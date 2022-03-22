Международная миротворческая миссия в Украине необходима: эта идея должна сработать, - Посол Польши Цихоцкий

Международная миротворческая миссия в Украине необходима для обеспечения гуманитарных коридоров, безопасность которых нарушает Россия.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Вицепремьер Качиньский сказал, что нужна миротворческая миссия НАТО, может в другом формате, международном, для обеспечения гуманитарной помощи. Потому что мы понимаем, что Россия не относится с уважением к гуманитарным коридорам, их нужно обеспечить, это и есть миротворческая миссия. Но это вооруженная миссия, которая сможет себя защищать", – сказал посол.

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Он отметил, что это заявление сознательно было сделано в Киеве, чтобы спровоцировать дискуссию в НАТО. "Мы понимаем, что сейчас консенсуса вокруг нее не будет. Но мы уверены, что в том или ином виде эта идея должна сработать, это объективно необходимая вещь", - заметил Цихоцкий.

По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса – чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо", - подчеркнул Цихоцкий.