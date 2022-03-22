Лукашенко опять обманул Кремль. Обещал напасть на Украину не позднее 21 марта. Путин в бешенстве, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Задача, которая была поставлена Лукашенко, – это массированное наступление на Львов через Волынь с целью отрезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Лукашенко опять обманул Путина. Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Путин в бешенстве!" – рассказал он.
"Задача, которая была поставлена Лукашенко, - это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии, стран ЕС. Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, включающий в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ", - добавил он.
"В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси. В пользу Украины, чтобы такого переворота не произошло, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть время и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина. Помните у Бориса Акунина в "Статском Советнике" была загадочная метка, которую оставляли эсеры на месте совершаемых ими терактов - "СДД". Она означала - "Сожрите друг друга". Чего мы с вами и желаем подонкам Путину и Лукашенко", - резюмировал Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
може він мав на увазі 2024 рік
Майте жалість до тваринки
!- нє стрєляйте! здаюсь! просто віполняю обещанноє!"
Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
бульбофюрер еще все может натворить (пока его яйки в клешенках *****)
На Київщині триває наступ з трьох основних напрямків - Броварський, Чорнобильський та Бучанський. Через підлу позицію Білорусі, яка віддала орді свою інфраструктуру та кордон для наступу, багато українських селищ в перші дні війни опинилися в окупації, а люди в ізоляції.
#Вистоїмо https://t.me/operativnoZSU/14986
А наступать через Волынь это чистое самоубийство. У нас тут все дороги через леса. Как вьедешь то уже *** выедешь
Горіти в пеклі москалям!
Тим більше, що Геращенко НЕ Є офіційним джерелом інформації від влади України.
А что конкретно, ты считаешь ложью в данном месседже от Геращенко? Ты не знал (или в твоей методичке не было написано), что все беларусские дипломаты пару дней назад все покинули Украину, Беларусь тут же получила от России отсрочки по выплатам по кредитам, а военные подразделения Беларуси выдвинулись к границам Украины? Из этого не значит, что Лукашеску получил приказ ввести войска та территорию Украины? Ты не в теме, что вчера эти подразделения отошли от наших границ, т.е. бульбафюрер дал заднюю и опять кинул Путю? Что такого неожиданного сказал сейчас Геращенко, что он в данной новости сдал?
А на конкретные вопросы ты так и не ответил, ибо нечего...)))))
Я маю такий життєвий досвід, що відповідаю лише на ті питання, на які хочу відповісти.
Ладно, чем являешься ты уже всем показал, дальше не интересно. Кормежку прекращаю...
У кожного свій фронт на цій війні. Вам не зрозуміти.
Але най буде - свинокацапам сподобається.
У Білорусі нема великої армії. Бажаючих воювати - ще меньше. До того ще треба самих лояльних зоставити при собі, бо свої винесуть вперед ногами поки армія десь там воюватиме. В сухому залишку в Україну в'їдуть кілька тисяч. Що вони робитимуть і скільки триватиме життєвий цикл одного бійця ?
В оркостана набагато більше м'яса - не допомогло. Набагато більше техніки - теж не допомогло. Єдине чим лаптєстан зараз завдає найбільше шкоди - повітряні удари. Що там по ракетам і літакам в Білорусі? 30 МіГів і з 40 Су на всю країну? Який сенс лізти туди, де просто неможливо виграти, а тільки втратити решту техніки, яка ще на ходу, і обмазатися на додаток злочинами проти людства?
Це дуже й дуже не мало. Саме стільки по плану нам мали передати сумарно Польща+Болгарія+Словаччина, але не домовились, нажаль.
Звісно, то все припущення.
Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
???? По двох західних областях? Білоруси?
Шо вони там у своїх штабах таке дуже курять?
Придурок геращенко