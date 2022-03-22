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Российская "КП" опубликовала и затем удалила данные минобороны РФ о ликвидированных в Украине россиянах - 9 861 погибший

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ліквідація

Статья пробыла на сайте сутки, затем ее удалили и нашли самое "убедительное" объяснение - нас взломали.

На сайте российского издания "Комсомольская правда" круглые сутки стояла опубликованная информация, что на войне в Украине ликвидирован 9 861 российский солдат, еще 16 153 получили ранения. При этом издание ссылалось на источники в Министерстве обороны. Часть о потерях была удалена, но в интернете нельзя ничего удалить полностью – оригинал текста остался в архивах, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - говорилось в заметке.

До этого Минобороны РФ давало информацию об убитых только однажды – 2 марта. Тогда враги сообщили о 498 ликвидированных.

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Отреагировал на эту новость и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны России было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы". Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше… Но почти сразу по самым честным пропагандистским соображениям произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих России… И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", — заявил Подоляк.

Интересно, что буквально сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ в Москве Игорь Конашенков заявлял: "Все распространенные г-ном Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личном составе российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистской ложью".

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Издание "Комсомольская правда" уже сообщило, что цифра у 9861 ликвидированных появилась "в результате взлома редакционной админки". Очень убедительно.
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Топ комментарии
+29
Это все неправда, дарагие рассеяне. Все вайска живы и здаровы. Приезжайте с семьями, друзьями, знакомыми в Чернабаевку и убедитесь сами, что хахлы врут.
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22.03.2022 09:40
+26
Це дані кацапського міноборони, вони не включають росгвардію, вагнеровців і лугандонців, тому озвучені нашими 14,7 тис. загиблих - цілком реальна цифра!
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22.03.2022 09:34
+21
ай ай ай
как так вышло, быстро удалили
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22.03.2022 09:32
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ай ай ай
как так вышло, быстро удалили
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22.03.2022 09:32 Ответить
ще з тиждень і буде 20 000 - і москалі це самі зрозуміють які є втрати!!
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22.03.2022 09:34 Ответить
Думаю, двадцятка вже є.
Про 15К загиблих орків говорили ще тиждень тому, коли офіційне число застигло на "понад 12 000".
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22.03.2022 10:07 Ответить
Если принять эти цифры, то странным кажется небольшое - 16153 число раненых на фоне - 9861 убитых. Практика говорит о том что раненых бывает примерно раза в 3 больше чем погибших.
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22.03.2022 13:15 Ответить
Міняється і зброя і умови і хто рахує та оприлюднює.
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22.03.2022 15:27 Ответить
Це дані кацапського міноборони, вони не включають росгвардію, вагнеровців і лугандонців, тому озвучені нашими 14,7 тис. загиблих - цілком реальна цифра!
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22.03.2022 09:34 Ответить
Американцы говорят , что скорее всего наши даже не досчитывают орков.
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22.03.2022 10:04 Ответить
Вони по спаленій техніці рахують:
танк - 3 орки, сау -4, БтР - 8, вантажівка 20 тощо
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22.03.2022 10:09 Ответить
Саме так.
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22.03.2022 15:28 Ответить
"На сайті російського видання "Комсомольська правда" цілу добу стояла опублікована інформація".

цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок злому редакційної адмінки"

Добу не могли ліквідувати злам? Брехуни ще й рукожопі.
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22.03.2022 09:36 Ответить
Думаю нормальные дали инфу, а потом начальство/фсб увидело и дало команду удалить.
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22.03.2022 09:43 Ответить
500 нелюдей в день - мясорубке надо мясо . Так, кацапы ?
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22.03.2022 09:39 Ответить
Таки не 500 в день . Две недели потерь же небыло.
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22.03.2022 09:51 Ответить
Я в среднем разделила 😀😀😀
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22.03.2022 09:52 Ответить
Но для кацапских сучек это за 2 недели...
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22.03.2022 10:01 Ответить
"- Почему вы мне докладываете что 498, хотя они сообщают 13000?

- Ну ведь у нас разница во времени 1 час."
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22.03.2022 13:15 Ответить
І це лише дані по військовим. А омон, нацгвардія ,звичайні орки і просто полюціонери, там мабуть ще скільки ж
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22.03.2022 09:39 Ответить
https://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/
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22.03.2022 09:40 Ответить
Аккуратнее Софи . меня за такую вставку про Марик забанили.
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22.03.2022 09:53 Ответить
Так ссылка взята сверху из статьи 😀😀😀
смотрим слово АРХИВ 🤣🤣🤣
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22.03.2022 09:55 Ответить
значит можно смело умножать на 3
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22.03.2022 09:39 Ответить
Это все неправда, дарагие рассеяне. Все вайска живы и здаровы. Приезжайте с семьями, друзьями, знакомыми в Чернабаевку и убедитесь сами, что хахлы врут.
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22.03.2022 09:40 Ответить
😀
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22.03.2022 09:41 Ответить
Курорты Чернобаевского края, лучше чем Турция, Тайланд, Египет, можно сказать *ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ сухопутным или авитранспортом, Невероятные, Голово-открывательные приключения
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22.03.2022 09:52 Ответить
Невероятные, Голово-открывательные приключения
Сынок, я приготовил тебе целый парк кровавых аттракционов
https://youtu.be/YLs3NX1r3J4
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22.03.2022 16:04 Ответить
Та і хєр ними з тими орками, чим більше зара при обороні знищим тих москокацапів тим легше нам буде при наступі на їх станіцу-маскву.
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22.03.2022 09:40 Ответить
Якби було тільки 9 з гаком тисяч сумних до окоченіння орків, то їх вонь не доходила би до нас, до Закарпаття.
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22.03.2022 09:43 Ответить
Трохи обідно... Отак стараєшся-стараєшся, а вони преуменьшають наші заслуги в кілька раз.
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22.03.2022 09:46 Ответить
Орки і математика - речі несумісні, тому будьте поблажливим.
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22.03.2022 10:29 Ответить
Це тільки військові мо рф
А там ще є росгвардія, вагнер, лугандони, омон і інше лайно як не входить до складу міністерства оборони

