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У российских оккупантов в Украине запасов боеприпасов и продовольствия осталось не больше, чем на три дня, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф,окупант

Российские оккупанты в Украине обеспечены запасами боеприпасов и продовольствия не больше чем на три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Украины.

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+40
Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
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22.03.2022 07:51
+26
Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
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22.03.2022 08:11
+24
це неправда
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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22.03.2022 07:51
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Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
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22.03.2022 07:51 Ответить
це точно, подавали інфу, що цього тижня буде ще спроба атаки і після цього спад.
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22.03.2022 07:54 Ответить
Ну тиждень тільки почався, так що зарано ви піддаєтесь сумнівам
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22.03.2022 08:00 Ответить
так і я до того, що всі ці прогнози якась білебірда. Я вже на них забив. Головне щоб ЗСУ вправно поповнювало 200-ту мокшанську дивизію. На концерті Кобзона має БУТИ АНШЛАГ!!!!

ЗСУ: СЛАВА!!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!
Рашистам: НА ***!!! НА ***!!! НА ***!!!
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22.03.2022 17:23 Ответить
Не знаю может на севере и так , а на юге идёт постоянный подвоз , порт в Бердянске уже как перевалочный работает и техника и обеспечение с кораблей выгружается, и порт ни кто даже не думал выводить из строя, и даже катера с базы в Мариуполь не перегнали ,орки их себе забрали
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22.03.2022 08:21 Ответить
Вроде даже была инфа ,что туда уже и бронепоезда ходят.Это правда ?
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22.03.2022 08:34 Ответить
И это ещё не всё - все мосты которые были в Херсонской области и вели с крыма были заминированы с дублированием. Ни один мост не был взорван - кроме того, что взорвал ценой своей жизни морпех Виталий Скакун. Тем самым было обеспечено такое большое прохождения техники и ж/с фашистов с дальнейшим прохождением по территории Украины.
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22.03.2022 12:31 Ответить
оце жах просто....
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22.03.2022 16:27 Ответить
скиньте їм продукти "для щурів"
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22.03.2022 08:37 Ответить
Палива у них нема. Тому й стоять біля Києва. Нікуди не їдуть. Їжу мародерять. Але магазин пограбувати можна тільки один раз.
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22.03.2022 11:04 Ответить
це неправда
вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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22.03.2022 07:51 Ответить
шаурма..якраз з танків готова
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22.03.2022 07:52 Ответить
ті хто зможе втікти потім принесуть вещмешок з костями до свиноматки і скажуть- от мама мощі твоего сина
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22.03.2022 07:54 Ответить
"Здравствуй, мама, возвратился я не весь, вот нога моя, на гвоздь её повесь." (с)
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22.03.2022 08:01 Ответить
они как зайцы накакали и сьедят
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22.03.2022 08:00 Ответить
Вот и мангалы на танки сверху наварили, можно шашлык из бурятины готовить
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22.03.2022 09:07 Ответить
Какая жаласть...
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22.03.2022 07:51 Ответить
Це не привід для радості, а привід для аналізу - це ОЗНАЧАЄ, що вони будуть активно пробиватися з постачанням, будуть посилати нові кілометри конвоїв.
А тому - готовність артилерії.
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22.03.2022 07:56 Ответить
З тиловиками можуть і піджачники справитися. Саме час для партизанки
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22.03.2022 07:58 Ответить
ні, будуть здебільшого безглуздо гинути.
а ось мобільні диверсійні групи досвідчених бійців зкооперувавшись з добре знаючими місцевість теробороною/добровольцями спроможні нанести дуже сутєві втрати.
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22.03.2022 08:15 Ответить
...а також будуть мародерити.
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22.03.2022 08:02 Ответить
Камедная історія з села Мотижин. Бабка готовила їжу для свині, ще не встигла свиню нагодувати як з'явилися асвабадітєлі і забрали зі словами - нам їсти нічого. Пару тижнів до того ці асвабадітєлі пограбували всі продуктові магазини в Копилові, Мотижині та Ясногодці. Коли пограбоване скінчилось, то асвабадітєлі пішли по хатах звільняти людей від їжі. І це друга армія світу? І це загадкова руська душа? І це дуже духовний народ. Суцільний піар і більш нічого. Ганьба
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22.03.2022 08:36 Ответить
Хорош сказки рассказывать, у нас юг отбирают и восток, а мы сказки про переговоры слушаем.
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22.03.2022 08:43 Ответить
