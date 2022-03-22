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война (46746) переговоры (4649) Россия (91256) Подоляк Михаил (243)

Онлайн-переговоры проходят постоянно. Делегация РФ неправильно оценила ресурсы. Слом стереотипов идет очень тяжело, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Переговоры украинской стороны с РФ постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, вовлеченных в этот процесс.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы Офиса Президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

Далее Подоляк подробно останавливается на том, какие у него впечатления от переговоров с российской стороной.

"Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны показывает очень слабые позиции относительно понимания современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот излом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Путина является ключевой для мира в Украине, - Подоляк
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Топ комментарии
+24
Найкращі аргументи на тих перемовинах- пошматовані трупи москалів.
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22.03.2022 10:59
+23
кацапы таки стали понимать что путин ху*ло ?
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22.03.2022 10:58
+19
Підерація взагалі ВСЕ неправильно оцінила. Тепер будуть тільки пожинати смерть, ганьбу, приниження, гидливість та ненависть до себе і посилено спускатися на дно.
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22.03.2022 10:59
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кацапы таки стали понимать что путин ху*ло ?
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22.03.2022 10:58 Ответить
на Пасху --- Воистину ***** орать будут !!!!!
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22.03.2022 11:00 Ответить
Ще ні, але вже прийшло розуміння, що вони підараси (в найгіршому смислі цього слова)
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22.03.2022 11:01 Ответить
я думаю вся кацапская делегация уже давно бы подписала условную капитуляцию - что бы их потом в тюрьму не посадили в Гааге - но у путлера пока еще слишком длинные руки -видали какой стол у него метров 20-ть как он вилки и ложки достает с друго конца
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22.03.2022 11:58 Ответить
Офис резидента официально признался в сепаратных переговорах с врагом.
Это статья, а потом возможен и приговор
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22.03.2022 10:59 Ответить
Ви серйозно помиляетеся.
Сепаратные переговоры (лат. separatus - разделённый) - обособленные переговоры, ведущиеся с противником в тайне от государств-союзников или же без согласия с последними. Например, Сепаратные переговоры США, Англии и Германии, в период Второй Мировой войны.
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22.03.2022 11:01 Ответить
Може ви мені порадите і в Конституції щось поміняти? Так для мене цінність таких порад просто нульова, а скоріше- дитяча.
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22.03.2022 11:16 Ответить
Тю
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22.03.2022 11:33 Ответить
Може Трюдо даш совет?
Чьих будеш? Холоп
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22.03.2022 11:39 Ответить
а як ви збираетесь змусити РФ до капітуляції, якщо переговори про закінчення війни вам не підходять??
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22.03.2022 11:18 Ответить
ВСУ наш главный "переговорщик"...
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22.03.2022 14:37 Ответить
ты что серьезно думаешь, что какие-то там переговоры и договоренности (кроме полной капитуляции) могут заставить Путина прекратить войну? Это кем надо быть, чтобы в такое верить?

Ни одна война не заканчивается из-за переговоров. Переговорами можно только заморозить конфликт и получить потом еще большую войну. Тем более с рашкой... здесь только тотальное уничтожение противника до тех пор, пока он не захлебнется и не будет способен вести боевые действия. А потом уже можно и переговоры, про Кубань там, репарации и тд.
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22.03.2022 19:28 Ответить
і як ви збираетесь змусити росію до капітуляції? взяти москву?
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22.03.2022 19:52 Ответить
ЗСУ по-моему красномовно вам это показывают, КАК

