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Ломаченко отказался от боя с Камбососом: остается защищать Украину. Австралийский боксер поддержал решение украинца: "Благослови тебя Господь!"

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, анонсированным еще перед войной, чтобы остаться и защищать Украину.

Лу Ди Белла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа, подтвердил, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко не будет боксировать с его клиентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я говорил с Эгисом Климасом, и он подтвердил, что Ломаченко не сможет подраться с Джорджем. Он поблагодарил меня и Камбосос за то, что мы дали ему время подумать.

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Когда правительство Украины заявило, что готово выпустить Ломаченко из страны, но при этом сам Василий никак это не прокомментировал, мы подозревали, что с большой вероятностью он останется дома. Так что мы не были в шоке.

Мы восхищаемся его поступком. Мы считаем, что тот поединок, в котором он сейчас участвует, значительно важнее бокса. Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и всеми гражданами Украины.

То, через что они проходят, несомненно – гораздо важнее любого боксерского матча", – сказал Ди Белла.

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34-летний Ломаченко – член батальона территориальной обороны. Несмотря на запрет выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет, у Ломаченко есть такое разрешение – ради чемпионских боев.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос-младший прокомментировал решение Василия Ломаченко отказаться от боя с ним и остаться в Украине, чтобы защищать свою страну от военной агрессии России, пишет sportarena.com.

"Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью его понимаю. Молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и как только я вытру пол Девином, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов. Благослови тебя Господь!" - написал Камбосос. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Стал на путь исправления. Таким он мне нравится больше!
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22.03.2022 11:26
+24
У человека сотни миллионов долляров и дом в Лос Анджелесе, откуда он прилетел!
во время войны! защищать родину. Не надо желчи и ненужного *******, надо смотреть на себя и свои поступки.
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22.03.2022 11:34
+17
Схоже на те, що Ломаченко остаточно одужав від бісовського мацковського православія. А мужиком у найкращому розумінні цього слова він завжди був. Тому заслуговуж на повагу. Величезну повагу. Українським громадянам спокійніше, коли їх захищає чемпіон світу з боксу - справжній воїн і професіонал. Подяка і шана тобі, чемпіоне! 🙏
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22.03.2022 11:35
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Стал на путь исправления. Таким он мне нравится больше!
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22.03.2022 11:26 Ответить
Подивимось.
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22.03.2022 12:48 Ответить
судя по фото усика и васи на фоне гламурной мраморной лестницы, дальше собственных коттеджных городков они не планируют выезжать що маємо - те й захищаємо...
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22.03.2022 11:30 Ответить
У человека сотни миллионов долляров и дом в Лос Анджелесе, откуда он прилетел!
во время войны! защищать родину. Не надо желчи и ненужного *******, надо смотреть на себя и свои поступки.
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22.03.2022 11:34 Ответить
💯
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22.03.2022 11:36 Ответить
Я конечно извиняюсь, но судя по всему Лома перед тобой отчитывается, сколько и кому пожертвовал?
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22.03.2022 12:29 Ответить
так на його вчинки і дивляться, до останнього з москалями лобизався, а так як він відома людина то вже була як пропоганда русского миру, від якого тепер всі захищаються і несуть втрати, на желч він цілком заслуговує.
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22.03.2022 12:51 Ответить
помилились ми в тобі в кращий бік- респект-
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22.03.2022 11:30 Ответить
Сидя на диване, клоун твоё место на военном русском корабле
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22.03.2022 11:41 Ответить
Василь-вітаю з прозрінням.Краще пізніше-аніж ніколи...
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22.03.2022 11:30 Ответить
Точно. Прозрел, как Вилкул.. Тот тоже, такой патриот стал - аж страшно. Нужно и его поздравить.
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22.03.2022 11:38 Ответить
Какой.поединок на ринге.когда у человека сейчас самый важный поединок в его жизни за право отстаивания Украины как государства.Да и какой ринг если все силы моральные.духовные и физические нацелены на защиту своего дома-Украину.
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22.03.2022 11:31 Ответить
Схоже на те, що Ломаченко остаточно одужав від бісовського мацковського православія. А мужиком у найкращому розумінні цього слова він завжди був. Тому заслуговуж на повагу. Величезну повагу. Українським громадянам спокійніше, коли їх захищає чемпіон світу з боксу - справжній воїн і професіонал. Подяка і шана тобі, чемпіоне! 🙏
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22.03.2022 11:35 Ответить
Впевнений, що після цього всі чепмпіонські пояси будуть повернені. Українці своїх не кидають! 💪👍
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22.03.2022 11:54 Ответить
Але тепер він взяв у руки автомат . .
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22.03.2022 11:47 Ответить
Ми маємо війну через вавку в голові ***** . А Вілкул і Ломаченко просто ватани ,, хочу надіятись що вже - колишні . .
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22.03.2022 12:01 Ответить
Не, они могут законсервироваться, го не поменять мировоззрение. В их возрасте это почти не осуществимо.
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22.03.2022 12:52 Ответить
Респект Ломаченку.
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22.03.2022 11:44 Ответить
Я всегда знал, что Ломаченко поймет свои ошибки.
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22.03.2022 11:58 Ответить
Він боксер, в них нема такої функції, як щось понімать
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22.03.2022 12:42 Ответить
Звісно добре, що він не втік і виконує свій громадянський обов'язок, але не треба забувати, що у т.ч. через ломаченків/усиків у ***** склалося уявлення, про адіннарот, і що кацапські орди тут зустрінуть з хліб-сіллю...
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22.03.2022 12:42 Ответить
Щоб Ми не говорили раніше за Василя та його кума, Я впевненний що Він багато переоцінив, переглянув, передумав, ПЕРЕБОРОВ і зараз він приймає участь у самому важливому "двобої" свого життя і знов у ньому досягне самий дорогий пояс за версією "Все буде Україна!". Успіхів Нашому співвічізнику та Нам Всім Перемоги! Слава Україні!
P.S. До речі не кожен із критиків прийняв би таке рішення відносно справи свого життя, або вибачте за відвертість - можливість вибратись з Країни - Єпіцентру війни!
Я вірю у те що сам - Василь та його кум - Сашко ще не раз піднімуть прапор Украни на великій боксерській Арені саме во Славу України та Наших героїв частина яких вже ні коли не прийде до Дому.
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22.03.2022 12:42 Ответить
Чмо ватное только за себя боится. Когда осознал, что никто больше не поверит в братско-скрепные посылы, переобулся. Единожды предав, предавать будет и дальше. Все остальное сегодняшнее - тупая показуха от ватника.
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22.03.2022 12:47 Ответить
Василий Ломаченко двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014-2016), во 2-м полулёгком весе по версии WBO (2016-2018), лёгком весе по версиям WBA, WBO, журнала «The Ring», (2018-2020) и WBC (2019-2020). В целом, за всю свою карьеру победил 12 боксёров за титул чемпиона мира.
А мелкое, завистливое, закомплексованное чмо, это ты.
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22.03.2022 21:55 Ответить
Он должен быть на ринге и представлять страну, будучи на своем месте он принесет намного больше пользы стране. От его присутствия расклад сил не поменяется, к чему такие жертвы, не понятно. Это куевый пиар.
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22.03.2022 17:15 Ответить
 
 