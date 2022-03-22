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Россия уже ввела весь резерв для первого удара по Украине, - глава Киевской ОВА Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,росія,арміярф

Все резервы войск, которые формировались Россией для первого удара по Украине, уже введены на территорию нашего государства.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы бросаются сейчас туда, где Операция объединенных сил. Буквально 3 дня назад видел там введение новых групп. Здесь мы видим передвижение одного-двух резервов, пока других не видим. Мы знаем что формируются соответствующие резервные части, проводится в России частично скрытая мобилизация, противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задачи", - отметил Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон

По его словам, поскольку подготовленные резервы заканчиваются, враг переходит к созданию полос обороны, чтобы мы не могли его легко выбить.

"В Киевской области они в основном закрепились. Делают полосу, ожидая резервы. По югу во многих местах они также закрепляются. По востоку, где вышли к нашим позициям, также закрепляются",- сказал Павлюк.

Относительно ситуации в Киевской области он сообщил, что противник ждет пополнения, а наши защитники уже наращивают свои силы.

"Территория Бучи и Гостомеля пока под оккупацией. Что Буча, что Гостомель. Там пока никаких действий мы предпринять не сможем. Нам надо удержать противника в тех его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении. Только локальные", - рассказал Павлюк.

Он отметил при этом, что противник такими локальными боями истощается.

"Украинские защитники пока наращивают свой потенциал. И выжидают, когда противник истощится... Все зависит от того, будет ли у него потенциал. От этого будет дальше зависеть ход боевых действий",- сказал Павлюк.

Автор: Анастасія Потіха
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+22
Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
ВИСНОВКИ:
- противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
- демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
- у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
- удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
- російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
- гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
- повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
- окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
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22.03.2022 07:20
+21
На сьогодні, 95% тих хто воює на передовій, це ті вояки, які прийняли бій 24 лютого.

Слова не мої. Це написав Роман Донік у твіттері. Він у Харкові.

Тобто ми навіть ще резерви не задіяли. Зібрать людей. Забеспечити всім необхідним (а з цим ой як не просто). Провести тренування. Бойові злагодження і т.д.

Не скажу з якого я міста)) Але довкола нашого міста, кожен день, щось десь стріляє, вибухає. І це саме навчання проводяться.

Потенціл є. Але ще не задіяний.
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22.03.2022 07:25
+14
Щось не клеїться. У воєнкоматі кажуть: "Чекайте". В теробороні місць немає для всіх охочих.
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22.03.2022 07:25
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Правила форума Совет форумчан
А який потенціал нам потрібен? Якщо це не секретна інформація звісно.
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22.03.2022 07:15 Ответить
Ну напевно людський.
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22.03.2022 07:18 Ответить
Щось не клеїться. У воєнкоматі кажуть: "Чекайте". В теробороні місць немає для всіх охочих.
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22.03.2022 07:25 Ответить
Для ротації.
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22.03.2022 08:57 Ответить
все клеится - послать всех не обученных на убой это глупость на ровне с преступлением - ну и техники наверное не хватает или ее берегут для резервов - мне лично просто хочется что бы опытные бойцы с передовой скажем так - немного отдохнули выспались что-ли что бы со свежей головой уничтожать кацапских дятлов
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22.03.2022 13:23 Ответить
На сьогодні, 95% тих хто воює на передовій, це ті вояки, які прийняли бій 24 лютого.

Слова не мої. Це написав Роман Донік у твіттері. Він у Харкові.

Тобто ми навіть ще резерви не задіяли. Зібрать людей. Забеспечити всім необхідним (а з цим ой як не просто). Провести тренування. Бойові злагодження і т.д.

Не скажу з якого я міста)) Але довкола нашого міста, кожен день, щось десь стріляє, вибухає. І це саме навчання проводяться.

