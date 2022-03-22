В результате вооруженной агрессии РФ погибли 117 детей, более 155 ранены, - Офис Генпрокурора

В результате вооруженной агрессии российской федерации в Украине погибли уже 117 детей, более 155 ранены.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 22 марта 2022 погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", – говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что в Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

В результате обстрела с.Константиновка Николаевского района Николаевской области на территории СТ "Южный Буг" разрушены дома, под завалами обнаружены обгоревшие тела 3 человек, среди которых - 7-летний ребенок.

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Сообщается, что 21 марта 2022 года оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в с.Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Также были разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

В ОГП уточняют, что эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела т, гдеам ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.