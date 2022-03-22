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Новая партия оружия от США уже в пути в Украину, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,польща

В Вашингтоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, однако еще не поступила в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявил журналистам старший представитель Пентагона.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи – после того, как президент Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой о дополнительной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсуждается вариант отправки Украине турецких С-400 в обмен на снятие санкций с Турции, - США

Другой чиновник администрации сообщил CNN, что планируется, чтобы доставка оборудования началась в эти выходные, поэтому первые поступления должны прийти уже в ближайшие несколько дней.

"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник, а не фактическое прибытие помощи.

Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получает 100 дронов-камикадзе Switchblade.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк - должностным лицам: Не сообщайте о каких-либо поставках оружия и подготовке к контрнаступлениям со стороны ВСУ! ВИДЕО
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Топ комментарии
+68
Ждем заявление от наших придурков,каким маршрутом и куда будет ехать,делаем ставки,кто будет первым
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22.03.2022 02:33
+62
Many thanks to American friends for supporting Ukraine!
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22.03.2022 02:34
+56
Я звісно все розумію, але наше суспільство саме винне, воно замість "армія, мова, віра, Вільха-М, Грім-2,Нептун,Верба" обрало дороги і я вам нічего нє должен і це гірка правда сьогоднішньої реальності.
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22.03.2022 02:55
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Ждем заявление от наших придурков,каким маршрутом и куда будет ехать,делаем ставки,кто будет первым
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22.03.2022 02:33 Ответить
я на Геращенко ставлю)
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22.03.2022 02:36 Ответить
Падоляк,у него уже опыт есть с Яворивским полигоном.
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22.03.2022 09:28 Ответить
Дааа, этот ***** со своей ****** арахамийской с радостью бы фотканулись в пункте выгрузки. Главное правильно подобрать задний фон и обязательно (!) указать в посте с фоткой где было снято.
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22.03.2022 16:55 Ответить
Ни когда столько не врут как до выборов, во время войны и после охоты!🙂👍💥
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22.03.2022 04:46 Ответить
"и по натуре" воно вже в Україні. Така політика Штатів щодо інформування про постачання озброєння.
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22.03.2022 09:39 Ответить
дай Боже
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22.03.2022 09:55 Ответить
Хочеться вірити, що так воно і є
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22.03.2022 10:47 Ответить
Лучше бы заткнулись и получали молча ! 👅 - ВРАГ
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22.03.2022 09:47 Ответить
Слишком много зашкваров и вреда для ВСУ(и Украины в целом ) от просто "придурков".
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22.03.2022 02:38 Ответить
пускай говорят.до этого им не было сомнений не верить нашим .некоторым идиотам .сейчас можно поработать и над дезой.
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22.03.2022 02:40 Ответить
И фото на фоне с Ермаком и Подоляком .
И привязка к геолокоции.
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22.03.2022 09:27 Ответить
я би не сильно маскувався по дорозі руху американської зброї до українського кордону. якщо буде знищення поставки зброї за кородонами України я би хотів подивистись на обіцянки Столбенгера що "напад на амеріканське майно - буде розцінюватись як напад на НАТО"
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22.03.2022 10:04 Ответить
Вам дали ВПН?
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22.03.2022 12:11 Ответить
Many thanks to American friends for supporting Ukraine!
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22.03.2022 02:34 Ответить
нагадайте, коли Байден підписав наказ про виділення зброї?

с тих пір не могли знайти американського прапорщика, щоб відчинив склад ?👿
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22.03.2022 02:39 Ответить
Я звісно все розумію, але наше суспільство саме винне, воно замість "армія, мова, віра, Вільха-М, Грім-2,Нептун,Верба" обрало дороги і я вам нічего нє должен і це гірка правда сьогоднішньої реальності.
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22.03.2022 02:55 Ответить
Для мене це без заперечень ще з 2019.

Але, нагадаю, Байден обіцяв нам дійсний ленд-ліз, а не кисневе голодування !

