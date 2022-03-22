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Лукашенко опять обманул Кремль. Обещал напасть на Украину не позднее 21 марта. Путин в бешенстве, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Задача, которая была поставлена Лукашенко, – это массированное наступление на Львов через Волынь с целью отрезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко опять обманул Путина. Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Путин в бешенстве!" – рассказал он.

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"Задача, которая была поставлена ​​Лукашенко, - это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии, стран ЕС. Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, включающий в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ", - добавил он.

"В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси. В пользу Украины, чтобы такого переворота не произошло, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть время и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина. Помните у Бориса Акунина в "Статском Советнике" была загадочная метка, которую оставляли эсеры на месте совершаемых ими терактов - "СДД". Она означала - "Сожрите друг друга". Чего мы с вами и желаем подонкам Путину и Лукашенко", - резюмировал Геращенко.
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Топ комментарии
+59
Путін скаженіє, -

Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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22.03.2022 12:18
+48
Забагато галасу від того Геращенко- чи не час СБУ йому трохи гучність прикрутити.
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22.03.2022 12:22
+31
Он ездил бабло клянчить, реструктурировать долги. Ну и заодно "поддержать" ***** морально.
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
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22.03.2022 12:22
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одчепіться від луки
може він мав на увазі 2024 рік
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22.03.2022 12:17 Ответить
Лука і так крутиться як вуж на сковорідці!

Майте жалість до тваринки
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22.03.2022 12:29 Ответить
Прочитав заголовок і уявив, як бацька з шаблею наголо сам біжить в атаку через кордон і кричить:
!- нє стрєляйте! здаюсь! просто віполняю обещанноє!"
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22.03.2022 13:04 Ответить
НУ Я БЫ НА МЕСТЕ УКРАИНЫ ВСЕ ЖЕ ОСТАВИЛ В ЖИВЫХ ЛУКАШЕНКО И ПОКА ПОВТОРЯЮ ПОКА ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ это более выгодно нам... ПРИКРЫЛ БЫ ЕГО ОТ ПУТИНА. СМОТРЕЛ РОЛИК О СМЕРТИ ПУТИНА ТАК ВОТ СМЕРТЬ И ВСЕ НАЧНЕТСЯ ИМЕННО В БЕЛОРУССИИ ПОТОМ ПИТЕР ПОТОМ КАКОЙ ТО КРУПНЫЙ ГОРОД В СИБИРИ А УЖ ПОТОМ МОСКВА...в такой последовательности заговорщики военные и их вооружённые силы которые перейдут к ним начнут поход на снятие Путина с должности и его физической зачистки... они его в ГААГУ не сдадут все спишут на покойника.. который ничего не скажет ибо покойник... а больше верю что и Гитлера убрали по той же причине все валили на него как и повесили срочно Муссолини в Италии ....
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22.03.2022 14:51 Ответить
В 2024 він буде наступати на *********, щоб не сісти довічно.
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22.03.2022 12:44 Ответить
Путін скаженіє, -

Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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22.03.2022 12:18 Ответить
Больше двух в одних руки не давать!
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22.03.2022 12:30 Ответить
Білоруси не втрачайте шанс скинути вашого фюрера і вигнати кацапську наловоч зі своєї землі.
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22.03.2022 12:19 Ответить
Там 20 років тотальна зачистка, нема кому. Друг сидить зараз у в'язниці другий рік - за акції протесту там жорстко саджали.
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22.03.2022 14:32 Ответить
антоха, не буди бл** лихо пока оно тихо....
бульбофюрер еще все может натворить (пока его яйки в клешенках *****)
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22.03.2022 12:19 Ответить
«Білорусь віддала свою країну для повномасштабної атаки орків на Україну", - Олексій Кулеба

На Київщині триває наступ з трьох основних напрямків - Броварський, Чорнобильський та Бучанський. Через підлу позицію Білорусі, яка віддала орді свою інфраструктуру та кордон для наступу, багато українських селищ в перші дні війни опинилися в окупації, а люди в ізоляції.

