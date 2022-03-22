Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области
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На территории Запорожской области российские военные готовятся к проведению "выборов" проросийской, администрации, районов и городов.
Об этом в Телеграме сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается города Запорожья и Запорожской области - захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской, администрации районов и городов", - отметил спикер.
Кроме того, по его информации, с целью организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КамАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики ранее использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Военные предполагают, что это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.
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а ответку они не боятся получить от тех кому дали оружие
Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.
Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.
Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.
Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
Просто пояснив причину їхніх дій з цим "гумконвоєм".
Бо щось з картинками в них зовсім туговато.... - начальство біситься
2. І не потрібно нікого ображати, не розібравшись в тому, що прочитав.
Вони вже *********** за останні місяці до того, що, якщо заявлять, що доба має 24 години - весь світ їм не повірить.
Але там же "ума нема" - вони все ще думають картинками якось санкції пом'якшити.
От і лізуть із шкіри.
москалі...