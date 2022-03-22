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Через 2-3 дня армия РФ предпримет очень сильную попытку полностью захватить Мариуполь, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Сейчас российская армия использует передышку для накопления новых сил для новой атаки на Мариуполь, чтобы полностью взять город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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То условное затишье, которое происходит сейчас и сопровождается атаками на гражданские объекты и мирное население, он считает заполнением времени до тех пор, когда "новая стратегия принесет свои плоды".

По его словам, сейчас Россия использует передышку для пополнения логистических арсеналов и самой армии РФ:

"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в то же время умирают люди, но с военной точки зрения это именно это. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью , а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев.

Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии, южной, восточной и центральной армий – чтобы заполнить дыры", – сказал он.

По его мнению, вся техника, которая сейчас подтягивается к украинской границе, дойдет примерно через 2 дня.

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Топ комментарии
+54
полк "Азов" зігне цю спробу в дулю.
а як серйозно, Марік потребуе терміновї допомоги всім - від води до Стінгерів.
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22.03.2022 17:02
+48
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22.03.2022 17:15
+40
Здохніть кацапські смердючі падли!
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22.03.2022 17:02
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йшов двадцять п"ятий день дуже сильних спроб захоплення Маріуполя. Прямо Чернобаевка по всей стране
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22.03.2022 17:32 Ответить
Ничего смешного там нет. Азов оттеснили к морю. Помощи сказали не будет. Никаких попыток помочь нет. Зато по телеку - классный Зе. Герой разминировавший дорогу из Крыма.
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22.03.2022 17:40 Ответить
Если у тебя есть план, то почему он еще не в генштабе?
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22.03.2022 18:04 Ответить
план должен был быть у верховного зелено-командующего еще до войны - при первом сообщении от американцев о 100% начале вторжения пидорашки
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22.03.2022 18:12 Ответить
Еще один эксперт всезнающий . ЗСУ виднее чем тебе что там
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22.03.2022 18:16 Ответить
Сдавать Мариуполь ни в коем случае нельзя.
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22.03.2022 17:44 Ответить
Его сдали вместе с Азовом ещё до 24, февраля .
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22.03.2022 18:00 Ответить
Что Вы имеете в виду?
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22.03.2022 18:04 Ответить
Б..дь, да это очевидно же, но мы бережем резервы для Киева, да?
Хотите повангую, после Марика они замкнут линию с юга наверх через Славянск на Изюм, и также героически сдадим восток под крики , "запад закрой небо". И получится, что 300тыс группировка поставит половину 40млн. страны раком. Капитуляция вопрос времени.
Или мы будем всей страной их ******* по всем направлениям СЕЙЧАС! или можете успокаивать себя арестовичем и дальше.
P.s стрелять не умею, умею копать и точить снаряды, Но это нахер никому не нужно.
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22.03.2022 18:10 Ответить
- дуже надіюсь , що ОП на такий хід не розраховує ...
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22.03.2022 18:44 Ответить
Неправда. Победа украинских вооруженных сил уже близка. В настоящее время силы ВСУ завершают разгром и окончательное уничтожение войск агрессора на северном и восточном направлениях. Как только ВСУ закончит выполнение задач там, они немедленно выдвинутся на юг, деблокируют Мариуполь, освободят Мелитополь и Херсон и нанесут удар непосредственно по Крыму.
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22.03.2022 18:59 Ответить
Двумя руками за, но верится с трудом.
То что наша армия дерётся как волки - факт, я это слышу. Но также каждый день я вижу продвижение врага на юге и востоке.
У меня нет паники, но страна должна стать в ружьё и дать конкретной пи#ды. Или сейчас, или ещё 100 лет рабства.
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22.03.2022 19:06 Ответить
Нет никакого продвижения врага. Это всё вражеская пропаганда, нацеленная на то, чтобы посеять панику среди украинцев и сломить их волю к победе. Наоборот, силы ВСУ наносят котратакующие удары и раз за разом отбрасывают врага с их позиций к границе.
Сейчас наша задача - сплотиться вокруг нашего лидера Президента Владимира Зеленского и не дать врагу посеять смуту и раздор в наших рядах.
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22.03.2022 19:12 Ответить
Шаришь. Но президента заслуг нет. Только заслуги ЗСУ
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22.03.2022 19:25 Ответить
Если ты не знал, президент является главнокомандующим вооруженными силами Украины.
И все заслуги ВСУ являются также и заслугами президента, как их руководителя.
А ты, видимо, пытаешься публично умалить достижения органов власти Украины и посеять в обществе недоверие к президенту. Тем самым ты льёшь воду на мельницу врага и пытаешься внести раскол в единство украинцев, которые в трудную минуту сплотились вокруг своего лидера Президента Владимира Зеленского, чтобы дать отпор оккупантам и агрессорам. Остаётся только вопрос, делаешь ли ты это по глупости или умышленно. Но, надеюсь, компетентные органы разберутся в этом вопросе и дадут твоим действиям надлежащую правовую оценку.
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22.03.2022 19:33 Ответить
Ага . зато какие дороги! И украинские ракеты! Мельница
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22.03.2022 19:37 Ответить
Як гарно по них кацапо техніка мандрує Україною ....
Іноді здається що це якийсь договорний театр, але потім розум каже що у любому випадку кацапів треба знищити на території України.
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22.03.2022 23:15 Ответить
Атынбай Учербектдиной А вы уважаемый тудыт твою бай чьих будете? Уж больно активно топите,и в теме.В феврале и марте много новых Бабаев набежало ,поди разберись с каждым
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22.03.2022 20:29 Ответить
Наконец то понял , думал что просто тролль а это тролль на зарплате ну или безуглая . Не узнаю в гриме
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22.03.2022 20:47 Ответить
Воно то так, а Генштаб що не розуміє, чи думає що звичайні українці(без довгого вишколу) на полі боя то потенційний трупак?
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22.03.2022 23:13 Ответить
Хочу вірити, що це читають в генштабі теж і роблять висновки. Попередження теж зброя
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22.03.2022 19:30 Ответить
Народ включайте голову и учитесь работать с информацией. Хватит дрыстать эмоциями, прошли времена политических баталиц, война на дворе уже месяц. Грозев абсолютно прав, это и без него ясно если внимательно следить за новостями и правильно их складировать в мозгу. Доказательство в новостных лентах
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22.03.2022 19:55 Ответить
Да все так. Но только часть Украины в руинах и серпантин в карьере, с головы ну никак
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22.03.2022 23:05 Ответить
Чудово все бачимо все знаємо .Треба працювати над знищеням
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22.03.2022 20:28 Ответить
Генштаб, но хоча б Точки У покидайте на цих кацапо зомбі під Маріуполем ...
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22.03.2022 23:10 Ответить
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