21.03.2022 23:16 Ответить
Угорщина буде робити те що скажуть США, так що не звертайте уваги на тупого ******-Сіярто
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21.03.2022 23:16 Ответить
Але смердить від них кацапським гімном на всю Європу...
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21.03.2022 23:20 Ответить
Ох і сусідушки... Ну що ******, це вже не в перше. Не гнівіть Бога - рекомендую
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21.03.2022 23:17 Ответить
********
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21.03.2022 23:20 Ответить
З Угорщиною настав час закінчувати. Закривати на глухо кордон виселання дипломатів і гнати їх з усіх проектів на закарпатті.Ці фашискі гади вже дістали.Хвате !
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21.03.2022 23:21 Ответить
Венгрия не против только массового переноса производств в Закарпатье с расчетом потом их отхватить себе. А бесполетная зона над головами венгров там же - это угроза их безопасности. Логика п*здец
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21.03.2022 23:23 Ответить
виявляється і в ЄС є трохи кацапів - народ-мудяри
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21.03.2022 23:24 Ответить
Мені одному здається,що після війни потрібно обірвати всі відносини з декількома країнами,як з ворожими до України?
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21.03.2022 23:25 Ответить
Уроды. Забыли осень 1956 года? Ну так вам напомнят, вдруг чего.
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21.03.2022 23:25 Ответить
Ох не легко за це прийдеться. Не забудем, продажні свині
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21.03.2022 23:27 Ответить
це угрофінське племя, потомки половців. Захар Беркут - саме про цих квадратночелюстних які намагались прорватись в теплий край Паннонії.
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21.03.2022 23:35 Ответить
3 квітня в Угорщині вибори... Сподіваюся, там хоч частина наріду прозріла після нападу москалів на Україну і нарешті Орбану дадуть під зад.
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21.03.2022 23:30 Ответить
які будуть іще пропозиції, щоб ці кремльовсьі ***** могли сказати проти
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21.03.2022 23:30 Ответить
Угорці були посібниками німецьких нацистів в 1941, а тепер союзники російських фашистів в 2022 році.
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21.03.2022 23:37 Ответить
Гоніть в сраку цих уйобків з НАТО та ЄС.
З них ні там, ні там нема ніякої користі, а лише шкода та саботаж.
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21.03.2022 23:38 Ответить
Угорщина повинна піти на ×уй з НАТО та ЄС
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21.03.2022 23:40 Ответить
Справжню угорщину шукайте у писемності:

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21.03.2022 23:44 Ответить
Ти петер однозначно залишишся без російських енергоносіїв коли росія своїми ракетами розгромить гтс
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21.03.2022 23:46 Ответить
***** обещал мадьрам Закарпатье
мадьяры раздали паспорта и ждут своего звездного часа - конченые твари 👎👎
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21.03.2022 23:47 Ответить
Мдааа....
Как они себя любят....
Прямо не нация а настоящие НАЦИКИ!!!!
фашисти номер два----- МАДЯРИ
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21.03.2022 23:47 Ответить
Всі чомусь забули,що перед нападом рашистів на Україну мадяри підвели до Закарпаття свою декоративну армію. Чого б це?
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21.03.2022 23:58 Ответить
Брехня, ЄС одразу виділив 2 млрд євро для біженців, які є доступні для Польщі.
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21.03.2022 23:59 Ответить
Мадяры с кацапами - кровные братья. И те и те - финно-угры.
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22.03.2022 00:11 Ответить
Тюркско- хазарский союз поддерживает рюзкого хана
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22.03.2022 00:12 Ответить
Эти венгры лет 10 назад продали азерам пожизненно осужденного зверя, зарубившего спящего армянского офицера на курсах НАТО в Будапеште. А это ублюдка в Баку приняли как героя и освободили сразу. Погуглите - рамиль сафаров - Гурген Маргарян.
Армения сразу разорвала дипотношения с Венгрией.
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22.03.2022 00:20 Ответить
Азербайджан - союзник України, за фактом.
Вірменія - союзник паРаши, й де факто й де юре. Тому не варто перти сюди вірменські наративи, зрозумів?
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22.03.2022 05:25 Ответить
Дивно було б щось інше почути від посіпак гітлера...
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22.03.2022 00:25 Ответить
П'ята колона росії в Європі. Відверто недружня до нас країна.
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22.03.2022 00:40 Ответить
Мадьяры уроды
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22.03.2022 01:14 Ответить
Треба Угорщину викинути з ЄС і Україну взяти.
Хай Угорщину росія собі захоплює.
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22.03.2022 01:46 Ответить
Угорщина завжди була падка на фашизм.

