На Полесье противник пытался активизировать наступление. Над Макаровом поднят украинский флаг, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Полесском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не добился. Продолжает ведение воздушной разведки с целью поиска оптимальных путей улучшения своего положения", - отмечается в сообщении

В Генштабе подчеркнули: "Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен".

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