Точно, полстраны уже завоевали, а они геройствуют!?
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22.03.2022 09:06 Ответить
хрень не неси, завоевали и оккупировали две разные вещи
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22.03.2022 12:16 Ответить
Пане Залужний! Це очєнь-дуже-сильно срочно! Негайно відрядіть від Києва виділіть з резерву дивізію-другу, рятувати користувача 4xish казкарям по шиї надавати! Бо халепа трапиться.
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22.03.2022 09:42 Ответить
Мне не надо, надо в Мариуполь.
А Киев укреплён будь здоров.
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22.03.2022 15:20 Ответить
Це точно? Я шокований! І чому ж тоді ви тут, а не керуєте Генштабом замість Залужного?
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22.03.2022 16:12 Ответить
Ну, зкріпи головного мозку... Вони так діють.
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22.03.2022 09:44 Ответить
Буде ще більше мародерства.
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22.03.2022 07:57 Ответить
Хай гризуть кору дерев.
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22.03.2022 07:57 Ответить
А на півдні? Там через порти доставляють...бердянськ наприклад так шо рано радоватися
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22.03.2022 07:57 Ответить
Чому наші не можуть накрити вогнем бердянський морський порт? Бердянський аеродром же змогли...
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22.03.2022 08:22 Ответить
Про Бердянский аэродром брехня. Никто его не бомбил.
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22.03.2022 09:43 Ответить
Да, в порту технику выгружают , ни один кран не был поврежден перед приходом орков , даже кабеля силовые не сняли . Готовую перевалку оставили
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22.03.2022 08:28 Ответить
Будуть ще більше та жорсткіше поводитись з мирним населенням
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22.03.2022 07:57 Ответить
То є добре.
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22.03.2022 07:58 Ответить
Лучше бы не сообщили об этом. в военное время сюрпризы хорошо. враг любым способом пополнит. высщее руководство их читает же вед.
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22.03.2022 07:58 Ответить
Пополнить смогут только мясом.
С остальным там очень печально.
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22.03.2022 10:23 Ответить
А как же конфеты сосательные? Что же теперь русские солдаты будут сосать?
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22.03.2022 07:59 Ответить
с этим не проблема ..друг у друга
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22.03.2022 08:01 Ответить
От і вирішено проблему з постачанням харчів.
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22.03.2022 08:22 Ответить
а оружие у папусов возьмут высокоточные стрелы...вроде русня к ним еще не обращалась
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22.03.2022 08:30 Ответить
особено отличный подвоз бк у русни в Сумахи области - сразу в ЗСУ
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22.03.2022 08:12 Ответить
США передасть Україні високоточну ракетну зброю. Околиці Маріуполя та Бердянська швидко очистяться від русні
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22.03.2022 08:05 Ответить
Не провокуй.
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22.03.2022 08:07 Ответить
Та вони у вас вже давно, то деморалізовані, то без ***********, а тільки чомусь ви жодного метру звільнити не можете.
Жодної віри вашим реляціями вже немає.
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22.03.2022 08:06 Ответить
Чому жодного. Звільнено Макаров
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22.03.2022 08:09 Ответить
В чем-то вы правы. Только победных реляций с другой стороны - тоже НЕТ, никаких. Голая ложь. Так что, все не так плохо.
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22.03.2022 08:10 Ответить
Стакано, випий бояри та дрихни далі!
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22.03.2022 08:12 Ответить
Все пропало, піднімаємо лапки вгору? Чи може зрозуміємо, що шлях до перемоги - важкий шлях. Тяжка праця.
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22.03.2022 08:13 Ответить
Так, шлях до перемоги важкий, але пустопорожні заяви відверто бісять.
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22.03.2022 08:19 Ответить
Так не слухай і не читай. Ніхто детальну інфу зливати на форум не буде.
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22.03.2022 08:59 Ответить
Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
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22.03.2022 08:11 Ответить
Це зрозуміло що ГШ хоче зняти градус напруги,але це не так і треба готуватися
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22.03.2022 08:11 Ответить
Макаров под орками не ври
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22.03.2022 08:11 Ответить
да ты шо мкасимка ты бы не врал бы и не работал бы на дрысню или боишся что пошлют с мосинкой на передок в составе марше рота- сосай соай лугадонен сладкие попки для кадыровцев
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22.03.2022 08:14 Ответить
Попий водички. Порахуй до 10 і заспокійся.
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22.03.2022 08:15 Ответить
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280490960930030

ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова - Генштаб
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22.03.2022 08:18 Ответить
там оперативный котёл для дрысни в лесах рисуется в лёгкую
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22.03.2022 08:21 Ответить
" Двадцаь шестой век героического противостояния ... " Ай справді - кожен день як століття !
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22.03.2022 08:22 Ответить
https://twitter.com/i/status/1506108591505354758 пруф
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22.03.2022 08:33 Ответить
Наблюдаємо та передаєм інфу про переміщення фуражирів,ховаємо припаси та соляру в окупованих селах та містечках....
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22.03.2022 08:14 Ответить
"Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося"
***
Труба дЄло.
Посівна попереду, горючка потрібна фермерам.
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22.03.2022 08:19 Ответить
Орки будуть міняти танк на торбу сухарів.
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22.03.2022 08:22 Ответить
В російських окупантів *********** на 3 дні, а наш гнусавий президент записує відосіки з нятяком на капітуляцію перед російськими вбивцями... В чому логіка?
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22.03.2022 08:25 Ответить
Одну хвилинку. Зараз передзвонять президенту, що він забув тобі докласти, що відбувається. Щоб у тебе все склалося в логічну цепочку.
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22.03.2022 08:28 Ответить
Не переживай, все буде Ок. І президент знає, що казати. Навіть договора про постачання зброї та боєзапасів з-за кордону підписують лиш тоді, коли ми вже з них лупимо по стадах орків. Така практика і відповідь на брехню і підступність орків.
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22.03.2022 08:31 Ответить
Тільки президент твій - баран.
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22.03.2022 10:32 Ответить
А твій - педофільне *****.
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22.03.2022 11:09 Ответить
Гм, як же воювали танкові армії на 1000-кілометрових лініях фронтів у Другу світову? Тоді не було нафтопереробних заводів, автотранспорту, мережива доріг - тільки основні залізниці.
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22.03.2022 08:28 Ответить
нуну 1000 км даже для ТА РККА это пипец как сложно и то это было один раз в Китае
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22.03.2022 08:31 Ответить
Цитата: Тоді не було нафтопереробних заводів, автотранспорту, мережива доріг
В якому сенсі? Ви про яку війну говорите? Як це не було нафтопереробних заводів?
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22.03.2022 09:06 Ответить
https://twitter.com/Kochevenko/status/1505995897527840777

Будьмо реалістами.
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22.03.2022 08:29 Ответить
Ах, якщо б воно так і було) скоріш б рашисти вже здохли
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22.03.2022 08:36 Ответить
Грабують будинки людей, магазини, заправки...ще і вихваляються тим своім родичам в кацапетіі. А ті одобрюють. Гнилий народ....без совісті, без гідності....Мокша дика....
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22.03.2022 08:39 Ответить
То есть утром 25 марта вся расейская армия сдастся в плен и война кончится?
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22.03.2022 08:43 Ответить
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22.03.2022 08:44 Ответить
100% там сидить крисолов з дудочкою. Або трембітою.
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22.03.2022 08:46 Ответить
і рускі теж наїлися, нашою землею, вони ж її так хотіли.
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22.03.2022 11:24 Ответить
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22.03.2022 08:44 Ответить
Может тогда получится им наподдать на важных участках? В самый раз, кажется, пока не подвезли.
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22.03.2022 08:48 Ответить
Генштаб знає де, коли і скільки насипати.
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22.03.2022 09:11 Ответить
Чоловіки тут зовсім впали духом, чи що? Щось ті коменти дуже сльозливі Чи ви зовсім юні, чи капець які старі? БЛІН...
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22.03.2022 08:49 Ответить
Нас багато, нас не подолати.
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22.03.2022 08:53 Ответить
Если через 5 дней не сдадутся - значит зрада!
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22.03.2022 08:59 Ответить
Не потрібно "толкати" і владі також переможні речівки, а мовчки боронити нашу землю, бо якщо на півдні вже проголошують республіки, то значить багато чого ще не зроблено, а виступи арестовичів і подоляків нічого не варті. Чому така безгосподарність, що навіть наше лишають ворогам, це так підготувались до зустрічі ворога та і президенту пора спуститись на землю і займатись "неблагодарними" справами.
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22.03.2022 09:27 Ответить
Не смішно( в них ще 26 лютого пального і їжі було тільки на 3 дні... З ваших слів
Якщо хочете людей підтримати, то це потрібно робити по-іншому
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22.03.2022 09:52 Ответить
Хочеться вірити.
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22.03.2022 10:00 Ответить
пусть пока нажираются - как говорил один из свинорылых козломордов - укроповского варенья...
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22.03.2022 10:24 Ответить
Ну это уже дно пропаганды или можно его пробить?
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22.03.2022 11:08 Ответить
На окупованих територіях дозволити населенню пприватизовувати все їстивне з магазинів і не давати ворогу їжі
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22.03.2022 11:26 Ответить
Есть верный признак: как только снарядов действительно будет не хватать, начнут просить переговоров с прекращением боевых действий на их время. Переговоры будут продолжаться до восполнения запасов.
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22.03.2022 11:37 Ответить
А Зе з радістю побіжить глядєть у очі Пукіну ?
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22.03.2022 12:23 Ответить
А Харків кацапи ******** начеб то у них тих боєзапасів кури не клюють.
Треба Маріуполь деблокувати, це нагальна потреба.
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22.03.2022 12:23 Ответить
 
 