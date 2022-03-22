Как работают гуманитарные коридоры эвакуации из Мариуполя 22 марта. СПИСОК
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Продолжается эвакуация мирного населения Мариуполя. Так, 22 марта есть возможность выехать в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал замруководителя ОП Украины Кирилла Тимошенко.
Так, сообщается о следующих маршрутах эвакуации из Мариуполя в Запорожье.
1. Бердянск – Запорожье Место сбора: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27
2. Мангушская громада – Запорожье Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
3. Никольское – Запорожье Место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23
Автобусы должны отправиться в 10:00. В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь. Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Бердянск: +380615336276 +380615335252 +380975515917 +380504397529 Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье: +380952204111 +380672204112 0800503508.
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Стало известно, что технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки сладких газированных напитков. В частности, в ассортименте ямальской газировки появится "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".