Ну і призовні мабуть теж не має....
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22.03.2022 12:27 Ответить
До речі, в ******* Океанію входять Гавайські острови, тобто, частина США і Нова Зеландія. Сідай, двійка. Вчи географію, Подоляк, перш ніж лізти в політику і щось коментувати.

Океа́нія - загальна назва для островів центральної та південної частини Тихого океану між 30° пд. ш. і 30° пн. ш., включаючи Нову Зеландію .

міста з населенням понад 300 тис.: Окленд, Веллінгтон, Крайстчерч, Гонолулу, Порт-Морсбі, Порт-Нумбай і Амбон ;
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22.03.2022 09:48 Ответить
Юра, он про Океанию из 1984 Джорджа Оруэла, садись два по литературе
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22.03.2022 09:53 Ответить
Всеж ж у контексті мало бути ОстАзія, вважаю що Подоляк просто помилився. І ви будь-ласка будьте уважніші.
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22.03.2022 13:23 Ответить
Читав, звичайно. Ще більш недоречне порівняння. Аполітичний волюнтаризм. Тобто, нинішній мордор - це оруеллівські америка і британія? А де тоді Україна на цій літературній мапі? Хто тоді євразія чи остазія, з якою воює океанія? Дах знесе від таких порівнянь.
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22.03.2022 22:52 Ответить
Океанія (англ. Oceania) - вигаданий військово-політичний блок в художньому романі Джорджа Орвелла «1984». Представляє гіпотетичну модель подальшого розвитку Північної та Південної Америки, і поглинення Сполученими Штатами Великої Британії з її домініонами в одну державну структуру - тоталітарний блок.
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22.03.2022 09:55 Ответить
А про іншу Океанію, яку мав на увазі Подоляк, вам нічого не відомо?
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22.03.2022 09:57 Ответить
У книзі мінімально згадується Океанія. М.Подоляк вірно вказав все, окрім місця - мало бути ОстАзія. Це просто помилка.
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22.03.2022 13:29 Ответить
Але неприємна. На кшталт Оттави і Торонто.
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22.03.2022 13:35 Ответить
Хай добавлять ще мінімум 15 000 своїх орків,і буде ближче до правди...
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22.03.2022 09:50 Ответить
Заривають, хто потім їх порахує, понаходить? У кацапа собача смерть.
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22.03.2022 09:59 Ответить
Бо смердять на всю округу, нащо воно треба. Відкапають глей, а вони там муміфіковані і все гаразд
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22.03.2022 12:43 Ответить
Для обезумевшего кацапского стада тысячей больше или меньше-не имеет значения. Ну похоронят своего "ваньку" и ещё парочку из соседнего квартала и будут свято верить,что это и все погибшие в Украине. Общая информация по кацапскому лепрозорию под жёсткой цензурой,а прокаженные особо и не интересуются. Можно уничтожить хоть 100тыс. кацапов. Эффекта не будет. Когда мышь в холодильнике повесится-может немного и побурлят.
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22.03.2022 10:29 Ответить
Тут питання в іншому - при перемозі практично всю славу візьме собі Зе і вся Зе команда, а не тисячі українців які ризикували своїм життям, а не сиділи у комфорті затишних кабінетів.
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22.03.2022 12:45 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:51 Ответить
Необхідно підкреслити, що ці дані не є офіційними. Практика формування офіційних даних Російською *********** без змін успадкована від імперії "СССР". Тоді всі "неприємні" дати зменшувались рівно втричі, а "приємні" збільшувались в 3 рази. Та оскільки ці дані отримані від "КП", яка завжди хизувалась тим, що вона, бодай трішечки, незалежна, то реальна к-ть втрат - приблизно 18 722 вбитих. Мені раніше вже доводилось пояснювати, що цифри України дещо занижені, через 2 поважні обставини.
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22.03.2022 13:22 Ответить
Те, що п.Деодар теж підкреслює цифру 3, підтверджує відому совєтську традицію (традицію брехні). Не можна не погодитись із п. Гаррі про байдужість до людських втрат на Московщині. Та все ж, тут є межа: згадайте, чому сталін благословив зарізати Ватутіна ( з подібними ранами тисячі рятували, й ставили на ноги). Тому що Ватутін ще на Курській дузі перевершив всі "межі" втрат, а на Дніпрі просто зійшов з глузду... І не повністю дурний сталін прикинув: із ким залишиться брати Берлін?
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22.03.2022 13:46 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 14:02 Ответить
За 26 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 16 000 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет до 1000 русских солдат. Трупов русских иванов так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Война россии против Украины - это конец для старого, больного, сумасшедшего карлика-педофила путина. Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О! Кадыровцы уже отсосали!
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22.03.2022 16:23 Ответить
 
 