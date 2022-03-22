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армия РФ (15358) разведка (4002) военные преступления (1157)

Украинская разведка получила список почти 1000 россиян, совершающих военные преступления в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Так, в списке есть и офицерский состав, и пулеметчики, стрелки, водители боевых машин, командиры танков, наводчики и другие – все совершающие военные преступления против украинского народа и уничтожающие города и села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен российского полковника Кошеля: на нем были трусы и носки ВСУ. ФОТО

"Каждый украинец должен знать их имена! Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - предупреждают врага украинские разведчики
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Топ комментарии
+25
Українців не цікавлять їх імена! Нас цікавлять лише їх трупи!
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22.03.2022 11:20
+6
Алеша Ступин )
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22.03.2022 11:29
+4
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:40
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Правила форума Совет форумчан
Українців не цікавлять їх імена! Нас цікавлять лише їх трупи!
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22.03.2022 11:20 Ответить
але таке: ПЕСКОВ Бадмацырен Александрович;
МОНГУШ Дамба-Доржу Янович може бути цікавим) Тепер я бачив усе)
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22.03.2022 13:25 Ответить
Жоден із злочинців не уникне відповідальності.
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22.03.2022 11:25 Ответить
Алеша Ступин )
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22.03.2022 11:29 Ответить
Расстрельный список
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22.03.2022 11:32 Ответить
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:40 Ответить
та там і наші є ригівські, наприклад з Харкова Юрий Божко. ****** ще той. Якраз з Салтівки, яку рашисти накривали весь час, а та сволота видавала і може зараз видає відосики на ютубі
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22.03.2022 18:03 Ответить
не тільки вони, на цензорі лазять обсоси, які там пропагандистські видоси пиляють. а тут срутся, коли я порушую такі питання
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22.03.2022 19:25 Ответить
кремлевской Крысе ермаку с демченкой и т.д передайте.....
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22.03.2022 15:23 Ответить
Узяли руськага язика.........."велик руский язьік" розПовість дуже багато цікавого.
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22.03.2022 18:02 Ответить
 
 