Перемалывание сил противника, нанесение ему все большего урона в технике и живой силе, которое в скором времени приведет к тому, что парашкинские войска будут просто не способны вести какие-либо наступательные действия, хаос в логистике, низкочественные резервы и недостаток оснащения, погода, разведданные США и ЕС так же на нашей стороне, через какое-то время орковские вояки начнут бежать с поле боя еще более массово, а те кто не побегут будут стерты в порошок в своих укрепрайонах. На фоне резко ухудшающейся экономической и внутреполитической ситуации внутри самой паРаши - ботоксный карлик, если будет к тому времени еще жив, будет все больше сил переключать внутрь а не во вне. Ракетами победить страну не реально, и ракеты имеют свойство кончаться, а если мы укрепим ПВО то кончаться они будут стремительно быстро вместе с самолетами (шкарабанками) РФ. В этой фазе наши войска перейдут к активным прорывам и контрнаступательным действиям (если орки к тому времени сами не побегут назад). Главное чтобы к этому времени наше руководство не слило всё какими-то договорняками, референдумами и прочей мутью
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24.03.2022 01:25 Ответить
а Москву брать не обязательно. Скоро она сама себя будет брать.
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24.03.2022 01:26 Ответить
я б не покладав особливих надій, що росіяни можуть самі когось зкинути. Вони навчені уже терпіти та затягувати паски. Навіть просто гіпотетично - вибили їх з усієї території України, чого б їм капітулювати, якщи не захопити їх території
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24.03.2022 12:00 Ответить
то что россиянцы - терпилы, согласен с тобой полностью.

под капитуляцией я подразумеваю полный вывод войск со всех наших территорий включая Крым и Донбасс и де-факто признание военного поражения, а так же выплата репараций и контрибуций в той или иной форме (конфсикованные их активы могут пойти на розбудову наших територий разрушенных городов и сел). А дальше у них неизбежно начнутся внутренние проблемы, внутренние военные конфликты, разделы, переделы, причем с участием третьих стран типа Японии, Китая, прибалтов, ну и Украины, возможно. Горячее всего будет как всегда на Кавказе. Ичкерия, Дагестан. Плюс раздолбаная экономика РФ приведет к тому что над некоторыми городами и областями будет теряться контроль из-за тотально безработицы и голодных бунтов. Им придется пытаться спецоперации какие-то проводить, но на фони тотальной инфлации и падения экономики (которой по сути и не было, просто нефтедоллары) это все будет мучительным и кровавым концом империи.
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26.03.2022 15:48 Ответить
Підерація взагалі ВСЕ неправильно оцінила. Тепер будуть тільки пожинати смерть, ганьбу, приниження, гидливість та ненависть до себе і посилено спускатися на дно.
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22.03.2022 10:59 Ответить
Найкращі аргументи на тих перемовинах- пошматовані трупи москалів.
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22.03.2022 10:59 Ответить
Не верю ни одному слову Подлюки. Не верю ни одному слову ЗЕшоблы. Но верю ЗСУ. мы пэрэможэм, кацапы здохнут. Только так
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22.03.2022 11:00 Ответить
Якщо стеркотипом вважати думку, що зустріч Зєлєнского з Пуциним зупинить війну, то цей злам йде не просто важко - він застряг у деяких не розумних і без відповідальних головах.
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22.03.2022 11:02 Ответить
не розраховуйте тільки на це, що вони зрозуміють, вони ж люди, вони переоцінять і з новими силами нападуть знову.
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22.03.2022 11:03 Ответить
Тобто вони припустилися фатальних помилок в цьому, вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України. - ресурси України ,закатані "зе" в дороги.якби не ресурси США,Англії .і країн НАТО ,якби не вони ,то дії рашиста не були б помилкою,
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22.03.2022 11:06 Ответить
так! останні дні перед війною (перед 24.02) аеродроми не вспівали розвантажувати тони військової допомоги.... хоча не едина офіційна укрвоша не зустріла і не подякувала за це !! (вибачаемось... і цінуємо кожний потрон)... бо таких "цяцок" раша металобрухт не очікува...
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22.03.2022 11:11 Ответить
ну да мы помним вопли зеленого истерика "пачему мы еще не в НАТО"
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22.03.2022 12:00 Ответить
думаю що ніхто там нічого не зрозумів....
поки вони бомбордують наші міста - вони відчувають себе спроможними диктувати свої вимоги...
а от я тільки настане перелом і трупи засмердять в рашкє...тоді і в них почне рости паніка і вони почнуть щось чути...
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22.03.2022 11:08 Ответить
Тому мабуть ЗЄ конче потрібно пошушукатись з ****** пока воно ще вщент не розгромлене.
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22.03.2022 11:09 Ответить
скоріш за все )(уйлу доповідають-что все идьот па плану.
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22.03.2022 11:10 Ответить
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22.03.2022 11:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PrDaINCUjiw
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22.03.2022 11:21 Ответить
Зе мабу ть зараз дуже жаліє що не розбудовував міць армії. Було б більше Нептунов та тихого грому... А ще за 8 років боялися прийняти Закон про Зброю...
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22.03.2022 11:10 Ответить
Та навряд. Вони навмисно саботували озброєння армії, бо дагаваріватся пасредине готувались. Він просто боїться, що йому це все пригадають і шукає спосіб перекласти відповідальність звинувачуючи партнерів.
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22.03.2022 11:48 Ответить
Вчера Путин в режиме видеоконференции провел совещание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым.



Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов охарактеризовал потери как «существенные». На этом Путин перебил Герасимова и спросил, «что значит существенные?» Не дождавшись ответа, Путин продолжил, что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы.



Новые сроки «победы» Путин ограничил 7 мая, именно к этой дате он планирует принудить украинское руководство подписать соглашение, которое можно будет представить как капитуляцию и провести «триумфальный парад победы».



В процессе совещания Путин поставил в упрек Герасимову огромные потери вооружений на фронте и предложил более разумно подходить к использованию военной техники. То есть, Путин напрямую предлагает Герасимову не считаться с человеческими потерями, а беречь технику.



Исходя из этого, на совещании опять стал вопрос о мобилизации, и Патрушев доложил, что подготовка к мобилизации завершена и, если будет распоряжение, мобилизацию проведут оперативно и в кратчайшие сроки.



Что особо было заметно во время совещания, кроме раздражения Путина на слова Герасимова, так это прохладное отношение президента к Бортникову. Во время совещания Путин оставил доклад и реплики директора ФСБ без внимания.
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22.03.2022 11:11 Ответить
І це ж хтось старається, пише такі фейки- нема людям чого робити.
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22.03.2022 11:14 Ответить
На канале Харькова опубликовано.
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22.03.2022 11:35 Ответить
а источники у канала Харькова кто - фсбшный профессор Соловей?
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22.03.2022 12:04 Ответить
Путин осмысленно идёт на развал России.
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22.03.2022 11:38 Ответить
Нову мету поставлено - понад 50 000 орків вбитими!
Зацікавила теза "не шкодувати людей, а берегти техніку" - тобто тепер не в БТР-ах їхатимуть , а просто полями в піші атаки гнатимуть?
Так навіть краще - швидке освоїмо цифру 50 000 знищених орків!
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22.03.2022 11:41 Ответить
Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
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22.03.2022 11:16 Ответить
Кацапам ШЕИ надо ломать а не стереотипы ...
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22.03.2022 11:19 Ответить
коли вже подоляк заткнеться?
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22.03.2022 11:19 Ответить
ну он выступает гораздо реже чем зеленский но борется за второе место с арестовичем - олимпийская медаль ***** это вам не хухры-мухры
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22.03.2022 12:06 Ответить
подляк - дєрьмак гниди.

СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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22.03.2022 11:34 Ответить
як ці зелені продажні тварі вже замахали.
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22.03.2022 11:57 Ответить
Два величайших лидера современности желают встретиться и побеседовать, может быть даже руки пожать друг другу. Зеленский! Не жми руку Путлеру. Козленочком станешь...
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22.03.2022 12:10 Ответить
коли війна вже в твоїй хаті, злішим треба бути, а не дурнішім...
"я прівез вам мір" - чим все закінчилося, хто в темі добре знають
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22.03.2022 12:26 Ответить
Хай РОСІЯ ЗДОХНЕ
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22.03.2022 12:41 Ответить
Ьреба якомога більше вбивати росіян... Це прискорить завершення війни на нормальних умовах.
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22.03.2022 13:01 Ответить
 
 