Сказано – сделано! Anonymous, как и обещали, взломали сайт Nestle за отказ уйти из РФ
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Группа хакеров и активистов Anonymous взломали сайт компании Nestle, отказавшейся уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, бизнес-клиентов и другой информации компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Anonymous.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022
Так хакеры не только выполнили свое обещание, но и слили всю информацию в открытый доступ, в том числе данные об около 50 тысячах бизнесс-клиентов компании. Пакет данных составляет 10 Гб.
Топ комментарии
+96 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+50 Палиця Василь
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+33 Андрюша Украинец
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@roizmangbn
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19 бер.
Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
взяти винагороду з нестле за розшифрування..
надати ключ"Нестле,..издуй за російським кораблем!"
Україна має гарну кібер підтримку ☺️
Офигееееть.... Просто нереальные репутационные потери! Завтра аж интересно будет на их акции на бирже глянуть, на сколько упадут... Жадность фраера сгубила, потеряют еще больше, чем боялись потерять от ухода с оркостана!
А самі сайти працюють як і працювали .
щоби всі бачили
як під санкціями з 14-того року німці вооружали Фуйла
это чё в папке пассворд всего 129 юзеров чё так мало и не всё выложили