Потенціл є. Але ще не задіяний.
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22.03.2022 07:25 Ответить
Увы, не всё в жизни происходит так быстро как нам бы этого хотелось...
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22.03.2022 15:03 Ответить
Пан Павлюк не хоче прокоментувати заяву мера Борисполя про евакуацію жителів цього містечка? Бо поруч лівий берег столиці, а це на сьогодні близько 1млн душ.
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22.03.2022 07:15 Ответить
я б сказав, що цим він завчасно хоче частково зняти з себе відповідальність за своїх городян при будь-якому розвитку подій у майбутньому.
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22.03.2022 07:19 Ответить
Або ми чогось не знаємо.
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22.03.2022 07:24 Ответить
Или вы просто врёте.
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22.03.2022 07:28 Ответить
Де саме я брешу?
https://censor.net/ua/video_news/3327549/mer_boryspolya_zaklykav_meshkantsiv_vyyihaty_z_mista_video
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22.03.2022 07:36 Ответить
вы всё врёте - крилатий какцапський вислів
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22.03.2022 08:11 Ответить
Знову цей колоборант тут
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22.03.2022 07:36 Ответить
Я думаю, для того, щоб розв*язати нашим руки.
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22.03.2022 08:04 Ответить
Не зрозуміло.
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22.03.2022 08:21 Ответить
резерви можливо в рашистів і є..але яка мотивація наступати,крім грабувати?
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22.03.2022 07:16 Ответить
к сожалению, у рашки 5млн армия, и это ещё не было всеобщей мобилизации.., так что потери их в 1-й волне, это фигня для них..А вот что мир наблюдает за нами , а мы-на заклании, это очень тревожно и плохо..Куда только Зеля не обращается-вокруг одни обещания и словесная поддержка.(конечно, спасибо хоть за старую технику), но ждать-терять драгоценное время.
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22.03.2022 07:20 Ответить
5 мільйонів?ви шо думаєте шо всі 5 воювати будуть а обслуговувати їх хто буде? чи зброї є на 5 мільйонів? а одягнути а дати жерти а чимось перевезти. ви шо думаєте голими руками та дупами воювати будуть?..Он вже з-за санкцій рашисти,молоко не можуть довезти в мангазини бо тари нема
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22.03.2022 07:25 Ответить
звідки така цифра?
з даних 2020 повна чисельність мокшанської "армії" з усіма супутними службами складала трохи менше мільйона.
мене це питання тоді цікавило з огляду на окупаційні можливості москальні, виходячи з прийнятої формули 1:40 цивільних, без врахування поліційно-адміністративного апарату.
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22.03.2022 07:46 Ответить
а-га в рашке миллионная армия тик-токеров но они скорее всего поедут на мобилизацию в Дубаи чем в Чернобаевку
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22.03.2022 13:27 Ответить
ага... 25 000 000 000 армия
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22.03.2022 07:30 Ответить
Это вместе с диванными войсками, зомбоящерами и путинодрочерами
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22.03.2022 08:19 Ответить
Ты шо их на подвиды разделил? Кстати, похоже по иерархии
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22.03.2022 08:31 Ответить
Найбільш адекватні коментарі завжди в спамі )).
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22.03.2022 07:30 Ответить
Вообщето 900 тысяч, из которых все боеспособные здесь.
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22.03.2022 07:45 Ответить
здесь до 200х
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22.03.2022 15:52 Ответить
у них там 80% поддерживают войну., так что-хорошего мало
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22.03.2022 07:24 Ответить
Одно дело поддерживать на диване,другое за тридевять земель гнить в окопе или на обочине.
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22.03.2022 07:35 Ответить
пані Валентина..не робіть кіпіш..Ніхто здаватись не буде в Україні..якшо навіть дійде до партизанської війни, все одно нас не завоюють..
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22.03.2022 07:36 Ответить
А сколько ударов еще будет?
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22.03.2022 07:17 Ответить
Народ будьте пильні. Свинособачі пабліки зранку кругом постять сфабриковані відео с Зеленським.
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22.03.2022 07:18 Ответить
то хіба що ,на кацапів може діяти таке...у нах )(уйло що скаже, то вони на нього моляться
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22.03.2022 07:22 Ответить
С Зе відео можна і не фабрикувати, малоросом він був, малоросом він і здохне.
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22.03.2022 07:46 Ответить
Порох такий самий.
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22.03.2022 10:22 Ответить


