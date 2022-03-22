РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 619 26
армия РФ (15358) война (46746) Зеленский (16534) Италия (1510) Россия (91256) санкции (10616)

Зеленский – Италии: Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю недвижимость, счета и яхты влиятельных россиян. Поддержите большие санкции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Те, кто приказывает воевать и пропагандирует идеи войны против Украины, используют Италию как место отдыха.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.

"Наш народ, который никогда не хотел воевать. Который такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете. Тех, кто приказывает воевать. И тех, кто это пропагандирует. Почти все они используют Италию как место для отдыха. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты – от "Шахерезады" и до самых маленьких.

Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они применят его для поисков мира. Чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам.

Поддержите большие санкции против России. Полное эмбарго для торговли, начиная с нефти. Поддержите запрет заходить в ваши порты для российских кораблей. Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря", - убеждает глава государства.

По словам Зеленского, не должно быть никаких исключений из санкционного режима, ни для одного российского банка.

"Не допустите продовольственного кризиса в соседних с вами регионах. Помогите нам. Остановите убийства. Сохраните украинские семьи", – говорит он.

Он также отметил, что эту войну нужно заканчивать как можно скорее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине убиты 117 детей. Такова цена промедления с давлением на РФ, - второе обращение Зеленского к народу и политикам Италии. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
когода он не говорит о личной встрече и переговорах, то это можно спокойно читать.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:16
+7
Видно, что у политического руководства Украины очень своеобразный опыт в международной политике - после его выступления в Бундестаге министр обороны германии заявила, что германия исчерпала всю военную поддержку Украине и будет искать другие пути помощи Украине. Перестань упрекать кого то - вспомни, что ты сделал для укрепления обороны Украины.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:35
+5
Така як і всюди по європі. Така як у німеччині, франції, прости боже, в угорщині etc.... Корумповані, жадібні, трусліві...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когода он не говорит о личной встрече и переговорах, то это можно спокойно читать.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:16 Ответить
зы. кое чего из говносми "В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу" всё что нужно знать о "переговорном процессе" (С)
показать весь комментарий
22.03.2022 14:19 Ответить
Саме тому вони ті деталі постійно розголошують.
Кому ви закликаєте вірити?
показать весь комментарий
22.03.2022 14:21 Ответить
нікому. під час війни переговори не ведуться взагалі.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:26 Ответить
Не мели дурниць, черкащанин.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:27 Ответить
це я й хотів взнати. свободен!! ))
показать весь комментарий
22.03.2022 14:33 Ответить
Тю
показать весь комментарий
22.03.2022 14:37 Ответить
Когда посчитают нужным
показать весь комментарий
22.03.2022 14:19 Ответить
Тут не ІнформБюро.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:19 Ответить
Це ж яка влада в тій Італії, що треба напряму до народу звертатися з проханням про допомогу...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:18 Ответить
Така як і всюди по європі. Така як у німеччині, франції, прости боже, в угорщині etc.... Корумповані, жадібні, трусліві...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:21 Ответить
воно коли й далі так з деякими "біженцями" піде, то незабаром й до нарідів буде не достукатись і не тільки в італії. "бєжавшая ыліта" почина напрацьовувати негативний імідж для українців.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:23 Ответить
Ти про що, що за марення?
показать весь комментарий
22.03.2022 14:26 Ответить
це реальність. містечкові вже починають шокуватись поведінкою окремих екземплярів. поприїждали на аудях, перед цим побувавши в польщі, чехії, мадьярщині. з продуктів, що їм видають, більшу частину викидають, просять приносити "будвайзера", манікюр требуют безкоштовно, бо біженці, ........... вже не поодинокі випадки. й це тільки частина айсберга, що зверху.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:32 Ответить
Дурні є всюди, не скигли.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:38 Ответить
******* на локальному рівні...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:59 Ответить
В Італії повно путіністів, особливо на півночі і в Мілані, які вже задовбали своєю мантрою про "8 років Україна бомбила донбас" все як з екранів параші, таке і на екранах макарон-ЗМІ. Їм тут теж добряче промили мозги. Добре, що не всім і є адекватні люди, які мислять і шукають альтернативні джерела інформації. Даю посилання на ЦЕНЗОР... Читають і дякують...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:57 Ответить
а свои в Италии могут как на курорте?
показать весь комментарий
22.03.2022 14:20 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ДВИЖЕНИЕ --**Фашизм (итал. fascismo, от fascio - союз, пучок, связка, объединение; fascio di combattimento - союз борьбы[1]) *** БЫЛО СФОРМИРОВАНО В 1924 ГОДУ БЕННИТО МУССОЛИНИ ПРИДЯ К ВЛАСТИ ПОСЛЕ КОММУНИСТОВ --КОТОРЫЕ ОГРАБИЛИ СТРАНУ ОСТАВИВ СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛГОВ А САМИ ПРИСТРОИЛИСЬ..ПРАВИЛЬНО В МОСКВЕ.... ОН НА ВОЛНЕ БЕДНОСТИ НИЩЕТЫ ПОСТРОИЛ ФАШИСТКОЕ ГОСУДАРСТВО..... НО ОН СУМЕЛ ЗА 4 ГОДА КАК ВПРОЧЕМ И ГИТЛЕР ЗА 4 ГОДА ПОДНЯТЬ НИЩУЮ ИТАЛИЮ и ГЕРМАНИЮ ДО ВЫСОКОГО УРОВНЯ жизни для 85% населения*** поэтому в этих странах фашисты и национал- социалисты имели 100% поддержку в стране... Германия до сих пор платит по счетам а вот Италия хитроделаная прикрылась поддержкой США и ее ОТМАЗАЛИ ОТ КАКОЙ ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОНИ ПОВЕСИЛИ ГОЛОВОЙ ВНИЗ МУССОЛИНИ И УМЫЛИ РУКИ... Зеленский к кому там обращаться-- если Италия до сих пор 80 лет не ответила никак за свои военные преступления и соучастие и разжигание 2 Мировой войны..
показать весь комментарий
22.03.2022 14:21 Ответить
А почем Италия и Германия вообще должна отвечять?
Поддержка поддержкой
Но там не была такого шизы как в рашке. В которой ******* на полном серьёзе поддерживают убийство мирных жителей

