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Оккупанты попали в людей, стоящих в очереди в магазине в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты попали в магазин в Северодонецке.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Имеем погибших и раненых, количество уточняется. Орки цинично уносят жизни украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…", - говорится в сообщении.
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