Российская "КП" опубликовала и затем удалила данные минобороны РФ о ликвидированных в Украине россиянах - 9 861 погибший
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Статья пробыла на сайте сутки, затем ее удалили и нашли самое "убедительное" объяснение - нас взломали.
На сайте российского издания "Комсомольская правда" круглые сутки стояла опубликованная информация, что на войне в Украине ликвидирован 9 861 российский солдат, еще 16 153 получили ранения. При этом издание ссылалось на источники в Министерстве обороны. Часть о потерях была удалена, но в интернете нельзя ничего удалить полностью – оригинал текста остался в архивах, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - говорилось в заметке.
До этого Минобороны РФ давало информацию об убитых только однажды – 2 марта. Тогда враги сообщили о 498 ликвидированных.
Отреагировал на эту новость и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны России было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы". Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше… Но почти сразу по самым честным пропагандистским соображениям произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих России… И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", — заявил Подоляк.
Интересно, что буквально сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ в Москве Игорь Конашенков заявлял: "Все распространенные г-ном Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личном составе российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистской ложью".
Издание "Комсомольская правда" уже сообщило, что цифра у 9861 ликвидированных появилась "в результате взлома редакционной админки". Очень убедительно.
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как так вышло, быстро удалили
Про 15К загиблих орків говорили ще тиждень тому, коли офіційне число застигло на "понад 12 000".
танк - 3 орки, сау -4, БтР - 8, вантажівка 20 тощо
цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок злому редакційної адмінки"
Добу не могли ліквідувати злам? Брехуни ще й рукожопі.
- Ну ведь у нас разница во времени 1 час."
смотрим слово АРХИВ 🤣🤣🤣
Сынок, я приготовил тебе целый парк кровавых аттракционов
https://youtu.be/YLs3NX1r3J4
А там ще є росгвардія, вагнер, лугандони, омон і інше лайно як не входить до складу міністерства оборони
Ну і призовні мабуть теж не має....
Океа́нія - загальна назва для островів центральної та південної частини Тихого океану між 30° пд. ш. і 30° пн. ш., включаючи Нову Зеландію .
міста з населенням понад 300 тис.: Окленд, Веллінгтон, Крайстчерч, Гонолулу, Порт-Морсбі, Порт-Нумбай і Амбон ;
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