від Viktor Kevliuk

Оперативна пауза, що затяглася, ********** до думки, що від загалу переховують якісь невдачі.
Проаналізуємо ситуацію, яка склалася останніми днями.
Для розуміння реалій ЗС РФ: у війні проти України залучені двенадцать армій (всі наявні в ЗС РФ), два корпуси з трьох (поки не відмічалися військові частини 68 АК з Южносахалінська), всі чотири дивізії та чотири бригади ВДВ ЗС РФ, 6 бригад морської піхоти. Не зважаючи на гучну назву «армія» деякі з них менші за дивізію радянських часів: найбільш потужною є 1 армія (3 дивізії і бригада), далі - 58 армія (дві дивізії і бригада), 8 і 20 армії - по дві дивізії, найскромніші - 6, 29, 36, 49 армії (по 2 бригади). Тобто РФ задіяла ВСІ наявні військові організаційні структури Сухопутних військ, ДВА з ТРЬОХ корпусів берегових військ і морської піхоти ВСІХ флотів та ВСІ організми зі складу ВДВ. Це - повномасштабне вторгнення, хоча й з обмеженими цілями.
Картина за основними напрямками дій така:
Волинський операційний район: гра нервів. Сьогодні ГШ ЗС РБ відвів до ППД 38 одшбр, котра виконувала демонстративні дії на кордоні з Україною. Загроза вторгнення угруповання ЗС РБ в Україну зберігається.
Поліський операційний район та місто Київ: в цьому районі діють БТГр від дивізії та бригад 1, 2, 5, 35 армій, 155 бригади морської піхоти та ВДВ. Загальне керівництво на напрямку здійснює командувач 35 армії генерал Санчик. Оборонці Києва завдали противнику на цьому напрямку значних втрат, примусили передчасно задіяти оперативні резерви. На сьогодні ЗСУ змусили противника перейти на цьому напрямку до оборони. Нагадаю, що безславну загибель тут знайшли всі повітряні десанти зі складу 76 вдд, розгромлена 45 обрСпП ВДВ, 155 обрмп, планомірно був загнаний в ліси під Ясногородкою та знищений 331 пдп 98 пдд, що розстрілював наші підрозділи під Іловайськом, у живих лишилося пару бійців, хто з важкими пораненнями опинився в полоні. ССО ЗСУ розгромили КП 35 армії, НШ армії отримав важке поранення та вибув не лише із бою, але й з військової служби. Під Броварами зазнала величезних втрат 47 тд. Противник тут не відмовився від головної мети - захоплення Києва, як столиці нашої країни, символу української державності, потенційного міста відродження українського Фенікса. Спроби оволодіти містом будуть тривати, хоча це завдання стає поступово напрямком іншого удару. Зараз окупанти намагають відновити боєздатність, поповнити запаси та підготуватися до чергового штурму. За оцінками експертів, зокрема іноземних, - шанси на успіх у противника мізерні. Цікава новина - батальйон канадських українців вже нараховує 550 осіб, серед них - автор найдовшого підтвердженого снайперського пострілу.
Сіверський операційний район: тут діють дві бригади зі складу 36 армії (командувач - генерал Солодчук, призначений у грудні 2021 року). Як і під Києвом, противника зупинено, він вимушений перейти до оборони, практично не проводить наступальних дій, продовжує обстрілювати позиції підрозділів ЗС України та житлові квартали Чернігова.
Слобожанський операційний район: на напрямку діють військові частини зі складу 6, 41 армій, 14 АК Північного флоту, БТГр зі складу 3 мсд та 4 тд. Командує угрупованням імовірно командувач 6 армії генерал Єршов. Угруповання застрягло в боях під Харковом і Сумами, зазнало величезних втрат та зупинилося, а на окремих ділянках відійшло за лінію державного кордону. Свій безславний кінець тут знайшли 200 омсбр з Печенги Мурманської області, знана 4 Кантемирівська танкова дивізія. «Дива» тактичної майстерності демонструвала на цьому напрямку 45 інженерна бригада, котра 4 (ЧОТИРИ) рази намагалася навести понтонну переправу на ОДНОМУ і ТОМУ ж місті. Всі спроби була анульовані ЗС України. Додатковим наслідком цього безглуздого будівництва стала загибель начальника інженерних військ Західного ВО СВ ЗС РФ. Крім цього в боях під Харковом знищені командувач 29 армією генерал Колесніков, НШ та заступник командувача 41 армії генерали Герасимов та Суховецький. Останніми днями противник блокує міста Суми і Харків, наносить вогневі удари по позиціях ЗС України, інфраструктурі Харкова та Чугуєва, тривають безуспішні спроби оволодіти містом Ізюм. Противник несе втрати намагається перейти до оборони, розпочав будівництво опорних пунктів. Вбачаються всі ознаки того, що противник втратив бойовий потенціал та відмовився від активних дій в цьому районі до розв'язання проблем відновлення боєздатності. Колони постачання змушені пересуватися без прикриття бронегруп та вертольотів, адже таких засобів явно бракує.
