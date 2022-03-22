Зеленский – Италии: Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю недвижимость, счета и яхты влиятельных россиян. Поддержите большие санкции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Те, кто приказывает воевать и пропагандирует идеи войны против Украины, используют Италию как место отдыха.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.
"Наш народ, который никогда не хотел воевать. Который такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете. Тех, кто приказывает воевать. И тех, кто это пропагандирует. Почти все они используют Италию как место для отдыха. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты – от "Шахерезады" и до самых маленьких.
Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они применят его для поисков мира. Чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам.
Поддержите большие санкции против России. Полное эмбарго для торговли, начиная с нефти. Поддержите запрет заходить в ваши порты для российских кораблей. Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря", - убеждает глава государства.
По словам Зеленского, не должно быть никаких исключений из санкционного режима, ни для одного российского банка.
"Не допустите продовольственного кризиса в соседних с вами регионах. Помогите нам. Остановите убийства. Сохраните украинские семьи", – говорит он.
Он также отметил, что эту войну нужно заканчивать как можно скорее.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине убиты 117 детей. Такова цена промедления с давлением на РФ, - второе обращение Зеленского к народу и политикам Италии. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Кому ви закликаєте вірити?
Поддержка поддержкой
Но там не была такого шизы как в рашке. В которой ******* на полном серьёзе поддерживают убийство мирных жителей
И те хотяб страну реально подняли. А не как *****. Все спустил на дворцы, яхты, шлюх. И где русский это нищая категория людей, при всех его криках про "русский мир"....
В вторых есть конкретные люди которые творили приступление
Знаете. Союзники тоже не добрячьки
Но чёт возмещать не кто не хочет, не кому
В третьих это логика Израиля и Россия. Платите нам все. Потому что там был руский/еврей. И пофигу что на на них было срать
В четвёртых
В России если что очень много тех кто реально поддерживает этот ******. То что там дети умераю им насрать. Мало того, они ещё орут чтоб больше Украинцев умерло
Так что нет. Будут платить ещё как. Раз им с дивана вернее как нам жить
...
Слава нації
Смерть москалям