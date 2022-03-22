РФ требует от США не поставлять оружие Украине для сохранения отношений
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Россия требует от США остановить поставки вооружений Украине и "угрозы" в адрес Москвы для сохранения отношений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильна. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачивания киевского режима оружием. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал Рябков.
Он заявил, что "пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".
Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва, и об этом было сказано в ноте протеста, переданной накануне американскому послу.
Пожалуйста, подождите...
PS: Может переименовать выгребную яму-404 в "кндр" там санкций чуть поменьше!
*
В степи, покрытой пылью бренной
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла».
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"
гитлер британцам во время Битвьі за Британию
Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».
Нет, господа, будут опасаться и презирать.
Надежды на успех в "войне ресурсов" ушли в унитаз. За нашей спиной ресурсы всего вменяемого мира.
Вот и завыла московия в бессильной злобе...
Прелестно
Так і свинособаки мордорські, поки не отримають добряче по зубах, будуть тероризувати весь світ.
вообще кацапы *******
Идите на х.й