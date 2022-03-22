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Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском гуманитарную ситуацию и блокирование российскими войсками "зеленых коридоров", Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.

"Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+4
З якого дива? Нам важлива допомога від усіх релігій- окрім РПЦ.
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22.03.2022 13:08
+3
Підказую, як вести дипломатичний діалог. Або кабаїв капітулює, або все каське бабло у банку Ватикану конфіскують.
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22.03.2022 13:05
+3
Як мінімум усією Італією, Іспанією, Португалією і великою частиною США. І багато ще ким.
Католицизм є другим за чисельністю релігійним органом у світі, перевершений за своїми розмірами лише сунітським ісламом. На кінець 2018 року кількість церковних членів, визначених хрещеними католиками, становила 1,329 мільярда, що становить 18% світового населення.
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22.03.2022 13:11
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визначся вже нарешті між

Папою,
Рабином та

Муллою !
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22.03.2022 13:02 Ответить
З якого дива? Нам важлива допомога від усіх релігій- окрім РПЦ.
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22.03.2022 13:08 Ответить
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22.03.2022 13:05 Ответить
Та да
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12.05.2022 21:33 Ответить
Підказую, як вести дипломатичний діалог. Або кабаїв капітулює, або все каське бабло у банку Ватикану конфіскують.
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22.03.2022 13:05 Ответить
Вплив цього папи обмежується лише власним паласом у Ватикані, та у найбідніших районах Південної Америки, де діянні педофілів у сутанах ще не стали надбанням громадськості.
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22.03.2022 13:08 Ответить
Як мінімум усією Італією, Іспанією, Португалією і великою частиною США. І багато ще ким.
Католицизм є другим за чисельністю релігійним органом у світі, перевершений за своїми розмірами лише сунітським ісламом. На кінець 2018 року кількість церковних членів, визначених хрещеними католиками, становила 1,329 мільярда, що становить 18% світового населення.
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22.03.2022 13:11 Ответить
Францией, Ирландией, Польшей... Южной Кореей в конце концов
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22.03.2022 13:14 Ответить
Отак прям усією? Так на фоні повнітю атеістичних Німеччини, Великобританії ат Франції, Іспанія та Італія виглядають досить релігійними, але все одно, це не більш 10-15% людей. При цьому - це старая плєсєнь, яка нічого не вирішує і скоро помре разом зі своєю вірою.
І звідки цей брєд про 18% світового населення, "статистика" Ватикану?
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22.03.2022 13:21 Ответить
Таки існують дурні хами, забанені у Гуглі.
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22.03.2022 13:30 Ответить
Ти і про це бажаєш дізнатися факти?
Чи просто я аскарбіл чуфства вєрующєго дебіла?
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22.03.2022 13:37 Ответить
да да да папочка там намолится, боженька поможет и спасёт (нет, не спасёт, только наши ЗСУ стоят сейчас между смертью и тушками европейцев, а не дева-мария
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22.03.2022 13:09 Ответить
сталін в всій час цікавився скільки дивізій у Папи .. не уподобляйся вусатому вбивці
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22.03.2022 13:16 Ответить
Хорошая попытка, но бороться можно и без видеокарты🤣
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22.03.2022 13:15 Ответить
Перефразовуючи всім відому цитату з Тараса Бульби:Що синку допомогли тобі твої євреї?
https://detaly.co.il/da-zelenskij-vystupil-neudachno-no-ne-eto-glavnoe/
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22.03.2022 13:17 Ответить
Меньше б було тупих атеїстів в Україні, було б краще! А зараз яка різниця для Бога , кому допомогати? Тому маємо , що маємо! Героям шана, так і тільки так! Але "проклят той, хто покладає свою надію на людину".....Тому : слава Богу в Україні!
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22.03.2022 13:29 Ответить
Несправедливо...
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22.03.2022 14:11 Ответить
Мне кажется он по адресу ошибся. Не лучше к Варфоломею Константинопольскому.
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22.03.2022 13:32 Ответить
Разве Кирил как ниже по рангу в иерархии КГБФСБ сможет возразить Путину? Единственное чем Папа Римский может помочь - убедить верующих мира помочь Украйне всеми возможными способами.
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22.03.2022 13:40 Ответить
Охренеть. Еврей і католіки. Оце один одному допоможуть в православній Україні, да і православіє такоє московітське
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12.05.2022 21:28 Ответить
 
 