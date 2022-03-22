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Renault возобновил производство на своем заводе в Москве, несмотря на войну РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

renault

Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своем заводе в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве, заявив, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".

Решение Renault возобновить производство имеет поддержку французского правительства, являющегося его основным акционером, говорят источники, на которые ссылается Reuters.

Renault имеет контрольный пакет акций автопроизводителя АвтоВАЗ (около 40 тыс. работников).

Также читайте: Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Давите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир

На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+76
бойкот рено в украине!
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22.03.2022 16:14
+29
Недарма на логотипі - піхва, ************ - вони такі...

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22.03.2022 16:17
+23
Макарон по этому звонит зайду каждый день. Вот такие они французы.
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22.03.2022 16:14
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жабоїди жабоїди і є - підтвержeно двома війнами.
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22.03.2022 16:39 Ответить
порядний і вихований водій навіть не плюне на те лайно.
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22.03.2022 16:41 Ответить
нужно на весь мир объявлять, чтобы люди не покупалиRenault во всем мире и это должен Зеленский заявлять на все новости мира!
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22.03.2022 16:41 Ответить
Все.що потрібно знати українському народу .Німецькій курві важливі рашистська нафта і газ,а не Україна і її народ ,французькій курві рено,газ і нафта а не Україна і життя українців .Тріада ворогів України,котрі створили цю війну,
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22.03.2022 16:42 Ответить
"Z"
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22.03.2022 16:44 Ответить
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22.03.2022 17:16 Ответить
Бойкот всем французским производителям. Они все остались в фашистской кацапии: Danone, Auchan, Decathlon, Renault и прочее лягушачье дерьмо. Французы поддерживают убийства украинских детей!!!
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22.03.2022 16:44 Ответить
Продажные твари. Пишите им во Францию на все доступные контакты.
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22.03.2022 16:45 Ответить
Путинских проституток исправит только их горящая жопа, и то не факт. История повторяется, другого от них глупо было ожидать☹️
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22.03.2022 16:47 Ответить
вот вам и санкции
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22.03.2022 16:50 Ответить
Рено-великє гімно
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22.03.2022 16:50 Ответить
Зато Макрон регулярно звонит ВВХ,вместо военной помощи Украине,хотя деньги какие-то выделял
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22.03.2022 16:57 Ответить
РЕНО більше не має права продавати в Україні. На державному рівні заборонити діяльність цих французьких посібників російських фашистів!
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22.03.2022 17:06 Ответить
фу, что это? рено? какой моветон!
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22.03.2022 17:07 Ответить
Це не моветон, а одна з найпопулярніших марок авто в світі.
Моветон - цього не знати.
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22.03.2022 17:47 Ответить
Жаба задавила жабоїдів.
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22.03.2022 17:07 Ответить
Я уже казав ,що зараз іде боротьба між здоровим глуздом і жлобством . Виграє жлобство. Якщо ,а я в цьому не сумніваюсь , Україна переможе,то вона повинна з тими небагатьма притомними державами створити союз щоб протистояти московитам і жлобам. Московити в середньому воюють раз на вісім років. Тому вони трішки оклигають і знову нападуть. Як правило на якусь слабу державу. Цей непотріб вважає себе супернацією ,але не тещо на сильного а навіть на рівного не полізе ( сцикотно). А якщо , недай Бог Україну знищить , тоді московит окрилений успіхом піде громити всіх підряд. І не треба думати що хтось йому буде протистояти. Жлоби порахують гроші і пояснять своєму плебсу як правильно , але я думаю що то уже буде до лампочки , тоді уже точно буде ядерна катастрофа і небуде здорового глузду це відвернути. Я думаю що навіть під атомним грибом вони будуть підраховувати капітали. Бути такими як українці їм не дано ,щоб все кинути і піти відстоювати свою землю. Тут багато хто взиває до їхньої совісті. Не тратьте на це час і сили вони взагалі не розуміють що це таке. Будемо триматись до поки нам вистачить сили.Я думаю що Бог нас не залишить , Слава Україні, слава нашій Армії , нашим найкращим у світі хлопцям і дівчатам .Ми переможемо , а потім у нас буде один тільки шанс і його не можна втратити. Щоб втрачене життя діточок , дівчат, жінок , чоловіків старих і молодих всіх хто загинув на цій страшній війні не було даремне. Ми повинні стати самою кращою державою , щоб всі побачили що добро і справедливість все таки є на світі.
