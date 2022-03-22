Оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Краматорске, - Билошицкий. ВИДЕО
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Российские оккупанты во время бомбардировки Краматорска Донецкой области в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление первого замруководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого в фейсбуке.
"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира", - отметил Белошицкий.
Он также подчеркнул, что российские военные только так и могут воевать.
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