Венгрия против бесполетной зоны над Украиной, миротворцев и эмбарго на российский газ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил в разговоре с журналистами, что венгры против создания бесполетной зоны над Украиной. Ведь это несет опасность Венгрии и ее гражданам на украинском Закарпатье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание hirado.ru.
Также страна против миротворческих миссий в Украине – это может привести к сухопутному конфликту с НАТО. Также Венгрия против и поставок оружия Украине через ее территории.
"Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению", - объясняет Петер Сиярто.
Венгрия также не будет поддерживать санкции Европейского союза, касающиеся эмбарго на российские энергоносители. Это для венгров "красная линия".
Господин Сиярто пожаловался и на отсутствие финансирования от ЕС в поддержку беженцев в Венгрии и Польше, ведь "пока мы (Польша и Венгрия - Ред.) несем это бремя от имени Европейского Союза, мы являемся двумя странами, которым не выделяются средства ЕС (на это - ред.)".
Ранее президент Венгрии Виктор Орбан еще раз подчеркнул, что его страна не поддерживает блокировку российских нефти и газа. Потому что венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских углеводородов.
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Цю шваль просто викинуть звідти, хай смокчуть в москаля, якщо такий ще буде існувати
Самое хреновое, что они в НАТО и ЕС с правом вето. И нет механизмов, чтобы их оттуда выкинуть
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У румунській Трансільванії мадярів 1 мільйон 600 тисяч. Не така вже й мала купка.
Тьху на тебе.
З них ні там, ні там нема ніякої користі, а лише шкода та саботаж.
мадьяры раздали паспорта и ждут своего звездного часа - конченые твари 👎👎
Как они себя любят....
Прямо не нация а настоящие НАЦИКИ!!!!
фашисти номер два----- МАДЯРИ
Армения сразу разорвала дипотношения с Венгрией.
Вірменія - союзник паРаши, й де факто й де юре. Тому не варто перти сюди вірменські наративи, зрозумів?
Хай Угорщину росія собі захоплює.
Коли їм німці запропонували в 39-му році за них повоювати і пообіцяли, що їм за це щось перепаде з земель - вони погодились.
І це, коли жиріновський всім сусідам України написав листи в 2014-му з пропозицією розділити Україну - Угорщина повелась на це, і після цього нам завжди пред'являє претензії на якесь село поряд з Угорщиною. І постійно все блокує проти України в усіх міжнародних організаціях, і гадить нам. Але їм не дістанеться те українське село. Їм дістанеться тільки за щоку.
Вони вже як росіяни говорять. Це росіяни роздали російські паспорти на Донбасі, і говорять, що там їхні громадяни.
треба домовитись з Угорщиною, щоб вона прийняла їх в якості біженців. дала їм житло і роботу. як вона може не погодитись допомогти своїм людям?
і хай вже назад не повертаються.
Чтобы 2 раза не вставать...
может Венгрия вступит в одкб, лизнёт анус бульбофюреру и поцелует куйла в животик.....