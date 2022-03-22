Новая партия оружия от США уже в пути в Украину, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вашингтоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, однако еще не поступила в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Мы все еще дорабатываем отправку, но она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявил журналистам старший представитель Пентагона.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи – после того, как президент Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой о дополнительной помощи.
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Другой чиновник администрации сообщил CNN, что планируется, чтобы доставка оборудования началась в эти выходные, поэтому первые поступления должны прийти уже в ближайшие несколько дней.
"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник, а не фактическое прибытие помощи.
Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получает 100 дронов-камикадзе Switchblade.
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И привязка к геолокоции.
с тих пір не могли знайти американського прапорщика, щоб відчинив склад ?👿
Але, нагадаю, Байден обіцяв нам дійсний ленд-ліз, а не кисневе голодування !
Кидалово обернеться для Байдена його Афганом-2,
а для нас, нажаль, національною катастрофою!
Тепер все це оплачуєм нашими життями
Українці її засмажать і насадять на виделку.
Китай схаває і відправить у історію назавжди.
опробовать первую сотню. думаю суммарно их будет десятки тысяч .они не так сложны в изготовление для них.
Чи знущання над українцями?
Байден, ця зброя повинна була бути в Польщі ще під час твоєї промови тиждень тому!
А в Україні вона мала бути на другий день після промови!
це вже якась американська зрада!
та і до сраці - головне в ЗСУ буде в руках зброя.
гарний вояк з гарною збоєю.
аби свої ж гніди не зрадили і з ворогом не домовилися.
при Зеленському маємо надзвичайні ЗСУ, практично ленд-ліз і готуємось до капітуляції
Навіть зграя левів не може перемогти на чолі з командиром бараном
Врешті решт, і вони теж вчаться воювати з нами
Маємо діяти швидко і переймати стратегічну ініціативу!