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США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон,кирби

Министерство обороны Соединенных Штатов продолжает консультации с рядом партнеров по усилению системы противовоздушной обороны Украины для противостояния вторжению РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби рассказал об "активных консультациях" Вашингтона с союзниками. Их цель – помощь Украине системами ПВО.

"США ведут "постоянные переговоры" с другими странами, чтобы предоставить Украине "виды средств защиты, в том числе противовоздушную оборону большой дальности, которые, насколько нам известно, им удобно использовать", - заявил спикер Минобороны.

Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.

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Топ комментарии
+45
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@SputnikATO

·
13 ч



Тайвань передає Україні дрони вартістю на 1млн$

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21.03.2022 23:24
+42
шевелитесь там
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21.03.2022 23:14
+42
Sasha Sotnik


@sasha_sotnik

·
8 ч



Есть и хорошая новость. В оккупированном рашистами поселке Старый Салтов (Харьковская обл.) украинцы расстреляли патруль оккупантов из охотничьих ружей.
Убито 3 путло-фашиста. Один из них - кадыровец. Будет зашит в свиную шкуру и отправлен к шайтану.
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21.03.2022 23:26
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Отвечаем и за все 30 лет расп.здяйства и по.уизма...концентрированно и страшно.
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22.03.2022 00:03 Ответить
расписдяйство кого? власти или людей которым было по фиг на оборону и всу?
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22.03.2022 01:33 Ответить
А кому на что было пофиг, когда добровольно отдали третий в мире ядерный потенциал? Как мы видим на примере даже крохотной Северной Кореи, на тебя никто не нападёт, если у тебя ядерное оружие есть. Кроме ядерных боеголовок, у нас и сотни заводов оставались, но пока кто-то непонятным образом богател, заводов становилось всё меньше. А потом кто-то осмеливался говорить, что у нас не было денег на поддержание этих ядерных ракет - может, не надо было наворовывать свой первый миллион, чтобы у страны были деньги? Но когда на кону собственный карман, интересы страны уходят куда-то за горизонт, где их уже не видно.
А когда ракеты, летающие на несколько тысяч километров, отдали, кому было пофиг? А тяжёлые бомбардировщики? Спасибо нашим первым двум замечательным президентам. А при следующих доворовали то, что не своровали при первых двух.
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22.03.2022 02:31 Ответить
ты конечно только что вылез из бункера - где же ты был все это время? когда передавали ракеты и самолеты на содержание которых тогда в Украине не было денег
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22.03.2022 02:55 Ответить
Почему же не было денег у страны с множеством разнообразных заводов и фабрик, которые совсем ещё недавно вовсю работали?
Когда в "бедной" стране вылупляются олигархи - это верный признак, что кто-то слишком много ворует. Приватизирует за копейки (популярная тема в 90-х), скрывает доход и не доплачивает налоги (а это и в современности есть).
В странах вроде Украины могло не быть денег только по одной причине - их своровали.
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22.03.2022 03:06 Ответить
ну так ты знаешь кто своровал и куда деньги спрятали - чего же ты не сообщил в органы прокураторы или суд?
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22.03.2022 05:07 Ответить
Да-да, знакомая риторика - "а ты что сделал, чтобы власть не разворовывала страну 30 лет? А ты почему не заместил собой правоохранительную систему страны?".

