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Продолжаются бои за Тростянец. Жителей просят не выходить из укрытия, - мэр Бова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тростянець

Пока продолжаются бои за Тростянец.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Тростянца Юрий Бова, информирует Цензор.НЕТ.

"Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО! При условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет. Просьба к жителям. Во время обстрелов и уличных боев максимально скрываться в подвальных помещениях. Надо это все ужас вытерпеть!", - пишет он.

Также смотрите: Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
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22.03.2022 09:51
+14
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22.03.2022 09:56
+9
Схоже, читати вмієш.
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22.03.2022 09:52
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Так Тростянец же под оккупантами лежит .Это что получается наши его штурмуют
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22.03.2022 09:47 Ответить
Схоже, читати вмієш.
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22.03.2022 09:52 Ответить
Хм интересно .Перед этим в сумской области триста орков отказались воевать и пославши своё командование вместе с техникой свалили в строну российской границы.Это наверное они из под Тростянца того самого удрали раз там наши пошли в атаку
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22.03.2022 10:00 Ответить
Тростянець це Чернігівська обл.
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22.03.2022 10:09 Ответить
Какой Чернигов? От Ахтырки 15 км...
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22.03.2022 10:14 Ответить
Каюсь
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22.03.2022 10:20 Ответить
Тростянец це Сумська область! Мiсто Тростянець -райцентр з населенням 20000чол.
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22.03.2022 10:43 Ответить
Сумська.
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22.03.2022 13:24 Ответить
Подивіться на карту Сумщини. Тростянець південніше від Сум.
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22.03.2022 10:20 Ответить
Ахтырка-70 км от г.Сумы, а Тростянец км 45-50. Рашафашисты страшные дела творят в Тростянце-убивают мирных жителей,
насилуют,занимаются мародерством! Людей выводят из хат и ночью сидят возле техники. Многие жители пропадают...😰
Вчера шли бои в Тростянце и сегодня...Взрывы слышны даже в Сумах... Господи, помоги нам,спаси нас и сохрани, помоги нашим Защитникам выгнать оккупантов с нашей земли! 🙏
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22.03.2022 10:40 Ответить
Саме звідти орки і ушились.
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22.03.2022 12:15 Ответить
3 дня мне все слышно, как за забором...
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22.03.2022 10:15 Ответить
В Сумах теж чутно...
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22.03.2022 10:45 Ответить
Тростянец в окупации. Но наши совсем рядом. Ахтырку орки так и не взяли.

Соответсвенно в Тростянце их ежедневно жмурит артиллерия. Удерживать его можно только при ежедневном подвозе свежего мяса. Как только оно кончится будет автоматическое осовбождение. Вчера была новость про бегство трёхсот орков за поребрик. Вполне вероятно что оттуда.
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22.03.2022 10:25 Ответить
Чути як наші хлопці гатять з різних "квіточок" по орках кожен день.
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22.03.2022 10:41 Ответить
300 оркiв втекли з-пiд Охтирки Сумськоi обл. Це 20-25 км вiд Тростянця.
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22.03.2022 10:48 Ответить
Да, наши ВСУ и Тероборона!
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22.03.2022 10:32 Ответить
Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
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22.03.2022 09:51 Ответить
🙏🙏🙏
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22.03.2022 10:49 Ответить
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22.03.2022 09:56 Ответить
Господи допоможи ЗСУ.
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22.03.2022 11:03 Ответить
 
 