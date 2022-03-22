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Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

На территории Запорожской области российские военные готовятся к проведению "выборов" проросийской, администрации, районов и городов.

Об этом в Телеграме сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается города Запорожья и Запорожской области - захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской, администрации районов и городов", - отметил спикер.

Кроме того, по его информации, с целью организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КамАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики ранее использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Военные предполагают, что это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

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Топ комментарии
+24
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
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22.03.2022 11:44
+22
Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
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22.03.2022 11:46
+16
Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
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22.03.2022 11:48
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Ну хай готуються, це щось змінює?
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22.03.2022 11:42 Ответить
Они могут насильно мобилизировать мужское население, или гнать их вперед прикрываясь, аналогично и в Херсоне Мелитополе.
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22.03.2022 11:51 Ответить
дать оружие и гнать?
а ответку они не боятся получить от тех кому дали оружие
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22.03.2022 12:01 Ответить
нет, запугают расправой родственников детей, и те будут вынуждены стрелять куда им скажут
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22.03.2022 12:13 Ответить
а хиба вже не ясно що з ними не можна домовлятися, і навіть якщо будеш дупу їм лизати, це все одно не врятує твоєї родини, бо ці в...кі все одно всіх вб"ють так чи інакше, що вони зробили з Донецьком який ніби був за них?
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22.03.2022 12:21 Ответить
причем тут договариваться. Они в захваченные города завели росгвардию, чтоб те придушили митинги и всякое сопротивление. Идет подготовка к провозглашению ХНР. Росгвардия работает с населением. Мужиков припугнут расправой над их семьями, дадут автомат и погонят на фронт, в первую линию.
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22.03.2022 12:28 Ответить
Ну как бы зачем верить тем, кто пугает расправой?
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22.03.2022 13:12 Ответить
Вообще я напомню что сталинские чистки произошли по той простой причине что каждый покорно шел в воронок вместо того чтобы противостоять палачам. Так что эта отмазка не канает.
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22.03.2022 13:15 Ответить
что верить, в россии за неправильне посты вконтакте сколько лет колонии? а завтра в самой россии примут закон о смертной казни, знаешь что они будут вытворять с людьми в Херсоне?
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22.03.2022 14:09 Ответить
Ну так зачем верить что достаточно исполнять условия и хуже не будет? Это как бы окно Овертона. Начинается с малого и постепенно тебя превращают в рабов. В России как бы всё тоже начиналось не с смертной казни.
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22.03.2022 14:27 Ответить
Короче, если тебя можно запугать, то тебя будут пугать всё больше и больше. Так как никто не уважает трусов.
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22.03.2022 14:29 Ответить
сколько тебе годиков?
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22.03.2022 14:56 Ответить
И да. Зачем упоминать Россию, если у нас есть рядышком ОРДЛО, где есть пыточные, а еще в 14 году убивали проукраинских активистов. Как бы у нас давно всё страшнее, чем в России.
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22.03.2022 14:32 Ответить
Мало того, они прямо сейчас похищают людей, угрожают расстрелами, а разных ветеранов АТО говорят уже порастреливали. Но как бы что с того? Разве это повод с ними сотрудничать? Они убийцы у которых на руках куча крови.
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22.03.2022 14:33 Ответить
Ще пару крис покажуться як в ХеНееРі таких як Кирил Стремоусов-блохер та активіст якого чомусь навіть не допитали сбу так як хлопців зі Львова! Одного чуть не засудили за так зване повалення конституційного ладу а в інших провели обшуки та забрали усю техніку! Їх ще тут поливали брудом і називали антиваксами!Хто памятає! Тай таке! Дивні діла твої Господи!
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22.03.2022 16:14 Ответить
Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
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22.03.2022 11:44 Ответить
ОЧКО НЕ ЖЕЛЕЗНОЕ . Жим-жим
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22.03.2022 12:01 Ответить
Миша не хило поднял бабла)
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22.03.2022 12:02 Ответить
В любом случае исправный танк стоит намного дороже. Все в профите )))
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22.03.2022 12:09 Ответить
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:44 Ответить
Предлагаете пересматривать ватную пропаганду? Спасибо, но нет.
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22.03.2022 11:46 Ответить
нехай працюють?
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22.03.2022 11:50 Ответить
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22.03.2022 14:45 Ответить
Вони картинку хочуть, щоб ЗСУ рахерячили білі авто з "гуманітаркою"
