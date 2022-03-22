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хакер (1117) Anonymous (1) Nestle (8)

Сказано – сделано! Anonymous, как и обещали, взломали сайт Nestle за отказ уйти из РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

anonymous,nestle?

Группа хакеров и активистов Anonymous взломали сайт компании Nestle, отказавшейся уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, бизнес-клиентов и другой информации компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Anonymous.

Так хакеры не только выполнили свое обещание, но и слили всю информацию в открытый доступ, в том числе данные об около 50 тысячах бизнесс-клиентов компании. Пакет данных составляет 10 Гб.

Читайте также: Российскую соцсеть "Вконтакте" взломали и там размещают правдивую информацию о войне в Украине
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Топ комментарии
+96
Анонімусам-респект.Не зупиняйтесь...
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22.03.2022 17:29
+50
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
19 бер.



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
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22.03.2022 17:29
+33
Спасибо Анонимусу
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22.03.2022 17:29
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Анонімусам-респект.Не зупиняйтесь...
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22.03.2022 17:29 Ответить
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
19 бер.



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
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22.03.2022 17:29 Ответить
Або іншими словами - Vам *****
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22.03.2022 18:37 Ответить
Vова Zе
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22.03.2022 20:05 Ответить
🤣🤣🤣👍
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22.03.2022 18:58 Ответить
Спасибо Анонимусу
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22.03.2022 17:29 Ответить
РЕСПЕКТ
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22.03.2022 17:30 Ответить
Оце і є реальна Третя Сила цього світу.
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22.03.2022 17:30 Ответить
Це колись грошва не смерділа
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22.03.2022 17:31 Ответить
Це просто поглкдили далі треба зашифрувати нахер усі данні і не дати ключа
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22.03.2022 17:31 Ответить
зашифрувати..
взяти винагороду з нестле за розшифрування..
надати ключ"Нестле,..издуй за російським кораблем!"
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22.03.2022 17:40 Ответить
хорошо бы шекели nestle перевести на рахунок всу...
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22.03.2022 17:32 Ответить
Погладили
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22.03.2022 17:32 Ответить
На стороні світла ! І це хлопці бачить Бог 👍🏼
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22.03.2022 17:34 Ответить
Клас, за ними і Рено зламали:"Ей, Renault, пакуй валізи і забирайся з росії. Ми стежимо за тобою 💪🏼

Україна має гарну кібер підтримку ☺️
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22.03.2022 17:34 Ответить
Так тримати !
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22.03.2022 17:36 Ответить
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22.03.2022 17:36 Ответить
так і Рено обклеїти щоб світ знав. і всі компанії які співпрцюють з рашистами інакше слова не помагають..на заході тільки так треба діяти..як тільки Зеленський показав в сенаті відеоролик з України до них дойшло і почали активніше реагувати
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22.03.2022 17:58 Ответить
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26.03.2022 11:50 Ответить
А рено, тоже хотелось бы
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22.03.2022 17:37 Ответить
вже
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22.03.2022 18:21 Ответить
там не токо рено,дня 2-3 назад читав шо і мерс і бумер не виходять
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22.03.2022 20:07 Ответить
Мудаков бы из рено наказать
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22.03.2022 17:40 Ответить
Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії.

Офигееееть.... Просто нереальные репутационные потери! Завтра аж интересно будет на их акции на бирже глянуть, на сколько упадут... Жадность фраера сгубила, потеряют еще больше, чем боялись потерять от ухода с оркостана!
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22.03.2022 17:41 Ответить
так..репутація важливіша за гроші..і шоб вони не оправдовувались це вже велика кривава пляма на їх продукції
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22.03.2022 18:00 Ответить
жадность и подлость должны быть наказаны.
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22.03.2022 17:44 Ответить
Там треба компромат пошукати, 100% е якась корупція в верхах компанії. Хто працює з цапами не може бути не корумпованим.
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22.03.2022 17:46 Ответить
І де ж цей взлом? Заходив. Працює як nestle.com так і nestle.ru ...
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22.03.2022 17:49 Ответить
Не путай взлом с DDoS атакой.
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22.03.2022 17:55 Ответить
Зламали базу даних . Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії. Джерело: https://censor.net/ua/n3327709
А самі сайти працюють як і працювали .
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22.03.2022 17:58 Ответить
вот взлом это когда сливают данные с их сайта
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22.03.2022 19:14 Ответить
респект
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22.03.2022 17:58 Ответить
А ми вперше купили дітям не звичні вафельки Несквік, а інші, різні, щоб вибрати нові.
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22.03.2022 18:07 Ответить
Беручи до уваги усі репутаційні скандали, яки весь час супроводжували бізнес цієї компанії - аніскільки не дивує їх рішення
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22.03.2022 18:23 Ответить
Теперь надо Бош
щоби всі бачили
як під санкціями з 14-того року німці вооружали Фуйла
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22.03.2022 18:32 Ответить
Молодцы.
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22.03.2022 18:41 Ответить
We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us
это чё в папке пассворд всего 129 юзеров чё так мало и не всё выложили
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22.03.2022 18:57 Ответить
она была слита 21 марта в другом твите, а у анонимов 22 марта
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22.03.2022 19:11 Ответить
Отримайте і розпишіться! Скуштуйте "Нутеллу", щоб підсолодити пілюлю...
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22.03.2022 19:14 Ответить
Нескафе в унитаз на десятки лет и все остальной вредный и токсичный бутор этой конченой компании туд же. Всегда ненавидел их продукцию из за низкого качества
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22.03.2022 19:44 Ответить
"Світоч" працює у звичному режимі?
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22.03.2022 19:58 Ответить
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22.03.2022 20:41 Ответить
Наразі існує клуб стерв'ятников і гієн цієї мерзенної війни та геноциду українців. Клуб любителів української крові складається із наступних країн: 1) Франція, 2) Німеччина, 3) Угорщина, 4) Ізраїль, 5) Китай! Решта шакалів дрібна шобла. Усі перелічені адвокати диявола та лицемірні шукачи свого зиску з вбивства України!
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22.03.2022 21:14 Ответить
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23.03.2022 02:56 Ответить
 
 