Донецький операційний район: найбільш складний з огляду на кількість військ, що залучені до дій у цьому районі. Противник кинув сюди чотири дивізії зі складу 8 та 20 армій, 8 бригад та 3 полки зі складу так званих «народних міліцій» ЛНР/ДНР. Угрупованням, імовірно, керував вбитий 18.03 командувач 8 армії генерал Мордвичов. Метою дій противника на півночі цього району, вірогідно, є прорив оборони ЗС України на ділянці Сєвєродонецьк - Кремінна, розвиток наступу в напрямку Ізюму, розсічення ОС, оточення їх частини на півночі Луганській області та подальший розгром. На півдні району противник намагається вирішити два головні завдання: захоплення міста Маріуполь та прорив оборони ОС біля Волновахи та подальше з'єднання з угрупованням окупантів біля Мелітополя. Такий розвиток подій дозволить противнику вибити ОС за межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, утворити сухопутний коридор від території РФ до Криму. Занепокоєння викликає стан справ в оточеному Маріуполі, оборонці міста відкинули ультиматум скласти зброю та припинити спротив. У мене немає відповіді на питання «Коли оборонцям міста нададуть допомогу?». На інших напрямках в цьому районі противник продовжує безуспішно штурмувати позиції ЗС України вздовж всій лінії зіткнення, зосереджуючи основні зусилля на Авдіївському напрямку, але зазнав втрат та був відкинутий на вихідні позиції. Тактика дій російських військ тут мало чим відрізняється від тактики звичайної навали, противник шаблонно атакує на одних і тих самих ділянках, намагаючись реалізувати свою чисельну перевагу. Тут знайшли кінець командир 150 мсд генерал Мітяєв, заступник командувача ЧФ РФ по військово-патріотичній роботі капітан 1 рангу Палій («надихав» БТГр 810 обрмп, котра виявилася неспроможною виконати свою бойову задачу біля Маріуполя).
Таврійський операційний район: в цьому операційному районі діють війська зі складу 49, 58 армій та 22 АК ЧФ ВМФ ЗС РФ. Керівництво здійснює командувач 58 армії генерал Зусько (родом з Волині, до речи). Угруповання противника, що вдерлося в Україну з Криму, ударило не кулаком, а розтопиреними пальцями в напрямках Херсон - Миколаїв - Вознесенськ, частиною сил - на Нову Каховку, Мелітополь - Василівка, частиною сил - на Енергодар та на Бердянськ. Як і очікувалося, наступ зупинився сам собою через постійне збільшення протяжності фронту та зменшення оперативних щільностей. Цьому процесу додали швидкості підрозділи ЗСУ, котрі веденням мобільної оборони завдавали втрат агресору одночасно не підставляючись під його удари. Так, тимчасово втрачено контроль над територією в трикутнику Херсон - Бердянськ - Василівка. Але збережено сили для його відновлення. Противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, відновлює боєздатність підрозділів та поповнює запаси. Мемом цієї війни стала Чорнобаївка, де противник ШІСТЬ разів поспіль потрапляв під удари ЗСУ на одному і тому ж аеродромі. Цьому феномену поки немає пояснення. Також я не можу пояснити, чому ми здали Бердянськ практично без бою та яка доля кораблів та суден тамтешньої військово-морської бази.
Південнобузький операційний район: обстановка - без змін, хоча противник завдає вогневих та ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурі та житловому сектору Миколаєва. Ситуацію контролюють ЗСУ.
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22.03.2022 07:19 Ответить
Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
ВИСНОВКИ:
- противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
- демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
- у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
- удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
- російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
- гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
- повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
- окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