Кидалово обернеться для Байдена його Афганом-2,

а для нас, нажаль, національною катастрофою!
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22.03.2022 03:16 Ответить
А хіба Грім-2 і Нептун це розробки 2019 року???
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22.03.2022 11:50 Ответить
Може, хватит уже ныть?
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22.03.2022 08:20 Ответить
"Наше суспільство" - це недороблена нація. Отже, винні ті, хто саботував формування нації на рівні державних інститутів, а не "наше суспільство". У винних є конкретні прізвища. Ті, хто толерував мережу KATSAP-FM, періодичну пресу, книготоргівлю, і ще багато чого. Так що нема чого винуватити все суспільство, воно є таким, яким його бачить "еліта".
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22.03.2022 09:43 Ответить
Я уявляю, якою в була сильна наша армія, якби замість лозунгів під останні вибори "армія, мова, віра" з самого початку війни (з 2014 року) дійсно б займались цими питаннями (жодний організатор розстрілів на Майдані не поніс покарання, мертвечуку і його коблі дали нове життя, розформування і переслідування патріотичні добровольчі війська, майже нульове фінансування ракетної програми і т.д. і т.п.
Тепер все це оплачуєм нашими життями
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22.03.2022 11:00 Ответить
Ти задовбав своїм Порошенком, ти просто не володієш інформацією як порошенко заробляв і мутив на ООС-АТО, на бронікаї, БТР-ах, і взагалі зброї, Нептун і Грім-2 чому 5 років проходили випробування і на їх фінансування постійно виділялися кошти, яких нехватало завжди. І взагалі, якби був Порош. сидів би він за кордоном і закликав до партизанького спротиву.
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22.03.2022 11:48 Ответить
"ти просто не володієш інформацією як порошенко заробляв"...а звідки в тебе ця інформація?
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22.03.2022 12:02 Ответить
Американський орел заклює кляту курку-мутанта.
Українці її засмажать і насадять на виделку.
Китай схаває і відправить у історію назавжди.
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22.03.2022 09:39 Ответить
100 дронів-камікадзе Switchblade. эти игрушки веселые .лапти будут летать от радости.
опробовать первую сотню. думаю суммарно их будет десятки тысяч .они не так сложны в изготовление для них.
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22.03.2022 02:35 Ответить
да и по цене
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22.03.2022 02:42 Ответить
Лучшее соотношение цена, качество, результат.
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22.03.2022 05:34 Ответить
Я не военный спец,но с боевыми надо бы и пустышек и посмотреть,как отработает ПВО по стае саранчи
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22.03.2022 02:43 Ответить
Какое ПВО против цели, которая выглядит на радаре как птица? И моторчик электрический, бесшумный. Когда атакует Хароп, неприятель непроизвольно совершает акт дефекации от одного звука двигателя. Но при этом во время акта может его сбить с ЗУшки. А у американских самогубцев все просто - тихо прилетел и убил. Управление с планшета
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22.03.2022 03:37 Ответить
Управление с телефона. Через ДIЮ.
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22.03.2022 09:03 Ответить
так таких дронов нужно не сто а тысячи -- ведь они одноразовые!
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22.03.2022 07:38 Ответить
они нужны чтобы вырубить пво , а не перебить всю армию
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22.03.2022 08:39 Ответить
С легким оттенком и любовью от друзей Японии и Курил для прикура лаптеногой армии ху*ла. "бабы нарожают" Украина прикопает.
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22.03.2022 08:48 Ответить
Це армія США?
Чи знущання над українцями?

Байден, ця зброя повинна була бути в Польщі ще під час твоєї промови тиждень тому!
А в Україні вона мала бути на другий день після промови!

це вже якась американська зрада!
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22.03.2022 02:36 Ответить
God bless America
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22.03.2022 02:39 Ответить
Афган-2 Джо Байдена
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22.03.2022 02:43 Ответить
Треба вміти так закінчити довге політичне життя!
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22.03.2022 02:44 Ответить
Дякуємо !
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22.03.2022 02:42 Ответить
зараз зелені все це обісруть.
та і до сраці - головне в ЗСУ буде в руках зброя.
гарний вояк з гарною збоєю.
аби свої ж гніди не зрадили і з ворогом не домовилися.
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22.03.2022 02:44 Ответить
при Пороху не було ні арміїї, ні жодного патрона допомоги, але голими руками втримали ворога

при Зеленському маємо надзвичайні ЗСУ, практично ленд-ліз і готуємось до капітуляції


