США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон

Министерство обороны Соединенных Штатов продолжает консультации с рядом партнеров по усилению системы противовоздушной обороны Украины для противостояния вторжению РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби рассказал об "активных консультациях" Вашингтона с союзниками. Их цель – помощь Украине системами ПВО.

"США ведут "постоянные переговоры" с другими странами, чтобы предоставить Украине "виды средств защиты, в том числе противовоздушную оборону большой дальности, которые, насколько нам известно, им удобно использовать", - заявил спикер Минобороны.

Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.

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