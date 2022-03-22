Сказано – сделано! Anonymous, как и обещали, взломали сайт Nestle за отказ уйти из РФ

Группа хакеров и активистов Anonymous взломали сайт компании Nestle, отказавшейся уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, бизнес-клиентов и другой информации компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Anonymous.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022

Так хакеры не только выполнили свое обещание, но и слили всю информацию в открытый доступ, в том числе данные об около 50 тысячах бизнесс-клиентов компании. Пакет данных составляет 10 Гб.

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