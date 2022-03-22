Следом за сахаром в РФ дефицит офисной бумаги. Цены выросли минимум втрое, а запасов максимум на месяц

Из-за масштабных санкций против РФ после российского вторжения в Украину офисная бумага в России подорожала минимум в 3 раза. До 24 февраля пачку 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. По данным на 21 марта, пачка стоит уже от 899 рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на vc.ru

Как сообщается, 7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской дочери как отдельной компании. Международная компания Mondi (торговая марка "Снегурочка") 10 марта объявила, что ее бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением "импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов". Это может оказать существенное влияние на работу завода, компания рассматривает различные варианты продолжения работы в России, включая "юридическое разделение". Завод, выпускающий форматную бумагу, остался без отбеливающего вещества. Товар заканчивается, запасов осталось максимум в месяц, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы.

Из-за дефицита бумаги, ряду школ, больниц и представителям властей в городах дали распоряжение экономить офисную бумагу.

Впрочем, Минпромторг РФ 21 марта заверил, что дефицита бумаги вроде бы не будет, а ее поставка стабилизируется в течение месяца.

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