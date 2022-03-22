Через 2-3 дня армия РФ предпримет очень сильную попытку полностью захватить Мариуполь, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас российская армия использует передышку для накопления новых сил для новой атаки на Мариуполь, чтобы полностью взять город.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
То условное затишье, которое происходит сейчас и сопровождается атаками на гражданские объекты и мирное население, он считает заполнением времени до тех пор, когда "новая стратегия принесет свои плоды".
По его словам, сейчас Россия использует передышку для пополнения логистических арсеналов и самой армии РФ:
"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в то же время умирают люди, но с военной точки зрения это именно это. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью , а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев.
Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии, южной, восточной и центральной армий – чтобы заполнить дыры", – сказал он.
По его мнению, вся техника, которая сейчас подтягивается к украинской границе, дойдет примерно через 2 дня.
Пожалуйста, подождите...
Хотите повангую, после Марика они замкнут линию с юга наверх через Славянск на Изюм, и также героически сдадим восток под крики , "запад закрой небо". И получится, что 300тыс группировка поставит половину 40млн. страны раком. Капитуляция вопрос времени.
Или мы будем всей страной их ******* по всем направлениям СЕЙЧАС! или можете успокаивать себя арестовичем и дальше.
P.s стрелять не умею, умею копать и точить снаряды, Но это нахер никому не нужно.
То что наша армия дерётся как волки - факт, я это слышу. Но также каждый день я вижу продвижение врага на юге и востоке.
У меня нет паники, но страна должна стать в ружьё и дать конкретной пи#ды. Или сейчас, или ещё 100 лет рабства.
Сейчас наша задача - сплотиться вокруг нашего лидера Президента Владимира Зеленского и не дать врагу посеять смуту и раздор в наших рядах.
И все заслуги ВСУ являются также и заслугами президента, как их руководителя.
А ты, видимо, пытаешься публично умалить достижения органов власти Украины и посеять в обществе недоверие к президенту. Тем самым ты льёшь воду на мельницу врага и пытаешься внести раскол в единство украинцев, которые в трудную минуту сплотились вокруг своего лидера Президента Владимира Зеленского, чтобы дать отпор оккупантам и агрессорам. Остаётся только вопрос, делаешь ли ты это по глупости или умышленно. Но, надеюсь, компетентные органы разберутся в этом вопросе и дадут твоим действиям надлежащую правовую оценку.
Іноді здається що це якийсь договорний театр, але потім розум каже що у любому випадку кацапів треба знищити на території України.