#Вистоїмо https://t.me/operativnoZSU/14986
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22.03.2022 12:57 Ответить
Источник так себе, а технику таки стягивают
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22.03.2022 12:19 Ответить
Антоніна та Люмч - це ляпало, а не джерело.
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22.03.2022 12:22 Ответить
Люся
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22.03.2022 12:22 Ответить
Сидить Лука і думає: "Оце попали яйця в двері... Там скинуть русня, тут скинуть свої. Треба срочно прикинуться картопляним дурачком".
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22.03.2022 12:19 Ответить
прыкінуцца дранікам
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22.03.2022 12:47 Ответить
Лука хочет выжить в этом замесе поэтому будет изворачиваться изо всех сил
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22.03.2022 12:21 Ответить
Цікаво, що потрібно запропонувати Антоніні Геращенкота Люсі Арестович, щоб вони відкривали рота за Луку чи *****...
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22.03.2022 12:21 Ответить
Он ездил бабло клянчить, реструктурировать долги. Ну и заодно "поддержать" ***** морально.
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
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22.03.2022 12:22 Ответить
Впевнений, що волинська земля прийме їх усіх, без останку.
Горіти в пеклі москалям!
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22.03.2022 12:24 Ответить
Забагато галасу від того Геращенко- чи не час СБУ йому трохи гучність прикрутити.
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22.03.2022 12:22 Ответить
А каким источникам ты веришь?
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22.03.2022 13:31 Ответить
Ви поплутали галас з джерелом інформації. Я не вірю джерелам інформації- я ними користуюся.
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22.03.2022 13:33 Ответить
Игра слов, не более. Есть информация, в которую веришь, есть - в которую нет. У информации есть источник. Соответстсвенно, есть те - которым веришь (возможно, частично), а которым - нет. А ты просто сливаешься от ответа за абстрактными фразами. Похоже, твоя цель - публично хаять источники, связанные с властью Украины...
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22.03.2022 13:47 Ответить
Скажи це речниці ДСНС, яка майже матом крила придурка Геращенко за розголошення місць ударів. І хрестися, якщо щось ввижається
Тим більше, що Геращенко НЕ Є офіційним джерелом інформації від влади України.
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22.03.2022 13:52 Ответить
Цитируй, где я называл Геращенко "официальным источником информации". А на вопрос про источники, которым доверяешь, ты так и не ответил...))
А что конкретно, ты считаешь ложью в данном месседже от Геращенко? Ты не знал (или в твоей методичке не было написано), что все беларусские дипломаты пару дней назад все покинули Украину, Беларусь тут же получила от России отсрочки по выплатам по кредитам, а военные подразделения Беларуси выдвинулись к границам Украины? Из этого не значит, что Лукашеску получил приказ ввести войска та территорию Украины? Ты не в теме, что вчера эти подразделения отошли от наших границ, т.е. бульбафюрер дал заднюю и опять кинул Путю? Что такого неожиданного сказал сейчас Геращенко, что он в данной новости сдал?
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22.03.2022 14:59 Ответить
"Похоже, твоя цель - публично хаять источники, связанные с властью Украины..." - це і є офіційні. Бо не зв'язані з владою- неофіційні.
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22.03.2022 15:06 Ответить
Нет, Геращенко не официальный источник, но он "радник міністра внутрішніх справ", т.е. обладает информацией, которую используют официальные источники, в большей степени чем абсолютное большинстиво комментаторов, аналитиков.
А на конкретные вопросы ты так и не ответил, ибо нечего...)))))
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22.03.2022 15:27 Ответить
Вам пореготати вголос відносно "радника"- чи самі це припините?
Я маю такий життєвий досвід, що відповідаю лише на ті питання, на які хочу відповісти.
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22.03.2022 15:32 Ответить
Опять тупо уходишь от ответа, от тебя ни одного конкретного месседжа по сути статьи. Классические приемы платных троллей...)
Ладно, чем являешься ты уже всем показал, дальше не интересно. Кормежку прекращаю...
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22.03.2022 15:39 Ответить
Ти десь у минулому застряг- приблизно у 2014. А нік класний- усе в тобі висвітлює.)))
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22.03.2022 15:56 Ответить
То куди ти так хутко зникло?
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22.03.2022 14:12 Ответить
