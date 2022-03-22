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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15,3 тыс. человек, 509 танков, 1556 бронированных машин, 99 самолетов, 123 вертолета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составляют:
личного состава – около 15300 человек,
танков - 509 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
артиллерийских систем – 252 ед,
РСЗО - 80г,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 99 ед,
вертолетов - 123 ед,
автомобильной техники - 1000 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 70,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
Специальная техника - 15.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.
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Асов уже раз, два и обчёлся, а когда курсанты пошли в дело, то это были дни, когда по 10 в день падали.
компотЧВК что не считаете ?
Щось не чути?
Чи може у вас за останній місяць зовсім макітри поїхали і ви всі організовано в дурці?
От їх і заціпило.
Як подумаю, що у їхніх головах (вчивших десятиліттями військову науку) зараз відбувається....
а ж шкода їх стає.
https://t.me/oko_x/8801?single
За сутки враг потерял на просторах Украины два самолета, два вертолета, 11 танков, 21 ББМ, 31 автомобиль, десять цистерн с горючим, две единицы спецтехники, 12 артсистем и 11 БПЛА.
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