Коли їм німці запропонували в 39-му році за них повоювати і пообіцяли, що їм за це щось перепаде з земель - вони погодились.

І це, коли жиріновський всім сусідам України написав листи в 2014-му з пропозицією розділити Україну - Угорщина повелась на це, і після цього нам завжди пред'являє претензії на якесь село поряд з Угорщиною. І постійно все блокує проти України в усіх міжнародних організаціях, і гадить нам. Але їм не дістанеться те українське село. Їм дістанеться тільки за щоку.
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22.03.2022 01:57 Ответить
Коли росія нападе на угорщину - ми теж виступим проти закриття повітря над угорщиною, проти миротворців і проти ембарго на газ.
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22.03.2022 01:59 Ответить
Пора ставити питання про виключення угорщини з нато.
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22.03.2022 02:04 Ответить
"Адже це несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті. "

Вони вже як росіяни говорять. Це росіяни роздали російські паспорти на Донбасі, і говорять, що там їхні громадяни.
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22.03.2022 02:09 Ответить
зараз якраз шанс вирішити питання угорців закарпаття.

треба домовитись з Угорщиною, щоб вона прийняла їх в якості біженців. дала їм житло і роботу. як вона може не погодитись допомогти своїм людям?

і хай вже назад не повертаються.
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22.03.2022 02:10 Ответить
Венгри, угорці, чи мадяри - колаборанти. В проживающих на Україні треба забрати подвійне громадянство і закрити границю з цими **********.
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22.03.2022 02:22 Ответить
Забули 56-й рік? Як вас кацапня в гівно розтерла... Ну-ну, аукнеться вам, ************! Кард. Менсенді та Імре Надь, що виступили тоді проти імперського совка, в гробу перевертаються, дивлячись на Орбана-ху*соса путлеровського.
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22.03.2022 02:35 Ответить
Вывод - вместе с вопросом исключения рашки из ООН, надо подымать вопрос исключения Угорщины из НАТО и ЕС....
Чтобы 2 раза не вставать...
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22.03.2022 03:00 Ответить
Сіятро скиглить, що ЄС не хоче кормити мадьярських колоборантів, яких він наплодив на Закарпатті і які втікли до "Великої Угорщини" у перші години війни. Нічого, після війни розберемось, хто допомагав Україні, а хто робив шкоду. Тільки потім мадьярам не завивати, як суки у мороз. Ми запам'ятаємо усе.
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22.03.2022 06:39 Ответить
Ссыкливые чмошники.Мало их Россия грузила.Забыли 60е года.!Ну мы вам запомним вашу дружелюбность.
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22.03.2022 06:44 Ответить
Мразота рашистська!
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22.03.2022 09:05 Ответить
Думаю расеяни и венгры пида*расы одного покроя....

может Венгрия вступит в одкб, лизнёт анус бульбофюреру и поцелует куйла в животик.....
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22.03.2022 09:51 Ответить
*******-тобики вашу мать...😡
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22.03.2022 09:54 Ответить
Я не понимаю что они делают в НАТО ? И почему НАТО молчит?
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22.03.2022 09:55 Ответить
Все по инструкции ***** ...
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22.03.2022 10:04 Ответить
пилять, да соберите этих всех венгров с терртиории Украины и отошлите их жто серку!
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22.03.2022 10:05 Ответить
********. Конченные.
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22.03.2022 10:19 Ответить
Не говори!
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22.03.2022 10:30 Ответить
Срать на эту мадьярскую мразь. Она ничего не решает,а только воняет.
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22.03.2022 10:37 Ответить
Ипаньіе икарусьі
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22.03.2022 10:42 Ответить
То что венгерские Лукашенко (Орбан) и Макей (Сийарто) потакает руссонацистам, не удивляет. Хотя грести денюшку лопатой из фондов ЕС они тоже любят. Подождите результаты выборов венгерского парламента в 3 апреля. Тогда узнаём, есть ли смысл говорить с венграми или можем на них ставить крест.
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22.03.2022 11:00 Ответить
Венгрия решила выбрать путь провокации и роль лакея преступного убийцы, которым является рашка уже для всего мира. Жалкий путь предателя. Убийства простых жителей Украины откликнуться убийством таких же жителей Венгрии и до. стран. Не думайте, что поддержка убийц сохранит вам жизнь. Они так же надругаются над вами. Потому что человеческое для них 0. Враг по локоть в крови уже никого не жалеет. Украина в огне защищает ваши рубежи. История потом все разложит по полочкам. Вы возможно будете прокляты погибшими. Думайте...
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22.03.2022 11:51 Ответить
венгры рабы ***** и рашки!
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22.03.2022 12:35 Ответить
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