Сидеть на форумах и поливать фекалиями провластные источники - это твой хлеб, поэтому ты здесь пасёшься целыми днями. У меня есть и другие дела, я захожу сюда, когда появляется свободное время...
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22.03.2022 15:02 Ответить
Ти помилився на 180°. І я тут за власною волею.
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22.03.2022 15:04 Ответить
Я сужу по фактам, и подталкивание к ответам на твои штампованные месседжи (т.е. ты целыми днями сидишь на этом форуме) один из них...
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22.03.2022 15:32 Ответить
Це злочин? А відколи?
У кожного свій фронт на цій війні. Вам не зрозуміти.
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22.03.2022 15:36 Ответить
Крохмальпаша як вуж на пательні.
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22.03.2022 12:23 Ответить
Я чомусь думав що так і буде...
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22.03.2022 12:26 Ответить
Як казав сам путін-абдурілі дурачка на чєтирє кулачка...
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22.03.2022 12:28 Ответить
Та Лука можливо і радий був лизнути ***** дупу, але річ навіть не в тому що, він боїться перевороту. Основна його проблема в тім, що самі білоруські військові масово не хочуть йти на війну з Україною. МАЙЖЕ ВСІ! Тому він може хоч довбешкою об стіну стукатись, а не попреш проти тисяч людей, які не хочуть вмирати
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22.03.2022 12:28 Ответить
а где-то в подвале своей дачи, сидя на остатках прошлолодней бульбы и сверкая в темноте горящими, как у мартовского кота глазами, тихо почавкивает очередной бульбыной, зашуганный геращенком "литвин" )) кумир всей его ментовской задрипанной жисти в опасности.
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22.03.2022 12:30 Ответить
такє враження,що Геращенко,це агент №1 в Україні зі сторони РФ...все вікладає в відкритий доступ...
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22.03.2022 12:31 Ответить
Ти гадаєш, що хтось в Україні не знає про небажання Білорусів воювати проти нас?
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22.03.2022 12:56 Ответить
вони не бажають дохнути за для Х-йла,але в разі(не дай боже) рашковой перемоги в наступі,вони з радістю стануть на бік рашки,в статуті поліцаів.
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22.03.2022 13:00 Ответить
жабогадюкинг континентального уровня. даже если у ********* и было задание напасть на подмогу, увидев что вторая армия мира *********** об нашу тракторизированную тероборону, они такие = да ну нах, а авиации у них нет. на земле шо русня шо ********* отсосёт только рыпнется, джавелинам и байрактарам похер там бульбаш под формой или кацап
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22.03.2022 12:31 Ответить
Нікого калхозенфюрер не здатен обдурити, просто білорасєяни сикуни, вони лише здатні ходити за расєянами на паради а коли побачили своїх расєйських улюбленців у мозирі та гомелі, іх саюзная з расеєю ерекція миттєво впала на шість годин...
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22.03.2022 12:31 Ответить
Луку это не спасет уже - Гаага ждет.
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22.03.2022 12:32 Ответить
Он может там быть свидетелем)
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22.03.2022 13:57 Ответить
Та по*уй. Фактор білоруської армії важливий, але не настільки, щоб перерізати шляхи постачання. Навіть у прямому нападі ьул б позитивні моменти. Ми б знали, які сили і засоби і у якому стані противник може застосувати. Відповідно могли б більш предметно використовувати власні резерви. Адже зараз, навіть попри відмову від прямої атаки ми тримаємо значні резерви на цьому напрямку, не маючи змоги використовувати хоча б частину з них на інших напрямках. А так, можливо швидкий розгром, чи масова здача в полон невмотивованої і з сумнівною боєздатність білоруської армії дало б нам змогу більш продуктивно використовувати резерви. Якось так.
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22.03.2022 12:33 Ответить
Да уж... Трудная ситуация для таргана. Как теперь отмазаться от пуйла?
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22.03.2022 12:34 Ответить
Протитанкових комплексів Javelin дадут лише 2000. 9000 це загальна кількість протитанкових комплексів. Щодо нападу Білорусії ,то це лише припущення, але вірогідність нападу висока.
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22.03.2022 12:43 Ответить
На всю рашку "на озброєнні" на початок війни було "десь біля 3000 танків". І, як завжди, це цифра "на папері". Як бачим, для "денацифікації" зуміли за півроку дотягнути таке, що половина з того ніби тільки "з зберігання". Тобто - "бумажні" танки не факт, що існують. Єдиний завод з виробництва танків - стоїть у них вже через нестачу комлектуючих. Тож 2000 джавелінів, враховуючи тисячі наданих NLAW та тисячі своїх РПГ-7 - це істотна кількість. ДУЖЕ ІСТОТНА кількість.