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22.03.2022 07:20 Ответить
нашо так багато писати? виберіть головне і напишіть
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22.03.2022 07:28 Ответить
не подобається не читай,ніхто не примушує
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22.03.2022 07:47 Ответить
Человек на работе
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22.03.2022 07:59 Ответить
Для тех, кто не может осилить много буков, коротко здесь рассказал Арестович - https://24tv.ua/zsu-znishhili-3-10-armiy-rosiyi-5-aviapolkiv-11-batalyoniv-tankiv_n1913975?fbclid=IwAR0Dk_1Siy7oFTW4NMeo3IBI5ArbGKtQ2QXX42vpa_kA451zUQxAwXdDFXo
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22.03.2022 08:13 Ответить
арестовичу можна верить? после каждого его вброса все тихо с спокойно летят ракеты?
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22.03.2022 13:31 Ответить
а это не его мотороллер. Он просто озвучил цифры. А ракеты еще будут лететь, даже если цифры вам будет озвучивать Залужный.
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22.03.2022 13:44 Ответить
мне бы хотелось что бы озвучивали цифры когда уже есть какие то существенные изменеия а то когда я вижу на экарне арестовича с его ухмылкой все хорошо и рядом нет бункера мне становится стремно
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22.03.2022 13:54 Ответить
попробуйте на своём экране поменять арестовича на Березовца. Некоторым помогает.
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22.03.2022 15:01 Ответить
березовец тоже много джинсового бреда гундосит особенно когда записывает видео с российскими "политологами онолитегами" типа опозиционерами? но дело в том что арестович натуральный многостаночный спамер с двуличной подачей - слишком часто закидывает лохам лапшу на вуха - нет ему веры я его расскусил не сразу по-началу думал он реальный спец пока не всплыла его биография.. даже Арахамия так не раздражает ..
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22.03.2022 17:33 Ответить
сейчас свинорылые козломорды выпустят на арену путлерюгенд... мальчиков и девочек, мозги которых - а это ни много, ни мало 86.6% - засраны необходимостью войны против Украины... мальчиков и девочек, курсантов и офицеров ускоренного выпуска перемелят быстро... пусть их папы-алкоголики и мамы-проститутки потом не пускают сопли о том, что те падлы были вынуждены воевать против Украины...
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22.03.2022 07:19 Ответить
селигерцев уничтожать беспощадно, ибо они-твари ещё те
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22.03.2022 07:22 Ответить
рус! сдавайс!! будешь получайт пулочка і плетка..
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22.03.2022 07:43 Ответить
Азербайжан спочатку погасив ПВО радари, а потім усі ці "Урагани" розтрощив
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22.03.2022 07:20 Ответить
им было легче рашка не учавствовала на полную а сейчас че-то они очкуют и подписали мир с путлером
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22.03.2022 13:45 Ответить
треба віджимати від Києва -- бо окопаються відкладут міни буде в рази тяжче
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22.03.2022 07:21 Ответить
чому видаляють коментарі?
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22.03.2022 07:25 Ответить
Шановні спікери давайте правдиву інформацію. Якщо не можете мовічіть. А то 2 дні кричать в Гостомелі піднято Український прапор відновлено Українську владу. А тут Павлюк Гостомель не наш. Ми все розуміємо. Пішов до воєнкомату а мені говорять сиди дома поки ви не потрібні у нас все гуд. а тут набираємо розгортаємо. Або правдива зважена інформація або мовчіть. Розуміння ситуації навіть неприємної краще ніж замилювання очей.
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22.03.2022 07:27 Ответить
не трынди про Гостомель никто не писал -там идут постонные бои заходят колона ее уничтожают значит наш - потом следующая група не наш - и так по кругу
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22.03.2022 13:47 Ответить
я тех не розумію що відбувається. Резерви тупо завертають!
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22.03.2022 15:55 Ответить
Он лайн карта

