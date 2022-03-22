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Новости Война в Украине Санкции против России Война
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война (46746) дефицит (292) санкции (10616)

Следом за сахаром в РФ дефицит офисной бумаги. Цены выросли минимум втрое, а запасов максимум на месяц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

папір

Из-за масштабных санкций против РФ после российского вторжения в Украину офисная бумага в России подорожала минимум в 3 раза. До 24 февраля пачку 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. По данным на 21 марта, пачка стоит уже от 899 рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на vc.ru

Как сообщается, 7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской дочери как отдельной компании. Международная компания Mondi (торговая марка "Снегурочка") 10 марта объявила, что ее бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением "импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов". Это может оказать существенное влияние на работу завода, компания рассматривает различные варианты продолжения работы в России, включая "юридическое разделение". Завод, выпускающий форматную бумагу, остался без отбеливающего вещества. Товар  заканчивается, запасов осталось максимум в месяц, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы.

Из-за дефицита бумаги, ряду школ, больниц и представителям властей в городах дали распоряжение экономить офисную бумагу.

Впрочем, Минпромторг РФ 21 марта заверил, что дефицита бумаги вроде бы не будет, а ее поставка стабилизируется в течение месяца.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Береста же! Дерите лыко.
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22.03.2022 13:15
+15
В некоторых российских городах в магазин за молоком уже приходят со своей тарой.
Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
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22.03.2022 13:23
+7
Воно і правильно. Діарея посилається, а до лопухів ще далеко. Папір потрібно економити.
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22.03.2022 13:21
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Береста же! Дерите лыко.
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22.03.2022 13:15 Ответить
В отличии от сахара с бумагой точно жёппа
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22.03.2022 13:19 Ответить
А вот с туалетной их жеппы встретятся весьма нескоро... Если вообще встретятся.
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22.03.2022 13:25 Ответить
ну так а бояра є?
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22.03.2022 13:20 Ответить
наждачка цілком годиться або газета правда
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22.03.2022 13:21 Ответить
А ВОДУ З БАЙКАЛУ ЩЕ КИТАЙЦІ НЕ ПРОДАЮТЬ РАШІ?!
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22.03.2022 13:21 Ответить
Воно і правильно. Діарея посилається, а до лопухів ще далеко. Папір потрібно економити.
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22.03.2022 13:21 Ответить
прокладки ягель
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22.03.2022 13:22 Ответить
В УКРАЇНІ КИТАЙЦІ ПРОДАВАЛИ ВОДУ З БАЙКАЛУ!
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22.03.2022 13:22 Ответить
В некоторых российских городах в магазин за молоком уже приходят со своей тарой.
Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
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22.03.2022 13:23 Ответить
Ничё. У них ещё бочки на колёсах от кваса остались.
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22.03.2022 13:42 Ответить
Да и смоловарные можно приспособить...
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22.03.2022 13:43 Ответить
В СССР в 60-х все приходили за молоком со своей банкой или бидоном.
Возвращение к истокам.
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22.03.2022 14:21 Ответить
Так там з прокладками і тампонами дефіцит вже є

Он в ютубі точна проклєнів від російських жінок на перекупів
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22.03.2022 13:24 Ответить
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22.03.2022 13:28 Ответить
А на чому мокалі будуть друкувати пропагандонську галіматью?
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22.03.2022 13:30 Ответить
Там пропаганда через телевізор.Щоб не напружуватись читаючи.
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22.03.2022 13:42 Ответить
С телевизорами кстате вопрос ещё созреет. Давно прошли те времена, когда принимающая и передающая аппаратура была построена на местной (хоть и чучуть ворованной) элементной базе местными же инженерами.
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22.03.2022 13:51 Ответить
Завод, який випускає форматний папір, залишився без відбілюючої речовини Джерело: https://censor.net/ua/n3327632
Не проблема: бересту відбілювати нетреба!
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22.03.2022 13:32 Ответить
Ага. На месяц. Это при условии, что не будет "битвы", как за сахар.
Максимум - на три дня.
Мудилы скрепоносные.
Дальше подтираться только лопухом летом. А сколько той зимы - Сентябрь - Октябрь - Май.
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22.03.2022 13:39 Ответить
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22.03.2022 13:46 Ответить
сахар німецькою Zucker
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22.03.2022 13:50 Ответить
а прі свєцкам союзє туалєтная бумага била! в доктарскай калбасє...
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22.03.2022 13:48 Ответить
Зверью бумага не нужна.
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22.03.2022 14:19 Ответить
Нет офисной? Туалетная подойдет?
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22.03.2022 14:29 Ответить
Процесс набирает обороты,,,денег нет,но вы держитесь там
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22.03.2022 15:06 Ответить
Нащо їм, в них і офісів скоро не залишиться, будуть займатись соберательством
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22.03.2022 16:10 Ответить
 
 