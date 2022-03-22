У российских оккупантов в Украине запасов боеприпасов и продовольствия осталось не больше, чем на три дня, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в Украине обеспечены запасами боеприпасов и продовольствия не больше чем на три дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Украины.
"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.
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ЗСУ: СЛАВА!!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!
Рашистам: НА ***!!! НА ***!!! НА ***!!!
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
А тому - готовність артилерії.
а ось мобільні диверсійні групи досвідчених бійців зкооперувавшись з добре знаючими місцевість теробороною/добровольцями спроможні нанести дуже сутєві втрати.
відрядіть від Києвавиділіть з резерву дивізію-другу, рятувати користувача 4xishказкарям по шиї надавати! Бо халепа трапиться.
А Киев укреплён будь здоров.
С остальным там очень печально.
Жодної віри вашим реляціями вже немає.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова - Генштаб
***
Труба дЄло.
Посівна попереду, горючка потрібна фермерам.
В якому сенсі? Ви про яку війну говорите? Як це не було нафтопереробних заводів?
Будьмо реалістами.
Якщо хочете людей підтримати, то це потрібно робити по-іншому
Треба Маріуполь деблокувати, це нагальна потреба.