На первой встрече с Путиным вопрос оккупированных Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос оккупированных Крыма и Донбасса на первой встрече с Владимиром Путиным решить не удастся.
Об этом глава государства заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
"Это очень тяжелая история для всех. И Крым, и Донбасс – для всех. И? чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что все очень горячо. И поэтому закончится этот блок, и после этого давайте говорить", – пояснил президент.
По словам Зеленского, на первой встрече с Путиным он готов поднимать эти вопросы.
"Они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае это будет решаться не только президентом. Этот долгий процесс будет решаться и Радой, и народом Украины", - добавил глава государства.
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Эрих Мария Ремарк
Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але точится окупайна війна і ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю з Кримом і Донбасом. І не залишити проклятому московському ворогові загарбнику навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !