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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15358) война (46746) Генштаб ВС (4273) потери (3858)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15,3 тыс. человек, 509 танков, 1556 бронированных машин, 99 самолетов, 123 вертолета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 15300 человек,

танков - 509 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,

артиллерийских систем – 252 ед,

РСЗО - 80г,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 99 ед,

вертолетов - 123 ед,

автомобильной техники - 1000 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.

Специальная техника - 15.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+22
Генштаб МО РФ: без потерь.
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22.03.2022 11:15
+19
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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22.03.2022 11:21
+18
Хлопці, сьогодні вкрай потрібен літачок, шоб зовсім гарно віглядало.
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22.03.2022 11:16
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Генштаб МО РФ: без потерь.
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22.03.2022 11:15 Ответить
атряд нє замєтіл патєрі байца і яблачька-пєсню дапєл да канца...
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22.03.2022 11:18 Ответить
Це все тому, що вони "яблочко-пєсню дєржалі в зубах"... Ну, або щось інше тримали...))
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22.03.2022 11:26 Ответить
...вже живы здоровы, счастливы. Кто не верит, рекомендуем с семьями, друзьями, знакомыми приехать в Чернобаевку и удостовериться, как хАхлы врут

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22.03.2022 11:21 Ответить
Втрати рахують у людей. А у скота - падіж поголів"я.
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22.03.2022 11:26 Ответить
Рекорд 10-ти років радянської війни проти Афганістану побитий. але тоді 15 тис. були на весь совок, а не як зараз на один *********, і тоді ці втрати були в середньому 1,5 тис. на рік і 125 солдат на місяць, 4-5 за день. Зараз більше 15 тисяч за неповний місяць, тобто по 500 на день.
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22.03.2022 12:55 Ответить
Хлопці, сьогодні вкрай потрібен літачок, шоб зовсім гарно віглядало.
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22.03.2022 11:16 Ответить
То добре. У вас то сжимається, а у них по-зрадницькому розслабляється.
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22.03.2022 11:30 Ответить
Это сон.Уничтоженная авиация летать не может.В сводках недоделанных соседей наших самолетов и вертолетов со стороны ВСУ потерь нет,потому как после 24 февраля их нет)
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22.03.2022 11:44 Ответить
Нікогда такого нє било, і вот опять.✈️🦅🇺🇦
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22.03.2022 13:02 Ответить
Десяток літачків буде ще краще виглядати. А сотня - ще...
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22.03.2022 11:28 Ответить
Ссут.
Асов уже раз, два и обчёлся, а когда курсанты пошли в дело, то это были дни, когда по 10 в день падали.
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22.03.2022 11:33 Ответить
чижиков! давайте ювілейного оформляйте, з повагою!
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22.03.2022 11:16 Ответить
пан чижиков, звичайно. вибачте за фамільярність.
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22.03.2022 11:17 Ответить
а компот ЧВК что не считаете ?
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22.03.2022 11:17 Ответить
ЧВК відноситься до іншрї ферми.
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22.03.2022 11:25 Ответить
когда уже кацап-папелац юбилейньій будет?
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22.03.2022 11:17 Ответить
Приймаємо ставки: сьогодні - так чи ні.
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22.03.2022 11:36 Ответить
Всім фахівцям утилизуючим кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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22.03.2022 11:18 Ответить
Альо, екперти, які складають рейтинги найсильніших армій світу, де ви там?
Щось не чути?
Чи може у вас за останній місяць зовсім макітри поїхали і ви всі організовано в дурці?
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22.03.2022 11:18 Ответить
Вони вклякли на вирішенні питання на яке з перших місць поставити тероборону Миколаєва
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22.03.2022 11:22 Ответить
Так і я ж про те. За останній місяц претендентів на лідерство... список тільки поповнюється.
От їх і заціпило.
Як подумаю, що у їхніх головах (вчивших десятиліттями військову науку) зараз відбувається....
а ж шкода їх стає.
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22.03.2022 11:34 Ответить
На все предложения орков "остановить войну" со сдачей Крыма и ОРДЛО нужно отвечать: "У нас план - уничтожить минимум 50-100 тысяч военных российской армии. Пока план не выполнен, но тенденция положительная".
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22.03.2022 11:20 Ответить
С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
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22.03.2022 11:21 Ответить
Грета Тумберг одобряє.
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22.03.2022 11:23 Ответить
И чище
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22.03.2022 11:33 Ответить
Хороших росіян побільшало! Я завжди в них вірив і вони не підкачали! Їх вже 15300. Але стане ще більше по госпіталях, лікарнях, лазаретах.
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22.03.2022 11:23 Ответить
Зачорнобаїли.
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22.03.2022 11:27 Ответить
Учитывая то, что сдохшие (>15 тыс.) орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
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22.03.2022 11:28 Ответить
на огненный стадион (ринг) будут собирать как в аквамене
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22.03.2022 14:00 Ответить
Так і хочеться сказати тим 15300 - здоров"я вам і гарного настрою!
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22.03.2022 11:29 Ответить
о,цистерны с ПММ сдвинулись
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22.03.2022 11:35 Ответить
Катер вчерашний потеряли в Мариуполе! Там подбили азовцы! Надо добавить! И еще можно парочку туда же.
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22.03.2022 11:45 Ответить
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение

https://t.me/oko_x/8801?single
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22.03.2022 11:45 Ответить
Ну что же вы,летуны кацапские? Сотому сбитому на самолёте-подарок в виде берёзового креста. Налетай.
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22.03.2022 11:48 Ответить
Треба ще стільки ж. І тоді вже орки не витримають. Ой хлопці. Зробіть іще раз те що вже зробили і в орків уже не буде ніяких ресурсів та резервів узагалі.
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22.03.2022 11:49 Ответить
Атряд каторій нізамєтілпатєрібайца, это не отряд, это сброд
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22.03.2022 11:49 Ответить
путін сказав що для хорошого діла і 50к москальських баранів не шкода. Головне техніку краще берегти. Хоча якщо рахувати разом з пораненими то 50к. по втратам вони вже давно перевалили.
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22.03.2022 11:50 Ответить
Берегите танки, мужиков бабы еще нарожают. Ⓒ
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22.03.2022 11:55 Ответить
юбилей по самолетам
За сутки враг потерял на просторах Украины два самолета, два вертолета, 11 танков, 21 ББМ, 31 автомобиль, десять цистерн с горючим, две единицы спецтехники, 12 артсистем и 11 БПЛА.
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22.03.2022 13:26 Ответить
Там еще катер бьіл от Азова, наверно завтра добавят
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22.03.2022 17:01 Ответить
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22.03.2022 12:30 Ответить
Відчуваю як зараз напружили булки оператори ЗРК, льотчики винищувачів та піхотинці з ПЗРК у бажанні збити сотий
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22.03.2022 12:37 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:50 Ответить
Бараны б....ть
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22.03.2022 19:48 Ответить
 
 