Але най буде - свинокацапам сподобається.
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22.03.2022 14:19 Ответить
Я не розумію сенсу білорусам наступати, хиба що то такий кшталт прикрого самогубства.
У Білорусі нема великої армії. Бажаючих воювати - ще меньше. До того ще треба самих лояльних зоставити при собі, бо свої винесуть вперед ногами поки армія десь там воюватиме. В сухому залишку в Україну в'їдуть кілька тисяч. Що вони робитимуть і скільки триватиме життєвий цикл одного бійця ?
В оркостана набагато більше м'яса - не допомогло. Набагато більше техніки - теж не допомогло. Єдине чим лаптєстан зараз завдає найбільше шкоди - повітряні удари. Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? Який сенс лізти туди, де просто неможливо виграти, а тільки втратити решту техніки, яка ще на ходу, і обмазатися на додаток злочинами проти людства?
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22.03.2022 12:45 Ответить
"Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? "

Це дуже й дуже не мало. Саме стільки по плану нам мали передати сумарно Польща+Болгарія+Словаччина, але не домовились, нажаль.
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22.03.2022 12:54 Ответить
Ну, якщо вірити вікіпедії, то те, що нібі офіційно взагалі є. Розмовляючи з білорусом, який служив строкову і розповідав про стан наземної техніки, маю сумніви, що абсолютно всі вони справні, навіть якщо припустити що за літаками доглядають значно краще. Якщо пілоти так само хочуть воювати, як їх наземні брати - то ще краще. А висилати все до іншої країни на можливу утилізацію...Я сподіваюсь, навіть колгоспник розуміє, що то план ніхрєна не "надьожний как швєйцарскіє часи". До того ж, він міг влізти в війну одразу, а не чекати, коли другу армію світу оп#здюлять і всі то побачать.
Звісно, то все припущення.
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22.03.2022 13:05 Ответить
этож надо такое придумать
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22.03.2022 12:48 Ответить
Ну бачучи кількість рос трупів скільки приїзжає в білорусь,таракан взяв калькулятор і почав розуміти вець піздец який можуть його війська тут чекати,причому які ніколи ніде не воювали без досвіду без ніхера,мають піти в атаку на країну де 8 років люди війну пройшли..Якщо втрати 1наш військовий герой на 10 орків то тут треба бути камікадзе щоб піти в таку авантюру..
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22.03.2022 12:49 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:49 Ответить
"масований наступ на Львів через Волинь "
???? По двох західних областях? Білоруси?
Шо вони там у своїх штабах таке дуже курять?
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22.03.2022 12:51 Ответить
Ну куда скажений може дальше скаженіти...А сказ не лікується-єдиний вихід, пристрелити...
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22.03.2022 12:52 Ответить
Зараз лише 22, а геращенка вже хайпує...
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22.03.2022 12:55 Ответить
лукашенко =сплошное *********.... и своих и чужих..
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22.03.2022 12:59 Ответить
Лука отсосал у юмориста.
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22.03.2022 13:01 Ответить
Сейчас скажет, что про год он не договаривался.
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22.03.2022 13:10 Ответить
Бульбафюрер может и рад бы наступать да мясо воевать не желает. Им проще в плен сразу сдаться чем сдохнуть.
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22.03.2022 13:12 Ответить
Навіщо таке писати і цілеспрямовано провокувати путіна і луку на вторгнення військ Білорусі?! На кого працює цей діяч?! Це ще один кадр з команди авакова. Один нещодавно засвітився, коли вивіз 30 млн.дол готівкою з України. Не важко здогадатися, як зароблені були ці гроші
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22.03.2022 13:13 Ответить
А нахера дражнити скажену собаку? Ці тохи-люсі трохи задрали тролити орків сидячи в київських бункерах. Їдь **** в Ковель під кордон і там троль...
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22.03.2022 13:29 Ответить
Закрийте вже цьому ****** дирному ********, захбав ******* стратег ******
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22.03.2022 13:33 Ответить
саме головне.щоб Геращенко знову сам себе не обдурив ,а за одно і тих .хто вірить у його лапшу, про те, що кагебіста "хутіна" , бувший білоруський голова кологоспу може обдурити ,
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22.03.2022 14:01 Ответить
Завжди дурив. На гроші кидав. Правда, Пуйло може втомитися від хитрощів Луки і нехитро, без зайвих вигадок отруїти старого лиса.
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22.03.2022 15:06 Ответить
то что он не напал 21.03 не значит что он не нападет сегодня или завтра.
Придурок геращенко
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22.03.2022 15:44 Ответить
Союзники пля доборные,два депила давно не сила
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22.03.2022 16:34 Ответить
 
 