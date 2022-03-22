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Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском гуманитарную ситуацию и блокирование российскими войсками "зеленых коридоров", Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.
"Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
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Папою,
Рабином та
Муллою !
Католицизм є другим за чисельністю релігійним органом у світі, перевершений за своїми розмірами лише сунітським ісламом. На кінець 2018 року кількість церковних членів, визначених хрещеними католиками, становила 1,329 мільярда, що становить 18% світового населення.
І звідки цей брєд про 18% світового населення, "статистика" Ватикану?
Чи просто я аскарбіл чуфства вєрующєго дебіла?
https://detaly.co.il/da-zelenskij-vystupil-neudachno-no-ne-eto-glavnoe/
КГБФСБ сможет возразить Путину? Единственное чем Папа Римский может помочь - убедить верующих мира помочь Украйне всеми возможными способами.