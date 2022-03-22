ВСУ провели контратаку на Николаевском направлении и вынудили оккупантов отступить на невыгодные позиции, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, предпринимают меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

В Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи".

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