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22.03.2022 17:32 Ответить
То як довго вони зможуть збирати з наявних запчастин ті дастери? )))) Нема постачання, нема комплектуючих. За тиждень закінчаться всі комлпктуючі на заправках, вони стануть... Далі воно почне сипатися як лавіна.
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22.03.2022 17:36 Ответить
Хитрожопые французы возобновили поставки комплектующих для своих заводов в рашке в полном объеме. Они всего неделю не работали, как заявлялось "из за проблем с поставками". Видимо, уже нашли обходные маршруты в обход санкций и ограничений. Хотя в принципе санкции на автокомпоненты и не распространялись никогда. Но временные проблемы с логистикой, видимо, всё-таки возникли. Леруа и прочие французские компании тоже решили не закрываться и продолжить работу в рашке. А во французском правительстве вообще заявили, что сложившаяся ситуация дает окно возможностей для французского бизнеса расширить своё присутствие на рынках России.
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22.03.2022 17:57 Ответить
Должен список компаний, которые зарабатывают кровавые деньги в России. Этим компаниям Нужно раскрутить бойкот по всему миру за сотрудничество с кровавым фюрером. И все. Приползут на коленях, когда посчитают ущерб. Плюс попадание в этот чёрный список это как нерукопожатные люди и фирмы. Думаю может получится
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22.03.2022 18:17 Ответить
Уже больше половины иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, по тихому передумало. Некоторые продолжают работать как раньше, некоторые приостановили деятельность, но так, что нет сомнений, что это не надолго. Например, некоторые крупные компании хотя и не работают, но продолжают платить зарплату, чтобы не распускать коллектив. То есть они просто выжидают, когда страсти улягутся, и спокойно возобновят работу. Инвестиции и деньги терять никому не охота. Как говорится, война войной, а своя рубашка ближе к телу. Как это ни печально сознавать, но в мире по большому счёту всем глубоко плевать и на Россию, и на Украину, и на все что между ними происходит. Всех волнует только их личное благосостояние. Вон по всей Европе уже начались протесты против роста цен на топливо и продовольствие. Люди уже откровенно высказывают своим правительствам недовольство. Типа, почему мы должны страдать ради какой-то там Украины? И властям какой-нибудь Италии будет всё труднее объяснять простым итальянцам, почему им нужно потерпеть ради далёких для них украинцев. Это в рашке на мнение простых людей всем насрать, а в Европе демократические общества, власть выбирается народом и к мнению народа прислушивается. Вот кремлёвский карлик и ждёт, что жадные и привыкшие к сытой жизни европейцы будут потихоньку спускать введенные санкции на тормозах.
А что до бойкотов и черных списков, то тут обольщаться не стоит. Обыватели такими категориями не мыслят.
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22.03.2022 18:41 Ответить
Питання в тому що з такою сракою в економіці вони на рено будуть гроші копить тепер років 100
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22.03.2022 18:29 Ответить
А это в рашке никого не волнует. Простые ваньки нехай хоть с голоду сдохнут, их мнение никого не интересует.
А что до автомобилей, так всё равно из всего объема произведенных компанией Рено машин, в рашке продавалось менее трети. Остальные собранные в Москве и Тольятти автомобили шли на экспорт в восточную Европу и страны СНГ. Так что французам еще и выгода: рубль упал, затраты на сборку снизились. А выручка от продажи в валюте.
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22.03.2022 18:54 Ответить
Ничего нового, как во второй мировой Луи Рено пресмыкался перед гитлеровцы, так и нынешнее руководство Рено пресмыкался перед путинцами. Гарантия что если бы завтра русня переступила границу эти бы бегом вывесили белые флаги.
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22.03.2022 17:45 Ответить
Что и следовало ожидать от машины с логотипом *****
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22.03.2022 17:58 Ответить
Гітлер теж використовував французькі потужності для своєї армії.
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22.03.2022 19:18 Ответить
французы всегда были пи-да-ра-са-ми
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22.03.2022 19:28 Ответить
На Сырецкой в Киеве у Рено здоровый офис как раз на линии Мозырь - Генштаб ВСУ, может и ракетка сбитая упасть и поделом!
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22.03.2022 20:02 Ответить
полный бойкот в УКРАИНЕ этих тварей!
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22.03.2022 20:52 Ответить
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