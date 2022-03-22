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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На первой встрече с Путиным вопрос оккупированных Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос оккупированных Крыма и Донбасса на первой встрече с Владимиром Путиным решить не удастся.

Об этом глава государства заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Это очень тяжелая история для всех. И Крым, и Донбасс – для всех. И? чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что все очень горячо. И поэтому закончится этот блок, и после этого давайте говорить", – пояснил президент.

По словам Зеленского, на первой встрече с Путиным он готов поднимать эти вопросы.

"Они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае это будет решаться не только президентом. Этот долгий процесс будет решаться и Радой, и народом Украины", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+93
ДАЙ ЛЮДЯМ ОРУЖИЕ, запускай наши резервы в БОЙ дабы добить застопорившихся фашистов!!! У фуйла резервов нет и он их лихорадочно ищет а у нас ЕСТЬ и много, но мы этого не делаем.... Какие нафих переговоры да ещё и с такой позиции??? За что люди погибали??? чтобы вернуть всё как было до 24??? это шутка??? ты нам трындел про 91 год, сейчас уже "не вдастся"! я прост ов шоке, опять из-за какого-то гундосого дятла мы за несколько шагов до разгрома фашистов подпишем какую-то позорную бумажку и будем ждать ещё 5-8 лет до второго витка войны где они уже учтя ошибки подготовятся лучше.......
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22.03.2022 00:52
+75
Який ще може бути вихід крім повернення нам наших територій. Які тут компроміси?
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22.03.2022 00:52
+59
Которое кажучи, все так як ми і боялися. Крим і Донбас не повертаєм, при цьому виконуємо всі решта забаганки *****, про що кацапи і повідомляли. Не дай бог, тобі, Вовка, таке підписати...
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22.03.2022 00:53
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"Он орал о праве на завоевание всех исконных земель,о мщении, о том, то мир на земле будет если остальные страны выполнят его требования-это и есть справедливость. На лицах у всех слушателей застыло одинаковое,идиотски-просветленное выражение. Они верили всему"

Эрих Мария Ремарк

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22.03.2022 15:39 Ответить
Сейчас нам не время собачиться друг с другом. Наши враги хотят вбить между нами клин, хотят, чтобы мы украинцы перессорились между собой. Мы должны назло врагу в эту тяжелую годину сплотиться вокруг нашего Президента Владимира Зеленского и выразить ему полное доверие. Наш президент лучше знает, что нужно делать. Если он считает, что вопрос о статусе Крыма и Донбасса должен решаться на референдуме, то значит, так оно и есть. Мы украинцы - свободный народ, и будем сами своим решением определять судьбу родной Украины и её будущее.
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22.03.2022 15:41 Ответить
Референдум під час війни від жидо-москалів Зеленського-Коломойського та путіна- типу «закінчення війни за буд-яких умов» - то узаконення передачі Криму-Донбасу і можливо і Херсону - москалям.
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22.03.2022 15:55 Ответить

Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але точится окупайна війна і ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю з Кримом і Донбасом. І не залишити проклятому московському ворогові загарбнику навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !
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22.03.2022 16:24 Ответить
Представить себе Сталин в 42 году обещает Гитлеру провести Референдум ,оставлять Белорусь и Украину 3-му Рейху или нет?А тем временем запах шашлыков доносившийся по выходным уже слышен по будням,десяток молодых "пузатиков"гоняют мяч на спортплощадке,жисть бьет ключом так у нас война или как??????
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22.03.2022 16:24 Ответить
Вова ти дістав вже. В очі заглянув *****???
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22.03.2022 16:29 Ответить
Самое главное Вова чтобы ты заднюю не включил⛔
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22.03.2022 16:45 Ответить
все ясно - нагнули ......
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22.03.2022 17:07 Ответить
ну да куда спешить! на первой встрече талько цьомки


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22.03.2022 17:24 Ответить
от вся верхівка говорить, що в курсі настроїв людей, не буде поступок за наш рахунок і тд, думаєш собі - ну ок, все норм, то просто емоції, а потім з'являються такі інтерв'ю і хапаєшся за голову з питанням: "Якого *ера?" .. майже 3 роки при владі, майже місяць повномасштабної війни, а таке враження, що верховний досі не зрозумів з ким має справу .. цитувати Голду Меїр і Вінстона Черчилля це одне, а розуміти суть їхніх слів зовсім інше
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22.03.2022 18:09 Ответить
отаманів зрадників козаки рубали ******* на площі привселюдно
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22.03.2022 18:59 Ответить
Ти початку спробуй.
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30.03.2022 05:23 Ответить
Досить путіну підмахувати!
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30.03.2022 05:25 Ответить
А чего ты тогда ждёшь от переговоров? Подписать капитуляцию? Ничего не изменилось, Зеленский враг Украины!
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06.04.2022 18:07 Ответить
А может подключить к переговорам Ермака и Татарова? Эти все "помешают".
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06.04.2022 18:10 Ответить
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