Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 22 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.
Задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил российской федерации, остаются невыполненными. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 22.03.2022 по российскому вторжению.
Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.
Как отмечается, противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.
"В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные мероприятия по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и близлежащих населенных пунктах. После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма", - говорится в сводке.
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На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.
На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.
Генштаб информирует, что в направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигов. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.
В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.
"На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова", - отмечают в Генштабе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники в течение 21 марта уничтожили 14 танков и 300 солдат российской армии, - Генштаб ВСУ
Также сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.
В районе населённого пункта Кременная враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.
В районе населенного пункта Ямполь отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии противник оказывал воздействие по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Успехов не имел.
На направлении Донецк - Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.
По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.
На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка подразделениями "росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.
На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое разведал боем, понес потери и отошел.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На отдельных направлениях противник сосредотачивает силы и средства для наступления, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 21 марта
Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Украина держится на наших плечах! Слава Украине!"
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16 ч
Сподіваюся, що зараз всі зрозуміли, ВІД ЧОГО Порошенко врятував країну Мінськими домовленостями.
Повномасштабна війна могла початися у 2014-15 роках, але тоді зброю Україні ніхто б не дав.
Мінськ дав можливість збудувати армію і накласти санкції на Кремль.
Потім був Трамп і 2019 рік
ЗСУ щойно взяли в полон російського полковника - начальника групи ІПСО. А він у трусах і шкарпетках ЗСУ. Не подобаються йому труси made in Russia.
І ніхто вже не пригадує, що лише у 2014 р. ЗСУ виглядали як Радянська армія часів виведення з Афганістану. Що нинішні ЗСУ це армія весни 2019 р., яка незаважаючи на... стоп, Порошенко закликав до єднання. Збереглася армія, коротше.
А я от пам'ятаю. Я пам'ятаю смердючу блювоту яку пускали про Талани на мембрані (які я тягаю з 2016 р. досі, мені щойно видали нові). Я пам'ятаю як в МО збиралися водночас швейники, чиновники МО і військові блогери, аби порозумітися як шити форму - нинішній укропіксель. А шоломи і броніки... стоп, Порошенко закликає до єднання.
Одним словом, подякувати треба Петру Порошенко і його команді. За те що зробили з ЗСУ зразка 2013 р. ЗСУ зразка 2019 р. За те, що забезпечували армію на совість - за що й були оббрехані та зневажені. Бо могли б зробити по образу і подобі армії РФ і назвати це реформою. Приклади? Та... стоп, Порошенко закликав до єднання.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху?ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
Так що, не треба відбілювати Байдена, людину, котра фактично доклалася до того, аби агресія ху"ла проти України стала можливою, і скидати його гріхи на Трампа, під час каденції котрого Росію реально давили. Доречі, якщо не забули, Джевеліни в Україну передали теж, вже за Трампа. А до того, що там Байден-Обама в 2014 році робили? Ковдри нам передавали? Чи хапали наше керівництво за руки на початку 2014, щоб ми не ******* "зелених чоловічків" у Криму?
Так що, коли пишите, пишить правильно: "потім був 2019 і знов Байден." Хоча, про що я кажу - ви ж свої "срібняки" відробляєте.
https://www.youtube.com/watch?v=fLKtfa899h8&ab_channel=ISLNDTV
Так что нас ждёт много работы.
Лапти на ослах будут ехать что бы взять Киев в рот)
Віримо у ЗСУ, НГУ, ТРО та Командирами! Мало довіри Єрмакам, Арахаміям, Люськам й іньшим Подолякам!
Комусь просто вигідно затягування війни. Будуть свої "гешефти" на цьому мати.