Следом за сахаром в РФ дефицит офисной бумаги. Цены выросли минимум втрое, а запасов максимум на месяц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за масштабных санкций против РФ после российского вторжения в Украину офисная бумага в России подорожала минимум в 3 раза. До 24 февраля пачку 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. По данным на 21 марта, пачка стоит уже от 899 рублей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на vc.ru
Как сообщается, 7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской дочери как отдельной компании. Международная компания Mondi (торговая марка "Снегурочка") 10 марта объявила, что ее бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением "импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов". Это может оказать существенное влияние на работу завода, компания рассматривает различные варианты продолжения работы в России, включая "юридическое разделение". Завод, выпускающий форматную бумагу, остался без отбеливающего вещества. Товар заканчивается, запасов осталось максимум в месяц, поставщики поднимают цены, а за ними продавцы.
Из-за дефицита бумаги, ряду школ, больниц и представителям властей в городах дали распоряжение экономить офисную бумагу.
Впрочем, Минпромторг РФ 21 марта заверил, что дефицита бумаги вроде бы не будет, а ее поставка стабилизируется в течение месяца.
Пожалуйста, подождите...
Причина? А Финляндия перестала поставлять картонную ленту для производства пакетов и автоматические линии разлива на молококомбинатах встали.
Быстро, однако, санкции начали действовать, еще и месяца не прошло.
Возвращение к истокам.
Он в ютубі точна проклєнів від російських жінок на перекупів
Не проблема: бересту відбілювати нетреба!
Максимум - на три дня.
Мудилы скрепоносные.
Дальше подтираться только лопухом летом. А сколько той зимы - Сентябрь - Октябрь - Май.