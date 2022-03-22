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Полесье (7) Макаров (19)

На Полесье противник пытался активизировать наступление. Над Макаровом поднят украинский флаг, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макарів

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Полесском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не добился. Продолжает ведение воздушной разведки с целью поиска оптимальных путей улучшения своего положения", - отмечается в сообщении

В Генштабе подчеркнули: "Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен".

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Топ комментарии
+25
Нищіть орків, хлопці!

Ви - Герої!
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22.03.2022 03:45
+16
Макарів
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22.03.2022 02:40
+16
Украинский флаг должен быть поднят над руинами кремля! роSSийский окупант, вешайся!!!
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22.03.2022 05:35
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Макарів
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22.03.2022 02:40 Ответить
Нищіть орків, хлопці!

Ви - Герої!
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22.03.2022 03:45 Ответить
Слава захистникам України!
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22.03.2022 04:47 Ответить
Украинский флаг должен быть поднят над руинами кремля! роSSийский окупант, вешайся!!!
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22.03.2022 05:35 Ответить
Рідний Макарів 😥

Дивлюсь на фото і серце крається, був тут буквально за тиждень до війни...
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22.03.2022 06:25 Ответить
02.03 Макарів вже звільняли . Це друге звільнення
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22.03.2022 07:00 Ответить
На беларускую станцыю Муляраўка па чыгунцы падвозяць танкі, зладзілі пантонную пераправу праз Прыпяць, каб перакідваць танкі ў Лельчыцкі раён на мяжы з Украінай.
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22.03.2022 08:10 Ответить
Все це фактично немає Білорусі це росія
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22.03.2022 08:26 Ответить
Дякуємо, кому треба пригодиться
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22.03.2022 08:39 Ответить
ворог має бути розбитим у Маріуполі
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22.03.2022 08:40 Ответить
 
 