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Оккупанты расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу Сумской области, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,війська,найманці

В Сумской области российские военные убили пенсионерку и ранили ее мужа, когда они ехали на велосипедах в больницу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 19 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, ехавших на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проведение досудебного расследования поручено отделу полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отделения полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

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Топ комментарии
+36
Они просто чувствуют безнаказанность . Потом сдадутся в плен - тепло, пирожки
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22.03.2022 12:01
+31
воевать со стариками на великах... это так по руцки... великодержавно и скрепно...
суки без роду и племени !
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22.03.2022 12:01
+16
Всіх окупантів в тому Тростянці треба стратити, вони виділяються своєю жорстокістю навіть серед інших кацапів...
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22.03.2022 12:02
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Они просто чувствуют безнаказанность . Потом сдадутся в плен - тепло, пирожки
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22.03.2022 12:01 Ответить
Люська - дурак
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22.03.2022 12:10 Ответить
И ,как можно встречаться с ТЕРРОРИСТОМ № 1 ****** и позволять вешать на уши украинцев , очередную БРЕХНЮ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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22.03.2022 12:25 Ответить
Люся єзуїт і те що він каже треба ділити на два, або три.
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22.03.2022 12:36 Ответить
Пропоную у полон не брати як варіант, чи брати одиниці, строковики, не строковики, але у нащіх людей стріляли всі кацапи - і строковики і контрактники
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22.03.2022 12:37 Ответить
воевать со стариками на великах... это так по руцки... великодержавно и скрепно...
суки без роду и племени !
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22.03.2022 12:01 Ответить
Всіх окупантів в тому Тростянці треба стратити, вони виділяються своєю жорстокістю навіть серед інших кацапів...
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22.03.2022 12:02 Ответить
и когда мы узнаем номер в-ч в с какого приблудного Мухосранска параши приехало ф.и.о адреса дети мамы папы и так далее выводок тех животных в Раше??? что то долго список составляют я бы по всем городах Херсон Энергодар Мелитополь Каховка и так далее списки сбрасывал в Иннете и пора бы вощ0буждать уголовные дела на них получать заочные решения судов о розыске и аресте и забросать тысячами Интерпол копии в Ми6 полиции всех стран Евросоюза Канады США АНБ ФБР.. а то после войны поедут на курорты отдыхать после работы а на проходе щёлкнуло и наручники и доставка в Украину экстрадицией как военный преступник против человечества...
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22.03.2022 12:10 Ответить
собаки путінські,за кожну вбиту людину України,десятикратна буде помста!
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22.03.2022 12:03 Ответить
З кожною такою новиною все більше з'являється ненависті докацапських вбивць...
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22.03.2022 12:03 Ответить
Нет слов. Хуже зверей. Садисты.
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22.03.2022 12:11 Ответить
Ублюдки кацапські, все повертається і вас це не мине.
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22.03.2022 12:11 Ответить
Спілкувалась з евакуйованими, вони розказували що кацапські виродки в своїй жорстокості та знущаннях перевершували кадировців
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22.03.2022 12:13 Ответить
в плен не брать!
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22.03.2022 12:28 Ответить
Пропоную у полон не брати як варіант, чи брати одиниці, строковики, не строковики, але у нащіх людей стріляли всі кацапи - і строковики і контрактники
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22.03.2022 12:38 Ответить
 
 