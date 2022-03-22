Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области

На территории Запорожской области российские военные готовятся к проведению "выборов" проросийской, администрации, районов и городов.

Об этом в Телеграме сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается города Запорожья и Запорожской области - захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской, администрации районов и городов", - отметил спикер.

Кроме того, по его информации, с целью организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КамАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики ранее использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Военные предполагают, что это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

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