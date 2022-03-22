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Россия десятки лет готовила эту войну. Украина – ворота. Их цель – Европа, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Чтобы остановить Россию, нужно вводить еще больше санкций против государства-террориста.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения в Италию, передает Цензор.НЕТ.

"Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Один! Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа и направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Демократии, прав человека, равенства, свободы... Таких же ценностей, как и у нас", - заметил Зеленский.

По его словам, Украина для российских войск – это ворота Европы. Они хотят ворваться.

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"Но варварство не должно пройти. Украинцы одними из первых пришли на помощь вам, когда под ударами пандемии ковида вы нуждались в этом. Мы направили своих врачей. Итальянцы одними из первых пришли на помощь нам, когда наши люди пострадали от ужасного наводнения. Вы поддержали нас - искренне, быстро. Не прося ничего вместо этого. Вы помогаете нам и сейчас - мы очень ценим это. Но все же...", - говорит он.

Зеленский напомнил, что вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц.

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"Итак, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии или Сирии. Чтобы Россия искала мир. Чтобы тот же человек искал мир", - добавил глава государства.
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Топ комментарии
+15
Прозрел)))
Любая империя захватывала территории, засыпала мозги маргинала превращая их в манкуртов и потом ими воевала захватывая новые территории и ресурсы.
Мы сейчас вынуждены воевать не только с лаптям и с дыровцами и крымчанами по той же причине.
Если будем сдавать Херсон , Мариуполь, потом будем воевать с херсонцами и Мариупольцами тоже.
И т.д.
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22.03.2022 14:33
+11
Дороги делали для лаптетанков.
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22.03.2022 14:34
+10
И ты зная об этом, три года вместо армии дороги делал?
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22.03.2022 14:58
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Україна для них то міст, то брама...може вже досить виробляти в нас комплекс неповноцінності, бо це, як виявилось, це безрезультатно.
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22.03.2022 14:30 Ответить
Не читайте такі складні тексти- то не до вас звертаються, а до іноземців.
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22.03.2022 14:32 Ответить
Ти вважаєш іноземців розумнішими за українців?
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22.03.2022 14:34 Ответить
Ну від них дурних питань я тут не читав.
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22.03.2022 14:36 Ответить
Ти хто по національності? я чистий українець.
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22.03.2022 14:37 Ответить
А є брудні українці? Щось із вами негаразд. Гарного дня.
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22.03.2022 14:39 Ответить
чіпляла до всіх - мабуть зачoта по технології здав, шо гарцюеш?
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22.03.2022 14:39 Ответить
тренувався в арестовича )
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22.03.2022 15:06 Ответить
То есть ты не видишь риторики у политического руководства в обвинении всех и вся - и НАТО и ЕС во всех грехах и ни слова о том, что же сделало политическое руководство Украины за последние два с половиной года для сближения с НАТО и ЕС.
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22.03.2022 14:41 Ответить
Писком їх по неструганих дошках, писком!
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22.03.2022 14:30 Ответить
Вопрос только один : если Раша готовила против нас войну ориентировочно ещё с 2008 года, то что тогда делали наши многочисленные гетманы и паны всё это время?
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22.03.2022 14:31 Ответить
Казали про це практично глухому західному світу. І не тільки наша влада, а і опозиціонери з рашки, той самий вбитий Нємцов. І Новодворська. Та інші.
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22.03.2022 14:34 Ответить
Дороги делали для лаптетанков.
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22.03.2022 14:34 Ответить
Оці "дороги" нас і підвели... Побудували їх якісно як в Європі, а потім виявилось, що "Їх мета Європа!" Не здивуюсь, якщо полонені почнуть розповідати казки про "какая Украина??! мы думали, шта эта уже нато! Сматрите какие дароги!"
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22.03.2022 17:30 Ответить
Прозрел)))
Любая империя захватывала территории, засыпала мозги маргинала превращая их в манкуртов и потом ими воевала захватывая новые территории и ресурсы.
Мы сейчас вынуждены воевать не только с лаптям и с дыровцами и крымчанами по той же причине.
Если будем сдавать Херсон , Мариуполь, потом будем воевать с херсонцами и Мариупольцами тоже.
И т.д.
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22.03.2022 14:33 Ответить
"Одна людина"- це хіто?
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22.03.2022 14:36 Ответить
Так чому тоді він так намагається поговорити з путіним ? В очі йому заглянути? Невже не зрозуміло, що 8 років домовлялися (мінські угоди), і не тільки наша влада, а й впливовіші за Зеленського лідери! І що це дало??? Про що, взагалі, можна говорити з хижаком, загнаним в кут !
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22.03.2022 14:37 Ответить
Единственная санкция - это эмбарго на нефть и газ, что является значительной частью доходов в бюджет, но вряд ли на это пойдут, а новые яхты и дома олигархов арестованные не существенно повлияют
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22.03.2022 14:39 Ответить
вова, не надо тебе лезть в историю - ты очень слаб в ней и не только в ней. А если из истории, то вспомни эбонитовые палочки.
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22.03.2022 14:50 Ответить
Як планувала??? То тиж збирався на шашлики у травні !!!!?!///////
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22.03.2022 14:51 Ответить
И ты зная об этом, три года вместо армии дороги делал?
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22.03.2022 14:58 Ответить
Якби готувалася війна проти Європи, то навіщо кацапам йти вбік і повністю втрачати боєздатність воюючи в Україні?
Война готувалася саме проти України під носом у сліпої української влади яка до самого початку верещала амижебратья
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22.03.2022 15:01 Ответить
воно й досі, після 25 днів повномасштабної війни з москалями, сцить назвати вголос ім"я *****, заміняє його словами "одна людина", рашку воно не називало окупантом та агресором, воно казало "та сторона"... і воно ще в чомусь звинувачує НАТО та захід??? жалюгідний нікчема ...
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22.03.2022 15:07 Ответить
Ахереть. Куда смотрит дерьмак??? Шото зельдемар разошелся в оценках и прозрениях)). Шо ваще происходит? Премию мира уже ж не получит.
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22.03.2022 15:19 Ответить
Та нє не Европа, їх мета панування світом разом з Китаєм, забравши в процесі Аляску, це була їх доктрина, про яку вони не скриваючи трублять. Але всі плани зруйнувала Україна, фініта ля комедія.
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22.03.2022 16:46 Ответить
 
 