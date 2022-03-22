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Международная миротворческая миссия в Украине необходима: эта идея должна сработать, - Посол Польши Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бартош,цихоцький

Международная миротворческая миссия в Украине необходима для обеспечения гуманитарных коридоров, безопасность которых нарушает Россия.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Вицепремьер Качиньский сказал, что нужна миротворческая миссия НАТО, может в другом формате, международном, для обеспечения гуманитарной помощи. Потому что мы понимаем, что Россия не относится с уважением к гуманитарным коридорам, их нужно обеспечить, это и есть миротворческая миссия. Но это вооруженная миссия, которая сможет себя защищать", – сказал посол.

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Он отметил, что это заявление сознательно было сделано в Киеве, чтобы спровоцировать дискуссию в НАТО. "Мы понимаем, что сейчас консенсуса вокруг нее не будет. Но мы уверены, что в том или ином виде эта идея должна сработать, это объективно необходимая вещь", - заметил Цихоцкий.

По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса – чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо", - подчеркнул Цихоцкий.
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Топ комментарии
+9
Сказали же что читать надо - "..Бо ми розуміємо, що Росія не відноситься з повагою до гуманітарних коридорів, їх треба забезпечити, це і є миротворча місія. Але це озброєна місія, яка зможе себе захищати"
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22.03.2022 14:27
+7
Неплохо бы прочитать до конца. Обеспечить гуманитарные коридоры
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22.03.2022 14:13
+6
Прага
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22.03.2022 14:11
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Правила форума Совет форумчан
что бы заморозить и потерять еще больше территории?
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22.03.2022 14:10 Ответить
Неплохо бы прочитать до конца. Обеспечить гуманитарные коридоры
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22.03.2022 14:13 Ответить
какие коридоры признает оккупант? Эта миссия не зайдет там где идут бои.
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22.03.2022 14:15 Ответить
та лять именно для этого миротворци, чтоб заставят признать
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22.03.2022 14:21 Ответить
Придурок, миротворческие миссии для того чтоб в период перемирия избегать провокаций.
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22.03.2022 14:27 Ответить
"Избегать провокаций" еще один дибил неумеющий читать. Их задача не избегать огня и провокаций полудурок а обеспечивать гуманитарные коридоры. Если по колонне русня открывает огонь, их будут утюжить и подавлять тем самым "обеспечивать гуманитарные коридоры"
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22.03.2022 14:38 Ответить
Что это меняет в общем раскладе, дурак?
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22.03.2022 14:39 Ответить
это для начала, потом раскрутят до закрытия неба
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22.03.2022 14:52 Ответить
Сказали же что читать надо - "..Бо ми розуміємо, що Росія не відноситься з повагою до гуманітарних коридорів, їх треба забезпечити, це і є миротворча місія. Але це озброєна місія, яка зможе себе захищати"
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22.03.2022 14:27 Ответить
буде - небуде, а на ***** треба натиснути
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22.03.2022 15:32 Ответить
Прага
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22.03.2022 14:11 Ответить
Герої не вмирають! Вмирають вороги! Це кацапи мають померти. І вони помирають. "Усьо ідьот за планом" (відомий кацапський терорист).
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22.03.2022 14:14 Ответить
От чесно- маоозрозуміла мені ідея.
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22.03.2022 14:14 Ответить
что за бред, не надо гарвард заканчивать дабы понимать, что миротворци могут использоваться только во внутренних конфликтах, а когда идет война между двумя (даже термя) странами то как они себе это представляют? станут между нашими военными и орками и что? Это уже расценивается как вступдение в войну третьей силы.... хотят заморозку и война нонстоп годами?
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22.03.2022 14:15 Ответить
Скандал. Кадиров принизив "героя ДНР" Ходаковського і змусив його вибачитись

