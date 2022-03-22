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Продолжаются бои за Тростянец. Жителей просят не выходить из укрытия, - мэр Бова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока продолжаются бои за Тростянец.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Тростянца Юрий Бова, информирует Цензор.НЕТ.
"Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО! При условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет. Просьба к жителям. Во время обстрелов и уличных боев максимально скрываться в подвальных помещениях. Надо это все ужас вытерпеть!", - пишет он.
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насилуют,занимаются мародерством! Людей выводят из хат и ночью сидят возле техники. Многие жители пропадают...😰
Вчера шли бои в Тростянце и сегодня...Взрывы слышны даже в Сумах... Господи, помоги нам,спаси нас и сохрани, помоги нашим Защитникам выгнать оккупантов с нашей земли! 🙏
Соответсвенно в Тростянце их ежедневно жмурит артиллерия. Удерживать его можно только при ежедневном подвозе свежего мяса. Как только оно кончится будет автоматическое осовбождение. Вчера была новость про бегство трёхсот орков за поребрик. Вполне вероятно что оттуда.