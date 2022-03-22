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Николаевская область (1869) ВСУ (5141)

ВСУ провели контратаку на Николаевском направлении и вынудили оккупантов отступить на невыгодные позиции, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, предпринимают меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

В Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи".

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А чого не добити на невигідних рубежах? Правда всего не знаю.
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22.03.2022 01:49 Ответить
Завтра.
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22.03.2022 01:55 Ответить
Тобто вже сьогодні
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22.03.2022 01:55 Ответить
Марчелло! Так тримати! Якби ще й Херсон звільнив...
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22.03.2022 01:57 Ответить
Тому і молодець, що всьому свій час.
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22.03.2022 08:11 Ответить
> противник змушений відступити на невигідні позиції

противник присів на склотару)
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22.03.2022 03:27 Ответить
Земля должна гореть под ногами рашиSSкого оккупанта!!
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22.03.2022 05:56 Ответить
гнать, не давая возможности закрепится
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22.03.2022 08:46 Ответить
 
 