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Украинские военные взяли в плен русского полковника Кошеля: на нем были трусы и носки ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборони

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Украины взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия одной из воинских частей РФ, сообщило Министерство обороны Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны в телеграм-канале.

"В ходе боевой стычки с росармией штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады пленили начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Волки" 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Фоторепортаж
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Топ комментарии
+80
128-й-респект...
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22.03.2022 10:40
+56
Такого собі маленького геббельсіка розіп'яти хочуть.... кляті бандерівці.
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22.03.2022 10:41
+52
Побачив би на вулиці...блін наші гопники в Україні і то інтелігентніший погляд мають....
настоящий пАлковник.
Шваль обригана.
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22.03.2022 10:46
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Интересно откуда у этого мошанского боевого пропагадона трусы зсу?
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22.03.2022 11:34 Ответить
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:41 Ответить
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22.03.2022 13:34 Ответить
Так, саме якийсь чат бот і передбачався!
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22.03.2022 14:39 Ответить
кибер армия телеграмм бот, там массово банят ютуб каналы и тд, кооперации со всем миром против русни
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22.03.2022 13:35 Ответить
Cool!!!
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22.03.2022 14:37 Ответить
Понизить в звании на два метра .
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22.03.2022 11:42 Ответить
Сало из рта успели вырвать? Или проглотил, ****
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22.03.2022 11:45 Ответить
После трибунала ООН в петле за пропаганду фашизма гармонично смотреться будет.
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22.03.2022 11:47 Ответить
а трусы то что не показали, откуда он их взял, урод
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22.03.2022 11:51 Ответить
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22.03.2022 15:36 Ответить
намародерив
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23.03.2022 13:02 Ответить
труси й шкарпетки ЗСУ? То це прогрес! Ще тиждень і цей покідьок вивчив би український гімн!
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22.03.2022 11:56 Ответить
На Федьку кірпічв подібний.
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22.03.2022 11:57 Ответить
Какой касельок?
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22.03.2022 12:01 Ответить
Так вот ты какой - мальчик в трусиках!

Да, и кстати, а кроме трусиков и носков на этом "подоконнике" ничего не было?
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22.03.2022 12:19 Ответить
Рожа у него дебила... Поломать руки и ноги и расстрелять!
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22.03.2022 12:33 Ответить
Ценный улов. Задача подобных "комиссаров" нести пургу своим срочникам, что они якобы воюют с укрнациками и направлять их в бой
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22.03.2022 12:37 Ответить
рашизм реально уродует.

НЕАДЕРТАЛЕЦ. неужели чистокровный украинец? метис? помесь с осетином?

в любом случае, манкурт.
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22.03.2022 12:43 Ответить
Цей рюзге напевно труси вперше в своєму житті одяг, ще й перед жінкою своєю хизувався, що труси намародьорив.
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22.03.2022 12:48 Ответить
Отаке ЧМО полковник. А свої вєлікодєржаниє скрєпоносниє труси, що вже обісрав?
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22.03.2022 13:16 Ответить
Та звідки в нього труси? Пока тут не намародьорив так ходив.
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22.03.2022 13:26 Ответить
А где же его скрепные двуглавые трусы? Обосрался в них что-ли?
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22.03.2022 14:17 Ответить
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22.03.2022 15:38 Ответить
Им раша как видно сменное белье даже не даёт ..наверное в какой то украинской части украл.
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22.03.2022 15:37 Ответить
допросить и расстрелять
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22.03.2022 15:49 Ответить
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