Оккупанты попали в людей, стоящих в очереди в магазине в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, - Гайдай

Оккупанты попали в магазин в Северодонецке.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем погибших и раненых, количество уточняется. Орки цинично уносят жизни украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…", - говорится в сообщении.

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