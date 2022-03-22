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Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Ряду стран угрожает голод, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

голод,хліб

Последствия этой войны уже ощущаются во многих частях света. Не только в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самым страшным будет приближающийся голод для разных стран.

"Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты. Кукуруза, растительное масло, пшеница и многие другие товары. Жизненно необходимые товары, в частности, для ваших соседей. Через море", - отметил глава государства в своем обращении.

Он напомнил, что цены уже растут.

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"Сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи? Напротив ваших берегов..." - добавляет Зеленский.
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Топ комментарии
+17
Поки не будуть голодувати не зрозуміють нафіга їм той кацапський газ та нафта
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22.03.2022 14:38
+14
Це так і є.
Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
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22.03.2022 14:41
+6
Отоді настане час українців висловлювати глибоке занепокоєння, а різних там французів чи італійців відмовитися від кроасанів чи пасти заради голодуючих.
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22.03.2022 14:42
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Поки не будуть голодувати не зрозуміють нафіга їм той кацапський газ та нафта
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22.03.2022 14:38 Ответить
А от мені хочеться побачити як голодуватиме Індія.Нехай жеруть дешеву кацапську нафту.
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22.03.2022 14:57 Ответить
Так Европа голодать точно не будет, а вот в Африке будет жопа, и китайцы тоже могут напрячься, хотя у них запасы на год в перед есть
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22.03.2022 14:58 Ответить
китайца меньце кусать будет в этом году, однако

пусть скажут спасибо дядюшкам Ху и Си
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22.03.2022 15:23 Ответить
Це так і є.
Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
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22.03.2022 14:41 Ответить
Отоді настане час українців висловлювати глибоке занепокоєння, а різних там французів чи італійців відмовитися від кроасанів чи пасти заради голодуючих.
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22.03.2022 14:42 Ответить
То українців мають турбувати, поки їх вбивають, те, що зажрані не будуть мати що жерти? Так нехай нестле жеруть, купляючи в ашанах та метро
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22.03.2022 14:44 Ответить
Будуть голодувати не європейці, а Єгипет Ефіопія...
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22.03.2022 15:09 Ответить
Що це нафіг змінює? Я ще раз повторюю, чого українців, яких вбивають, має хвилювати чиясь срака? Треба було відразу думати про наслідки, а не нити тепер. Ще не хватало нам за ефіопців переживати, взагалі довбанулося.
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22.03.2022 16:15 Ответить
Значить будуть в ойропі біженці
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22.03.2022 15:37 Ответить
Не зрадофил, но если по честному так оценивать, получается типо такого: Закройте небо над Украиной, А то Африка и Восток помрут с голоду (Украинцев то не жалко, всех остальных в мире жалко), русня коридоры не даёт мирным, растреливает, а когда были иностранные граждане и студенты, им давали выход, они же не Украинцы, за них то переживают их страны
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22.03.2022 14:45 Ответить
Закрити над нами небо хер, а хлібчик їм дай....
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22.03.2022 14:45 Ответить
на Сумщині зараз польові роботи проводять лише фірми Анрея Деркача і Володимира Литвина !
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22.03.2022 14:48 Ответить
Никто кроме украинцев не вырастит урожая! Никогда! Не умеют нихера, не знают, понятия не имеют, что и где сеять, сколько и какого зерна! Они только жрать попривыкали. Ничерта они за нищие страны не переживают, а только прикрываются ними!

Если украинский мужик стреляет, то землю обработать он уже не сможет. Нам рано перековывать мечи на орала! И небо никто не закрывает, как назло.
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22.03.2022 14:52 Ответить
У європейських країнах та США врожаї набагато кращі і все що вирощувалось на українських землях - на 100% західні технології.
Чи це було звернення до свиномордих, які лише фураж для скотини можуть вирощувати?
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22.03.2022 15:09 Ответить
Так!

Я не в курсе, где еще могут вырастить такой вкусный хлебушек, кроме, как в Украине)
И если кому-то не терпится получить УКРАИНСКИЙ хлебушек, то пусть придушит главного упыря рабсеи! Хотя там и без него пи...ов хватает.
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22.03.2022 15:18 Ответить
Хлєбушек не вирощується, він робиться з муки та дріжджів. Український хліб непоганий (дарницька паляниця в чомусь унікальна) та вигідно відрізнялася від того гамна, що випікалося в інших регіонах часів совка, але лише з появою західних технологій та рецептів українці отримали різноманітність та справжню якість.
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22.03.2022 15:23 Ответить
Спасибо за урок.
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22.03.2022 15:30 Ответить
Будь-лазка, вся ця інформація у вільному доступі, до речі
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22.03.2022 15:37 Ответить
дякую ще раз
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22.03.2022 15:41 Ответить
Китай покупал в Украине 40 процентов зерна..,лавочку закрыто
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22.03.2022 14:59 Ответить
А от це непоганий аргумент, на відміну від сотні безглуздих попередніх
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22.03.2022 15:06 Ответить
Вот вот,и пусть думают.
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22.03.2022 15:23 Ответить
Та вони як раз добре думають, на відміну від наших можновладців, які лише язиком чесати здатні
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22.03.2022 15:39 Ответить
Референдум під час війни від жидо-москалів Зеленського-Коломойського та путіна- типу «закінчення війни за буд-яких умов» - то узаконення передачі Криму-Донбасу і можливо і Херсону - москалям...
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22.03.2022 15:57 Ответить
-Папа, теперь ты будешь меньше пить?
-Нет, сыночка, теперь ты будешь меньше кушать.
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22.03.2022 16:13 Ответить
Странно. Дороги во время войны, Зеля строить мог.....
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22.03.2022 18:25 Ответить
 
 