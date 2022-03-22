Онлайн-переговоры проходят постоянно. Делегация РФ неправильно оценила ресурсы. Слом стереотипов идет очень тяжело, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры украинской стороны с РФ постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, вовлеченных в этот процесс.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы Офиса Президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
Далее Подоляк подробно останавливается на том, какие у него впечатления от переговоров с российской стороной.
"Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны показывает очень слабые позиции относительно понимания современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот излом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Путина является ключевой для мира в Украине, - Подоляк
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Это статья, а потом возможен и приговор
Сепаратные переговоры (лат. separatus - разделённый) - обособленные переговоры, ведущиеся с противником в тайне от государств-союзников или же без согласия с последними. Например, Сепаратные переговоры США, Англии и Германии, в период Второй Мировой войны.
Чьих будеш? Холоп
Ни одна война не заканчивается из-за переговоров. Переговорами можно только заморозить конфликт и получить потом еще большую войну. Тем более с рашкой... здесь только тотальное уничтожение противника до тех пор, пока он не захлебнется и не будет способен вести боевые действия. А потом уже можно и переговоры, про Кубань там, репарации и тд.
Перемалывание сил противника, нанесение ему все большего урона в технике и живой силе, которое в скором времени приведет к тому, что парашкинские войска будут просто не способны вести какие-либо наступательные действия, хаос в логистике, низкочественные резервы и недостаток оснащения, погода, разведданные США и ЕС так же на нашей стороне, через какое-то время орковские вояки начнут бежать с поле боя еще более массово, а те кто не побегут будут стерты в порошок в своих укрепрайонах. На фоне резко ухудшающейся экономической и внутреполитической ситуации внутри самой паРаши - ботоксный карлик, если будет к тому времени еще жив, будет все больше сил переключать внутрь а не во вне. Ракетами победить страну не реально, и ракеты имеют свойство кончаться, а если мы укрепим ПВО то кончаться они будут стремительно быстро вместе с самолетами (шкарабанками) РФ. В этой фазе наши войска перейдут к активным прорывам и контрнаступательным действиям (если орки к тому времени сами не побегут назад). Главное чтобы к этому времени наше руководство не слило всё какими-то договорняками, референдумами и прочей мутью
под капитуляцией я подразумеваю полный вывод войск со всех наших территорий включая Крым и Донбасс и де-факто признание военного поражения, а так же выплата репараций и контрибуций в той или иной форме (конфсикованные их активы могут пойти на розбудову наших територий разрушенных городов и сел). А дальше у них неизбежно начнутся внутренние проблемы, внутренние военные конфликты, разделы, переделы, причем с участием третьих стран типа Японии, Китая, прибалтов, ну и Украины, возможно. Горячее всего будет как всегда на Кавказе. Ичкерия, Дагестан. Плюс раздолбаная экономика РФ приведет к тому что над некоторыми городами и областями будет теряться контроль из-за тотально безработицы и голодных бунтов. Им придется пытаться спецоперации какие-то проводить, но на фони тотальной инфлации и падения экономики (которой по сути и не было, просто нефтедоллары) это все будет мучительным и кровавым концом империи.
поки вони бомбордують наші міста - вони відчувають себе спроможними диктувати свої вимоги...
а от я тільки настане перелом і трупи засмердять в рашкє...тоді і в них почне рости паніка і вони почнуть щось чути...
Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов охарактеризовал потери как «существенные». На этом Путин перебил Герасимова и спросил, «что значит существенные?» Не дождавшись ответа, Путин продолжил, что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы.
Новые сроки «победы» Путин ограничил 7 мая, именно к этой дате он планирует принудить украинское руководство подписать соглашение, которое можно будет представить как капитуляцию и провести «триумфальный парад победы».
В процессе совещания Путин поставил в упрек Герасимову огромные потери вооружений на фронте и предложил более разумно подходить к использованию военной техники. То есть, Путин напрямую предлагает Герасимову не считаться с человеческими потерями, а беречь технику.
Исходя из этого, на совещании опять стал вопрос о мобилизации, и Патрушев доложил, что подготовка к мобилизации завершена и, если будет распоряжение, мобилизацию проведут оперативно и в кратчайшие сроки.
Что особо было заметно во время совещания, кроме раздражения Путина на слова Герасимова, так это прохладное отношение президента к Бортникову. Во время совещания Путин оставил доклад и реплики директора ФСБ без внимания.
Зацікавила теза "не шкодувати людей, а берегти техніку" - тобто тепер не в БТР-ах їхатимуть , а просто полями в піші атаки гнатимуть?
Так навіть краще - швидке освоїмо цифру 50 000 знищених орків!
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
"я прівез вам мір" - чим все закінчилося, хто в темі добре знають