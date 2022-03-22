США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Соединенных Штатов продолжает консультации с рядом партнеров по усилению системы противовоздушной обороны Украины для противостояния вторжению РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби рассказал об "активных консультациях" Вашингтона с союзниками. Их цель – помощь Украине системами ПВО.
"США ведут "постоянные переговоры" с другими странами, чтобы предоставить Украине "виды средств защиты, в том числе противовоздушную оборону большой дальности, которые, насколько нам известно, им удобно использовать", - заявил спикер Минобороны.
Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.
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А когда ракеты, летающие на несколько тысяч километров, отдали, кому было пофиг? А тяжёлые бомбардировщики? Спасибо нашим первым двум замечательным президентам. А при следующих доворовали то, что не своровали при первых двух.
Когда в "бедной" стране вылупляются олигархи - это верный признак, что кто-то слишком много ворует. Приватизирует за копейки (популярная тема в 90-х), скрывает доход и не доплачивает налоги (а это и в современности есть).
В странах вроде Украины могло не быть денег только по одной причине - их своровали.
Спорить с ботами и зомби - гиблое дело, потому с конца февраля этого года перестал оставлять комментарии на любых российских ресурсах. Не буду этим заниматься и здесь с тобой.
Когда я слышу критику заморозки ракетных проектов и строительства дорог за последние три года как чуть ли не главную причину неудач, то мне становится обидно за громадный почти тридцатилетний вклад, который начали делать ещё первые президенты. И страна должна помнить всех своих антигероев, чтобы перед лицом войны наконец-то переосмыслить подход к политическим силам. А иначе будем продолжать идти по многокилометровому пути, усеянному граблями, на котором "дороги вместо армии" - это даже не стометровка, а меньше.
Это явно рациональнее и полезнее, чем пустотелый вопрос "а ты почему этому не воспрепятствовал?".
1. Мене тут знають , хто тут постійно.
2. Сторінка у ФБ з таким самим ім'ям.
3. Те що я "ватний" взагалі повна маячня.
А ну ж бо напиши: путин-***** син сатани. РФ - фашисска нацисская страна. Перевіримо хто ти .....
нестача критичного розуму?
страх- " Путін нападе"?
"обговорення заради обговорення", ми наче допомагаємо, але ...
жаба давить? Чому не Пєтріот?, а стареньке С300-?
Не допоможете Україні придушити гада- Путін спровокує на прямий конфлікт з НАТО. (Литва, чи Польща) і тоді теж будете обговорювати "третя світова ядерна зброя, може поляки самі?"
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
*****&кацап&рф - ПНХ.
ОБОСРАНЕ ФСБ РФ - ИДИНАХУЙ!
І протикорабельні комплекси, щоб затопити всі ті кораблі, які обстрілюють Одесу.
І авіація, щоб ворожі колони утюжити.
Истребители где??? Сколько же придётся нашим политикам выпрашивать и показывать фотки домов, чтобы они сжалились и дали нам Миги?