https://liveuamap.com/ru/2022/21-march-a-sabotage-group-was-neutralized-in-transcarpathia
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22.03.2022 07:27 Ответить
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22.03.2022 07:39 Ответить
багато бардаку -- у Яворові казарма у Миколаєві казарма раша під Миколаєвом шо в казармах сплят а ми чо
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22.03.2022 07:45 Ответить
это не бардак -а предательство
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22.03.2022 13:48 Ответить
Головне щоб не окопались як у чотирнадцятому-п'ятнадцятому році бо вже вісім років ніяк не розкопаються,а наші мужновладці скажуть,що ми чекаємо переговорів,вже доперемовилися.
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22.03.2022 07:45 Ответить
Не забывай, что гражданское население под Киевом не поддерживает орков от слова совсем.
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22.03.2022 08:37 Ответить
ЗСУ знищили 4 з 10 армій Росії: 5 авіаполків, 11 батальйонів танків та 34 бронетехніки

Окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат. Збройні Сили України вже знищили 4 із 10 армій Росії - ударні та повітряну.

Серед них - авіаполки, батальйони танків та десятки батальйонів бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму зверненні, передає 24 канал.

І все це за 26 діб активної фази війни Росії з Україною. Зараз противник втратив змогу наступати майже будь-де на території України і веде лише тактичні дії - накопичує резерви. Однак вони піддаються нищівним ударам наших оборонців.

Так, наші війська на 26 добу знищили:

11 батальйонів російських танків;

34 батальйони бойових броньованих машин;

5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню;

17 дивізіонів ствольної артилерії;

майже 5 авіаполків літаків та 5 полків вертольотів.

Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили 3 ударних і 1 повітряну армію - пояснив Арестович.

Загалом їх в Росії є 10. Радник глави ОП також запевнив, що військове керівництво України контролює ситуацію.
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22.03.2022 07:47 Ответить
Все, что делает украинская армия правильно, показатель этого то, что наступление захлебнулось. 2 момента минус - размещение в казармах большого количества военных одновременно и не заминированные, не взорванные коммуникации из Крыма, что позволили развить плацдарм на юге. Резервы есть, кидать их как рашка в бессмысленное кничтожение никто не будет.
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22.03.2022 07:54 Ответить
Да, минировать чонгарский перешеек нужно было сразу после начала войны на Донбассе. Там должны были быть минные поля радиусом в несколько километров и возможность дистанционного подрыва мостов. Про скопление личного состава в казармах иногда складывается впечатление, что специально вредят, а может так и есть. И еще - бомбоубежища, запасы продовольствия и воды должны были быть сделаны во всех крупных городах немедленно после того как американцы объявили о высокой вероятности вторжения.
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22.03.2022 08:44 Ответить
а смысл всеравно с другой стороны бы приперлись
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22.03.2022 08:58 Ответить
выиграли бы время
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22.03.2022 15:56 Ответить
так его пр Порошенко и заминировали а потом пришла зеленая власть и разминировали прямо перед войной ? зачем? велком оккупанты?
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22.03.2022 13:50 Ответить
Киів ТРЦ тисячі очеи відстрілялися і треба міняти дислокацію валити кому непонятно
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22.03.2022 08:00 Ответить
пиши на своем родном по русски - не мучай гугл переводчик не пались
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22.03.2022 13:51 Ответить
Як тільки став главою ВА так зразу ж і стратегує. Йому вже все відомо, де резерви, як клеять оборону, розташування опорних пунктів, А в Генштаб таки не пускають. Дивився Бориса Філатова, він прямо сказав - раз воєнний обьєкт то нам там робити нічого. Таке відчуття, що то Єрмак пише через когось.
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22.03.2022 10:48 Ответить
шо за проблеми
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22.03.2022 14:01 Ответить
 
 