Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь, – Резников обратился к жителям ОРДЛО

Алексей Резников обратился к жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Обращаюсь к жителям временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас надо защитить". Вы лучше меня знаете, чем действительно обернулась эта "защита". Не только для Украины в целом – но и для вас… Для ваших близких и соседей… Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых… Обычных людей… Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули. В последние дни армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Мы знаем, и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются", - пишет Резников.

Кроме этого, министр напомнил, что мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал.

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"Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО пойдет на тысячи. "Защитники" из России уничтожают Мариуполь. В прямом смысле. Весь город. Россияне уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения на Луганщине. Московские орды "освобождают" регион от школ, больниц, дорог, предприятий. "Освобождают" Донецкую и Луганскую области от дончан и луганчан. Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устроит? Вы, наверное, видите, что планы россиян идут прахом.Украинские воины уже уничтожили более 15 тысяч российских солдат.Россия проиграет эту войну и упадет в хаос.Ей будет точно не до вас.Хочу сказать. Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас своими.

Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С каким-либо разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные Украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины.

Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро. Действенное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете пленить российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет. Совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс", – подчеркивает Резников.

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Также, министр обратился и к матерям, женам, подругам тех, кто может "попасть в лапы российских захватчиков":

"Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце. Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это быстрее. Помните, время идет. После зверств россии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь всех интервентов и их пособников раскаленным железом. Не окажитесь среди них. Не ошибитесь".