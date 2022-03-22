Россия десятки лет готовила эту войну. Украина – ворота. Их цель – Европа, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чтобы остановить Россию, нужно вводить еще больше санкций против государства-террориста.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения в Италию, передает Цензор.НЕТ.
"Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Один! Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа и направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Демократии, прав человека, равенства, свободы... Таких же ценностей, как и у нас", - заметил Зеленский.
По его словам, Украина для российских войск – это ворота Европы. Они хотят ворваться.
"Но варварство не должно пройти. Украинцы одними из первых пришли на помощь вам, когда под ударами пандемии ковида вы нуждались в этом. Мы направили своих врачей. Итальянцы одними из первых пришли на помощь нам, когда наши люди пострадали от ужасного наводнения. Вы поддержали нас - искренне, быстро. Не прося ничего вместо этого. Вы помогаете нам и сейчас - мы очень ценим это. Но все же...", - говорит он.
Зеленский напомнил, что вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц.
"Итак, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии или Сирии. Чтобы Россия искала мир. Чтобы тот же человек искал мир", - добавил глава государства.
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Любая империя захватывала территории, засыпала мозги маргинала превращая их в манкуртов и потом ими воевала захватывая новые территории и ресурсы.
Мы сейчас вынуждены воевать не только с лаптям и с дыровцами и крымчанами по той же причине.
Если будем сдавать Херсон , Мариуполь, потом будем воевать с херсонцами и Мариупольцами тоже.
И т.д.
Война готувалася саме проти України під носом у сліпої української влади яка до самого початку верещала амижебратья