https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
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22.03.2022 14:18 Ответить
Кадырбыдло удрало из Украины быстрее лошади Будулая
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22.03.2022 14:23 Ответить
Тупая идея, или воюйте или не мешайте.
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22.03.2022 14:24 Ответить
кто тебе мешает воевать?
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22.03.2022 15:11 Ответить
Введение миротворческой миссии означает фиксацию войск на занятых рубежах, то есть оккупированные территории Украины остаются оккупированными на неопределённый срок. Проще говоря идут они нахрен со своими миссиями.
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22.03.2022 14:26 Ответить
Хотят окупировать Львов миротворция *****
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22.03.2022 14:31 Ответить
а что лучше чтоб его окупировали русские?
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22.03.2022 14:46 Ответить
з якого переляку миротворці мають окуповувати будь що? це ж не кацапи.
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22.03.2022 14:49 Ответить
А он там подумал что в результате уже захваченные территории в результате останется оккупированными на неопределённое время? Единственная годная миротворческая операция в Украине - гнать армию россиян и ихних колаборантов из Украини за границы, установленные в 1991 после развала СССР.
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22.03.2022 14:44 Ответить
ніяких миротворців,смердить чимось дуже поганим
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22.03.2022 14:47 Ответить
і то, навіщо нам миротворці НАТО, у нас вже є кацапські "миротворці", вони ж тут мир прийшли встановлювати, русский мир, нє?
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22.03.2022 14:51 Ответить
что ты скулиш, хотели небо закрыть?
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22.03.2022 14:53 Ответить
до чого тут миротворці і небо придурок
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22.03.2022 14:57 Ответить
в том что это миротворци НАТО, в случае атаки на них с воздуха, будет закрыто и небо. Голова тебе не только для того что бы в нее есть, но и думать
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22.03.2022 15:02 Ответить
ніхто нічого закривати не буде,для русні ці миротворці нічого не значать буде все те саме тількі гірше
і влодимирович не пиши *****,думать не твоє
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22.03.2022 15:05 Ответить
ну сиди жди когда русня окружит твой город и разье..ет
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22.03.2022 15:08 Ответить
твої мізкі вже розїбали кончений
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22.03.2022 15:11 Ответить
Что у Байдена на уме, то у Столтенберга на языке.
Молчали бы уж лучше.
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22.03.2022 14:48 Ответить
миротворцы НАТО на рубежах это гарантия что русня дальше не продвинется. Для начала, а потом и небо закроют.
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22.03.2022 14:49 Ответить
Судячи з коментів, місцеві свинорилі дуже не хочуть миротворців НАТО
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22.03.2022 14:57 Ответить
они хотят росийских миротворцев
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22.03.2022 15:19 Ответить
А дамбас для кого створили?
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22.03.2022 15:40 Ответить
хоча б на західній.не дати наступати з білорусі .
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22.03.2022 15:29 Ответить
і ще.НАТО повинно розглянути 2 питання.1.Можливість введення миротворців НАТО.2.Яка з країн НАТО бажає надати своїх військових для миротворчої місії.
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22.03.2022 15:33 Ответить
Не все так просто із миротворцями є в наявності документ на якому чорним по білому написано про створення миротворція із складу мвд рф на період і з 12 травня по 22 червня.Збіг обставин ?
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22.03.2022 15:39 Ответить
Я сам пропонував введення миротворців ООН (читай НАТО), але ця ідея або вже спізнилася або ще передчасна. Південь України окупований і заморожувати ці кордони нам тепер не треба. Якби раніше там миротворці з'явилися, поки москалі там не окопалися, тоді воно мало б сенс. Так само і з передчасністю: спершу ЗСУ мають вийти на кордон України 1991 року, а потім вздовж кордону можна поставити миротворців ООН (читай НАТО), щоб убезпечити процес "громадянського примирення ", себто спокійного вивозу колаборантів з ордло до росії (типова практика для тих хто воював проти своєї власної держави під прапором чужої держави) і повернення на ті території громадян, що виїхали до підконтрольної території України чи в Європу. Посол Ціхоцький каже діло і мабуть знає, що поки воно пройде всі інстанції в бюрократії Заходу, то може якраз і час достигне. З іншого боку, мирний договір з росією скасує економічні санкції, а це аж ніяк не виправить рускій народ.
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22.03.2022 16:07 Ответить
 
 