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22.03.2022 11:45 Ответить
Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
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22.03.2022 11:48 Ответить
Нічого не маю проти
Просто пояснив причину їхніх дій з цим "гумконвоєм".
Бо щось з картинками в них зовсім туговато.... - начальство біситься
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22.03.2022 11:52 Ответить
С удовольствием сделаю им такую картинку. Чтобы кацапоиды видели что их здесь не ждут и под овечьей шкурой они не спрячутся. И перестаньте гнать пургу что кто то *работает на картинку кремля*. Все кто уничтожает окупантов работают на Украину. А на картинку кремля работают те кто нам мешает ето делать под разными предлогами.
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22.03.2022 11:50 Ответить
1. Читай мою відповідь Мобільному крематорію вище.
2. І не потрібно нікого ображати, не розібравшись в тому, що прочитав.
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22.03.2022 11:54 Ответить
Расхрєнячити одну таку машину, зняти тент і показати, що вона перевозить **********...
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22.03.2022 12:08 Ответить
ага, гуманітарка, нам жодної гуманітарки не було треба, допоки вони не приперлися а картина буде ще та, особливо як гуманітарка детонувати почне.
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22.03.2022 12:23 Ответить
Та вже нічого показувати не треба
Вони вже *********** за останні місяці до того, що, якщо заявлять, що доба має 24 години - весь світ їм не повірить.
Але там же "ума нема" - вони все ще думають картинками якось санкції пом'якшити.
От і лізуть із шкіри.
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22.03.2022 13:09 Ответить
До ***** дверцы все их приготовления ,кацапов завалим ВСЕХ ,пусть пакеты готовят а не выборы ...
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22.03.2022 11:46 Ответить
Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
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22.03.2022 11:46 Ответить
100%
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22.03.2022 11:57 Ответить
Лапатнікі-галасуй нє галасуй,всьо равно палучіш....
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22.03.2022 11:48 Ответить
ну, вони і до світового панування готоються
москалі...
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22.03.2022 11:50 Ответить
А мне нравится Список коллаборантов, подготовленный кацапами - что может быть лучше?
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22.03.2022 11:51 Ответить
Так то собирай доказательства... А так, они их на блюдечке принесут
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22.03.2022 11:57 Ответить
Ничего, придёт и их время Но тварей поменьше, таких как в Мелитополе, уже и искать не надо будет.
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22.03.2022 12:16 Ответить
пусть готовятся к похоронам!!!
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22.03.2022 11:53 Ответить
Навіщо це писати і постійно "трунити", які нахрен вибори, та розхерячте їх там, що вони там дуже укріпились і наладили логістику, що там дуже великий контингент???
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22.03.2022 11:53 Ответить
хотябы тем, что там не степь и силы рядом, я не понимаю почему они даже не пытаются заходить и выбивать, хотябы силами ССО ночью, взрывать склады, технику итд диверсии!! этож не Мариуполь в степи, здесь-то что мешает?
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22.03.2022 12:15 Ответить
Да *уле Запорожская область, можно сразу к выборам в Палату Лордов Великобритании готовиться и параллельно Степана Бандеру ловить мозги на уровне амебы, вяликая раиисия
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22.03.2022 11:59 Ответить
Интересно кто на них пойдет,кроме ваты?
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22.03.2022 12:09 Ответить
А що, Запоріжжя кацапи вже взяли чи тільки вчергове відсмоктали
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22.03.2022 12:15 Ответить
ну чим вони відрізняються від того хто хоче провести референдум під час війни?
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22.03.2022 12:15 Ответить
Люся рассказывала нам, что с крыма... та.... ну пусть пойдут, там сплошные степи, это братская могила, самоубийство. По факту что? Они зашли вообще без боев, заняли почти весь ЮГ, устроили АД в Мариуполе, а теперь он щебечет тоже самое но уже про наши войска, степь, самоубийство и "держитесь Мариуполь"...... Возникает вопрос, кто будет наказан? Кто сдал ЮГ? Почему даже ейчас никто ничего не делает чтобы хоть как-то увеселить жизнь окупанту в Херсоне? Где наше ССО? Почему его нет там ГДЕ ОНО РЕАЛЬНО НУЖНО и для чего создано!?? Что вам опять мешает??
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22.03.2022 12:22 Ответить
мені теж цікаво , як могли захопити всю Херсонську область , практично на марші , де готувались 8 років до нападу , де постійно проводились військові навчання ? і чому досі не можуть захопити Охтирку , яка розташована на кордоні і була зовсім не підготовлена до нападу ?
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22.03.2022 13:29 Ответить
Хлопці , валіть ту червону чуму яка маскується білим кольором.
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22.03.2022 12:30 Ответить
И кто же баллотируется в президенты Запорожской области ?
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22.03.2022 12:38 Ответить
Хто буде приймати участь на олівець, та позбавити громадянства після війни і за перебрик.
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22.03.2022 15:30 Ответить
Хаймарс залізний, він їсти не просить, тож може зачекати... а там на кого Бог пошле 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:22 Ответить
 
 