Спорить с ботами и зомби - гиблое дело, потому с конца февраля этого года перестал оставлять комментарии на любых российских ресурсах. Не буду этим заниматься и здесь с тобой.
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22.03.2022 18:58 Ответить
вот именно боты или демагоги типа тебя закидывают тупую банальную тему про то что надо было делать раньше сто лет назад - но людям это не надо было они жили в своем мирке и голосовали за тех на кого покажет тв зомбоящик
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22.03.2022 19:05 Ответить
Историю надо знать, чтобы не повторять ошибки прошлого.
Когда я слышу критику заморозки ракетных проектов и строительства дорог за последние три года как чуть ли не главную причину неудач, то мне становится обидно за громадный почти тридцатилетний вклад, который начали делать ещё первые президенты. И страна должна помнить всех своих антигероев, чтобы перед лицом войны наконец-то переосмыслить подход к политическим силам. А иначе будем продолжать идти по многокилометровому пути, усеянному граблями, на котором "дороги вместо армии" - это даже не стометровка, а меньше.
Это явно рациональнее и полезнее, чем пустотелый вопрос "а ты почему этому не воспрепятствовал?".
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22.03.2022 19:32 Ответить
Скільки! СКІЛЬКИ ВЖЕ МОЖНО ОБГОВОРЮВАТИ ???!!!
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22.03.2022 00:36 Ответить
а сколько вы боролись с коррупцией?" я вам ничего не должен" уже забыли? балаболы диванные
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22.03.2022 01:35 Ответить
Сране ФСБРФ - ИДИНАХУЙ!
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22.03.2022 10:10 Ответить
дурачек ватный - это у тебя левый флаг придурок не пощорься
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22.03.2022 11:14 Ответить
Vyacheslav Sensor 7a808794 дурачок тут ти. Я доведу:
1. Мене тут знають , хто тут постійно.
2. Сторінка у ФБ з таким самим ім'ям.
3. Те що я "ватний" взагалі повна маячня.
А ну ж бо напиши: путин-***** син сатани. РФ - фашисска нацисская страна. Перевіримо хто ти .....
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22.03.2022 13:33 Ответить
почему у тебя американский флаг ты же украинец или полезный идиот тебя ту никто не знает..
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22.03.2022 13:40 Ответить
От ти кацап тупий.... ти б хочаб перевірило чий прапор. ФСБ почало повних ідіотів набирати? Кадровий голод? Доки не напишеш путин-***** син сатани й іньше що я просив спілкування з тобою не буде.
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22.03.2022 17:56 Ответить
ой *** та у вас ботов флажки меняются как пирожки то есть ты падло не украинец и учишь меня жизни?
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22.03.2022 18:14 Ответить
Д корупціонерів є питання, як і до підписантів Будапештського меморандум
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22.03.2022 13:10 Ответить
Чому так довго обговорюють? Що заважає-
нестача критичного розуму?
страх- " Путін нападе"?
"обговорення заради обговорення", ми наче допомагаємо, але ...
жаба давить? Чому не Пєтріот?, а стареньке С300-?

Не допоможете Україні придушити гада- Путін спровокує на прямий конфлікт з НАТО. (Литва, чи Польща) і тоді теж будете обговорювати "третя світова ядерна зброя, може поляки самі?"
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22.03.2022 00:49 Ответить
заважае поведение руководства страны
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22.03.2022 01:36 Ответить
путин- ***** син сатани.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
*****&кацап&рф - ПНХ.
ОБОСРАНЕ ФСБ РФ - ИДИНАХУЙ!
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22.03.2022 10:12 Ответить
С300 можуть стати на БЧ протягом пари днів, на петріот треба вчитися хоч пару місяців.
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22.03.2022 07:47 Ответить
І ракети потрібні, щоб розбомбити всі аеродроми, звідки вилітає ворожа авіація.

І протикорабельні комплекси, щоб затопити всі ті кораблі, які обстрілюють Одесу.

І авіація, щоб ворожі колони утюжити.
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22.03.2022 02:02 Ответить
Прям хитра і неочікувана тактика ))
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22.03.2022 07:48 Ответить
Тут ключевая фраза "які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати" - речь про С-300. Тоже неплохо, можно поставить там, где не хватает ПВО (по первым неделям войны такое ощущение, что в Харькове из ПВО были только ПЗРК).
Истребители где??? Сколько же придётся нашим политикам выпрашивать и показывать фотки домов, чтобы они сжалились и дали нам Миги?
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22.03.2022 02:07 Ответить
Скоро будет месяц как обговаривают. Когда дадут через 2 года-в украине не останется ни одного дома и незачем уже будет это ПВО. ложка дорога к обеду. ПС и санкции нужно было в 14 году делать
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22.03.2022 02:44 Ответить
🤦🤦🤦🤦🤦
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22.03.2022 09:43 Ответить
ПВО большой дальности..... нужны такие чтобы до кремля доставали...
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22.03.2022 09:59 Ответить
На Родину в окоп?
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22.03.2022 11:00 Ответить
Гамашами шевелите! Люди гибнут!
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22.03.2022 10:32 Ответить
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