Навіть зграя левів не може перемогти на чолі з командиром бараном
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22.03.2022 02:50 Ответить
А ти сходиш по дорозі за 1млрд.грн. яка веде на Донецьк.
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22.03.2022 02:59 Ответить
Звідки такі тупі коментатори беруться?
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22.03.2022 02:56 Ответить
так тут сплошная ботва разных мастей
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22.03.2022 06:57 Ответить
Бвайден вже казав що напад на допомогу Україні вони будуть розцінювати як напад на НАТО.Я думаю довезуть.
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22.03.2022 02:52 Ответить
Думаю, имелось ввиду нападение на территории стран НАТО. Если разобьют на нашей территории, никто и слова не скажет. Поэтому нужно молчать о том, что и когда везут, и разбивать на небольшие партии.
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22.03.2022 03:49 Ответить
а у "вас" успіх залежить саме від випадкової фотки тиктокера..? співчуваю
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22.03.2022 02:59 Ответить
Засунь собі в дупу своє співчуття.
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22.03.2022 08:24 Ответить
Завтра знов літак рашкостану полетить в Польщу дивитися що там до нас йде? Це так заманюють літаки кацапів на теріторію НАТО?
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22.03.2022 02:51 Ответить
У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
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22.03.2022 02:55 Ответить
Треба бити їх зараз, поки вони не перегрупувались, не поповнились резервами та не закопались

Врешті решт, і вони теж вчаться воювати з нами

Маємо діяти швидко і переймати стратегічну ініціативу!
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22.03.2022 03:21 Ответить
Вы еще маршрут детальный огласите, блеать.
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22.03.2022 04:10 Ответить
вони можуть - вони, зелені владноможці, ротами все можуть.
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22.03.2022 04:43 Ответить
Ти хочеш сказати, що Цензор - це зелені?
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22.03.2022 06:50 Ответить
А ти косиш під дурачка?
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22.03.2022 07:31 Ответить
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22.03.2022 05:30 Ответить
и молодая на мокшанщине так и не узнает каков свинорылого кацапа был конец... его просто размажет по стенкам башни...
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22.03.2022 05:42 Ответить
Америка помагает только сильным армиям, в т.ч. и украинской!
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22.03.2022 05:48 Ответить
Всі такі експерти. Глибинні знання. А може паньство через воєнкомат на нульвій лінії продемонструє всі свої спроможності ??? Не заважайте людям воювати і працювати. Гідні справи робляться тихо!
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22.03.2022 06:16 Ответить
Теперь нужно еще растаможить... к июлю приедет...
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22.03.2022 07:16 Ответить
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22.03.2022 07:29 Ответить
Молодці - це дуже корисна новина для кацапів.
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22.03.2022 07:29 Ответить
Ви,*****,ще напишіть куди їх привезуть і поскладають!!!
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22.03.2022 09:18 Ответить
доповідаю коротко: у війська
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22.03.2022 10:01 Ответить
Юрко, та розіби цих довбойобів - нащо пишете це ??? Дебільний піар, поза тикай їм ротяки !
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22.03.2022 10:16 Ответить
ДроньІ камикадзе самая лучшая штука для окопавшихся под Киевом рашистов. Только нам нужньІ тьІсячи таких дронов.
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22.03.2022 10:49 Ответить
Вам би тільки добром розкидатися! Це ніштяки лише для вищого командного складу військ вторгнення Лаптерейху. Також для Торнадо, Ураган та інших буратинів.
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22.03.2022 11:21 Ответить
Чекаю відео застосування Switchblade - вони можуть зіграти ключову роль у звільненні окупованих територій за мінімальних людських втрат. Але 100 одиниць явно недостатньо
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22.03.2022 11:20 Ответить
наконец то!
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22.03.2022 12:40 Ответить
Украине нужно вооружение, которое сможет уничтожить места запусков ракет. Нужно потопить флот и установки России!!!
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22.03.2022 13:12 Ответить
Зеленский остановил мобилизацию! По всей стране люди штурмуют военкоматы и нигде не берут! Это гос измена!!!
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22.03.2022 16:37 Ответить
Х У Є Н А !! За ї б а л и ви своїми зрадами. Вже все просто укомплнктовано, і бкруть поки що "ізбраніих" , або з досвідом, або з певними навиками, освітою.
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22.03.2022 16:41 Ответить
Просьба нашим политикам и зарубежным партнерам не ******* о деталях относительно поставок Украине вооружения и военной техники, их кол-ве, номенклатуре и сроках поставок вплоть до момента получения товара.
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22.03.2022 17:08 Ответить
 
 