И те хотяб страну реально подняли. А не как *****. Все спустил на дворцы, яхты, шлюх. И где русский это нищая категория людей, при всех его криках про "русский мир"....
показать весь комментарий
22.03.2022 14:32 Ответить
вы простите ИДИОТ??!!! ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ И РОССИЯ НЕ ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ??? ВЫ ДЕБИЛА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ.... Итальянцы ни копейки никому не возместили хотя руки у них по локоть в крови... *** а за яхты миллиардные кражи с бюджета и рост олигархов в Рашке... вы Богу бегом в Храм свечку поставили..... потому как если бы не воровали-- а вбухали РЕАЛЬНО!!!! те 50 млрд.. БАКСОВ... что выделено было на армию и вооружение нас бы взяли реально за 2 часа.. так что СПАСИБО ОГРОМНОЕ РАШИНСКОЙ КОРРУПЦИИ И ЖАДНОСТИ ПРИЧЕМ С ПОКЛОНАМИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОРРУПЦИЯ СДЕЛАЛА ДЛЯ НАС ТО ЧТО НАДО.. а именно-- СПАСЛА НАШУ СТРАНУ И НАЦИЮ И ГОСУДАРСТВО...во многом.. а не умоляю нашу армию всех кто погибает воюет реально на фронтах отбивая атаки и население которое подвергается геноциду рашизму и не человечности и все же РОССИЮ ЕЕ АПЛОМБ ПОГИБИЛО КАЗНОКРАЖДСТВО НЕВИДАННЫХ ДОСЕЛИ МАСШТАБОВ в Истории Цивилизации.. НАТО чего кобылиться...да потому как там вкладывают в оборону ЗАРАБОТАННОЕ!!!!!! А В РАШКЕ НАВАРОВАННОЕ У АРМИИ ПРЕВРАЩАЮТ В БУНКЕРЫ ЯХТЫ САМОЛЕТЫ ВИЛЛЫ И СЕЙФЫ В ШВЕЙЦАРИЯХ И ОФШОРАХ...
показать весь комментарий
22.03.2022 14:39 Ответить
Во первых я не идиот

В вторых есть конкретные люди которые творили приступление
Знаете. Союзники тоже не добрячьки

Но чёт возмещать не кто не хочет, не кому

В третьих это логика Израиля и Россия. Платите нам все. Потому что там был руский/еврей. И пофигу что на на них было срать

В четвёртых

В России если что очень много тех кто реально поддерживает этот ******. То что там дети умераю им насрать. Мало того, они ещё орут чтоб больше Украинцев умерло

Так что нет. Будут платить ещё как. Раз им с дивана вернее как нам жить
показать весь комментарий
22.03.2022 15:42 Ответить
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
22.03.2022 14:22 Ответить
Видно, что у политического руководства Украины очень своеобразный опыт в международной политике - после его выступления в Бундестаге министр обороны германии заявила, что германия исчерпала всю военную поддержку Украине и будет искать другие пути помощи Украине. Перестань упрекать кого то - вспомни, что ты сделал для укрепления обороны Украины.
показать весь комментарий
22.03.2022 14:35 Ответить
 
 