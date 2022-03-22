Оккупанты расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу Сумской области, - Офис Генпрокурора
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В Сумской области российские военные убили пенсионерку и ранили ее мужа, когда они ехали на велосипедах в больницу.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 19 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, ехавших на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проведение досудебного расследования поручено отделу полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отделения полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
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