Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Ряду стран угрожает голод, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Последствия этой войны уже ощущаются во многих частях света. Не только в Европе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, самым страшным будет приближающийся голод для разных стран.
"Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты. Кукуруза, растительное масло, пшеница и многие другие товары. Жизненно необходимые товары, в частности, для ваших соседей. Через море", - отметил глава государства в своем обращении.
Он напомнил, что цены уже растут.
"Сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи? Напротив ваших берегов..." - добавляет Зеленский.
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пусть скажут спасибо дядюшкам Ху и Си
Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
Если украинский мужик стреляет, то землю обработать он уже не сможет. Нам рано перековывать мечи на орала! И небо никто не закрывает, как назло.
Чи це було звернення до свиномордих, які лише фураж для скотини можуть вирощувати?
Я не в курсе, где еще могут вырастить такой вкусный хлебушек, кроме, как в Украине)
И если кому-то не терпится получить УКРАИНСКИЙ хлебушек, то пусть придушит главного упыря рабсеи! Хотя там и без него пи...ов хватает.
-Нет, сыночка, теперь ты будешь меньше кушать.