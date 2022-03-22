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РФ требует от США не поставлять оружие Украине для сохранения отношений

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,польща

Россия требует от США остановить поставки вооружений Украине и "угрозы" в адрес Москвы для сохранения отношений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильна. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачивания киевского режима оружием. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал Рябков.

Он заявил, что "пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".

Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва, и об этом было сказано в ноте протеста, переданной накануне американскому послу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+126
Кацапы, отношений давно уже нет, просто идите на х.. й!!!!
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22.03.2022 09:43
+112
Дякую- посміявся )))
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22.03.2022 09:43
+99
Почали скиглити, підараси!
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22.03.2022 09:44
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свинособаки, зброєю з ваших ваєнторгів забитий Донбас, Сиря, Індія та інші країни. Ідіть ***** від американських воєнторгів
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22.03.2022 10:25 Ответить
А то шо?
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22.03.2022 10:28 Ответить
Не портить отношения с выгребной ямой-404? Не знал что ***** настолько тупое! Пусть гордятся отношениями с "кндр" =)
PS: Может переименовать выгребную яму-404 в "кндр" там санкций чуть поменьше!
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22.03.2022 10:30 Ответить
тю, это всё в любом военторге купить можно (с)
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22.03.2022 10:30 Ответить
Завыла-заныла Великоотброссия... Великоотброссы в тоске-печали.
*
В степи, покрытой пылью бренной
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
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22.03.2022 10:30 Ответить
"Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца.
Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла».
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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22.03.2022 10:40 Ответить
інформація застаріла, хиба вже пройшли свій пік розвитку і деградують.
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22.03.2022 11:12 Ответить
Самі ж постачаєте нам свою зброю.
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22.03.2022 10:31 Ответить
Хотите понять, откуда берется риторика Путина, Лаврова и прочей нацистской дряни? Почитайте обращение Гитлера к немецкому народу 22.06.1941 в день нападения на СССР. "Англосаксы", "долго окружали Германию", "мы вынуждены обороняться" - прям списано 1 в 1 у своего духовного папаши

"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"

гитлер британцам во время Битвьі за Британию

Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».

Нет, господа, будут опасаться и презирать.
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22.03.2022 10:31 Ответить
І *******, де тілько но побачуть рашатіло.
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22.03.2022 10:40 Ответить
Закосить под ЧУМАДШЕДШИХ ,не получится ,кацапская мразь ответит за ВСЁ .
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22.03.2022 10:34 Ответить
А морду вам варенням не намазать. Якісь гальма. США їз фюрера прямо назвали військовим злочинцем, а вони ще про якісь відносини лепечуть.
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22.03.2022 10:39 Ответить
Блицкриг провалился...
Надежды на успех в "войне ресурсов" ушли в унитаз. За нашей спиной ресурсы всего вменяемого мира.
Вот и завыла московия в бессильной злобе...
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22.03.2022 10:45 Ответить
"Отношенія" з США плавно переходять у "сношеніє" у звичному для рузге стилі ,а саме присідання на американську пляшку( таку з під кока коли). Так довбні америка нарешті добилася свого ви показали світу на що здатні та які ви тупі . Нажаль ми стали тим екраном за рахунок якого світ побачів ницисть,тупість та"дрємучий нацизм" рузге.
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22.03.2022 10:47 Ответить
Хмм. Тоесть ядерной войной уже не угрожают? Максимум разрывом отношений...
Прелестно
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22.03.2022 10:48 Ответить
Був у нас такий собі пес Рябко - кидався на всіх, намагався хапати за ноги, поки не отримав одного разу доброго копняка по зубах. Тепер, як хтось повз проходить, тільки хвостом махає мовчки але близько не підходить.
Так і свинособаки мордорські, поки не отримають добряче по зубах, будуть тероризувати весь світ.
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22.03.2022 10:53 Ответить
Если не будут чего то поставлять из США, так это "ножки Буша" и другие продукты питания на *********, для сохранения отношений! И не хрен свинособачине, кокетничать! Забыл копростан, что США - был ангелом хранителем вашей выгребной ямы-404? Теперь будете грызть ножки летучих мышей, если Китай позволит...
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22.03.2022 10:58 Ответить
Да воно кончене, того джевеліна та стінгера ми з шахти дістали, трошки глибше копнемо та і абрамс буде з с 400 зрк
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22.03.2022 10:59 Ответить
Як последнюю свинособаку закопаем в украинский чернозём, так сразу и перестанут поставлять, ну разве ещё чуть чуть на склад.

вообще кацапы *******
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22.03.2022 11:00 Ответить
Вы еще не поняли,недоумки,что для цивилизованного мира,больше нет такой страны как россия?
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22.03.2022 11:01 Ответить
Улыбнуло.. А чё исчо?
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22.03.2022 11:04 Ответить
рашист,тварина навіщо накачав бульбостан і сусідні з Україною території зброєю?
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22.03.2022 11:10 Ответить
Он когда заявление делал, слюну хоть пустил для убедительности?
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22.03.2022 11:13 Ответить
ко-ко-ко... короче, всрались
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22.03.2022 11:26 Ответить
рифа відсмокче
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22.03.2022 12:08 Ответить
А якщо ні, то мухосранська їм більше не бачити. Ну або бахнемо ядерною бомбою!
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22.03.2022 12:16 Ответить
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22.03.2022 12:27 Ответить
Ну да, они же умеют воевать только с безоружными
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22.03.2022 12:29 Ответить
...********, усрались, хотите просто гулять по Украине безнаказанные, твари!!!
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22.03.2022 12:30 Ответить
напугали ежа голой сракой грёбаные кацапы!
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22.03.2022 12:36 Ответить
Скоты кацапские ещё хотят сохранить отношения

Идите на х.й
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22.03.2022 13:49 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 13:59 Ответить
Рябко Рябко, дайте йому гумовий виріб в рот і хай заспокоїться. Мерзота ********.
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22.03.2022 18:18 Ответить
І головне цей перегной путінский сам нам зброю постачає
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22.03.2022 22:04 Ответить
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