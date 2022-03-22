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Краматорск (2175) Билошицкий (112)

Оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Краматорске, - Билошицкий. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты во время бомбардировки Краматорска Донецкой области в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление первого замруководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого в фейсбуке.

"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира", - отметил Белошицкий.

Он также подчеркнул, что российские военные только так и могут воевать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Кацапы это варвары 21-го века.
Животные бл.дь.
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22.03.2022 06:44
+15
Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
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22.03.2022 07:34
+9
И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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22.03.2022 07:38
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Кацапы это варвары 21-го века.
Животные бл.дь.
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22.03.2022 06:44 Ответить
ка цапи ****** ви всім світом! коли ви вже згинете!
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22.03.2022 06:57 Ответить
Ну, хто гірший Путін чи Гітлер?
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22.03.2022 07:12 Ответить
Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
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22.03.2022 07:34 Ответить
И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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22.03.2022 07:38 Ответить
У демократического мира нет контрмер от варваров. Все расслабились, на армии и вооружение положили болт. Пацифизм до добра не доводит. Против силы агрессора должна быть только превосходящая сила обороняющегося.
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22.03.2022 08:25 Ответить
Белый фосфор жестокое оружие ,известно с вв1,весьма простое в изготовлении,как собственно ОДБ(объемнодетонирующие боеприпасы "вакуумная бомба") и термобарические.Украина легко может производить эти типы боеприпасов,единственный тормоз- "морально-политическая"сторона т.е.регламентация применения различными конвенциями.Это оружие, однозначно, нельзя использовать в городах т.е.там где гражданские ибо это скотство.
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22.03.2022 08:42 Ответить
Если мордор его использует, у нас не может быть никаких "моральных барьеров".
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22.03.2022 10:27 Ответить
ну нам дуже шкодять їх ракети і літачки, ці бомби якось зарадять? хиба ні. то який сенс? ті бомби для того і роблять щоб використовувати їх проти цивільних, бо саме цивільним вони наносять найбільше нещастя, и ж не оркі і не терористи.
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22.03.2022 11:20 Ответить
У нас власть заняла позицию терпилы. Мы должны терпеть и умирать. Лишь бы не обидеть окупантов
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22.03.2022 11:25 Ответить
Нужно кацапских пленных жопой туда садить и пускай сидят, Ато Люська Арестович вчера закатила истерику что кацапских пленных нужно уважать, поить, кормить и защищать лучше чем самого себя.
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22.03.2022 11:24 Ответить
Кончені кацапи, нащадки шакалів народів людожерів (анрофагів). Самоєди це така самоназва всіх угрофінських народів.
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22.03.2022 12:26 Ответить
Треб засвоїти раз і назавжди - ПРОТИ УКРАЇНИ ВОЮЄ РОСІЯ, А НЕ ПУТІН,
РОСІЯ І ВСІ РОСІЯНЕ (більше 90 %) НЕНАВИДЯТЬ УКРАЇНУ
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22.03.2022 12:29 Ответить
 
 