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армия РФ (15358) война (46746) Арестович Алексей (327) Чернобаевка (64)

Арестович: Чернобаевка 7,5. Ночью наши попали во вражеский "Смерч". Днем оккупанты запустили ракету, но она упала на скопление их техники. Начался пожар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чорнобаївка

ВСУ в очередной раз атаковали позиции российских оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"По Чернобаевке на сегодняшний день. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им немного насыпали. В общем испугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - пишет Арестович.

"Но это еще не все. Днем они совершили пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар.) Словом, Чернобаевка 7,5

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чернобаевка, боевые комары, жареные рашисты и... Царев!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
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Топ комментарии
+70
Это уже целый сериал.
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22.03.2022 17:45
+52
Veteran British sniper who came out of retirement to join Lads' Army taking on Putin's forces says Kyiv will never fall to the Russians because Ukrainians are fighting 'like the Taliban on steroids'
Британський снайпер-ветеран, який вийшов із пенсії, щоб приєднатися до армії хлопців, протистояти військам Путіна, каже, що Київ ніколи не впаде перед росіянами, тому що українці воюють «як Талібан на стероїдах»
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22.03.2022 17:54
+47
Чернобаевка это место заговорённое , не надо было кацапам туда лезть ,теперь весь ******** станет Чернобаевкой !
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22.03.2022 17:45
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Это уже целый сериал.
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22.03.2022 17:45 Ответить
кажуть наступний сезон буде взагалі бомба
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22.03.2022 17:48 Ответить
Что было то было,я в пяти км от чернобаевке, взрывы были где то в 1.35 ночи аж стекла дрожали, минут двадцать взрывалось.
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22.03.2022 18:08 Ответить
Без перерыва на рекламу)))
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22.03.2022 18:10 Ответить
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22.03.2022 19:48 Ответить
Чернобаевка это место заговорённое , не надо было кацапам туда лезть ,теперь весь ******** станет Чернобаевкой !
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22.03.2022 17:45 Ответить
Нада.. нада... пусть лезут еще.... как коты на валерианку... в котоловке.
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22.03.2022 17:49 Ответить
Чернобаевка - это триумф русского оружия)))
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22.03.2022 18:15 Ответить
Чорно баїти - це або лаятися, або накласти закляття. Для наших пращурів це було практично одне й те саме.
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22.03.2022 18:30 Ответить
Люди, не підказуйте оркам. Нехай лізуть.
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22.03.2022 18:54 Ответить
Цій кацапській ракеті-респект...
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22.03.2022 17:45 Ответить
Напевне саме ця ракета з відданих Україною параші свого часу. Вирішила помститися своїм поневолювачам
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22.03.2022 17:49 Ответить
Ракета анало говнета
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22.03.2022 17:45 Ответить
Місце там таке, намолене.
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22.03.2022 18:30 Ответить
Я вже казав, благословенне місце для нас, і прокляте - для кацапів
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22.03.2022 17:46 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

22 ч

Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
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22.03.2022 17:46 Ответить
Чорнобаївка - це бермудський трикутник для російських фашистів
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22.03.2022 17:46 Ответить
День сурка в Чернобаевке.
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22.03.2022 17:46 Ответить
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22.03.2022 18:05 Ответить
HBO "Chernobylbayvka"
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22.03.2022 17:48 Ответить
Все же интересно, по какой причине постоянно размещается техника именно в этом месте. Такое не может быть случайностью.
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22.03.2022 17:48 Ответить
Це єдине місце, де можуть базуватися гелікоптери - в голому степу їх не розмістиш....
А ось чому саме звідти стріляли зі "Смерча" - то вже тільки зайвохромосомні можуть знати...)))
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22.03.2022 17:52 Ответить
Не пригадаю точно: здається, це був 4-й епізод... чи 5-й. Словом, тоді я припустив, що лапті одержимі ідеєю знайти якусь сакральну штуку - наприклад, невичерпну артезіанську бояру.
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22.03.2022 18:02 Ответить
Прокляте місце для цапів. Там у козаків була старовинна фортеція.
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22.03.2022 17:49 Ответить
Олешківська Січ?
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22.03.2022 17:57 Ответить
Не новина, а просто бальзам на душу!
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22.03.2022 17:49 Ответить
Чого ви всі так? Може кацапи не правильно читають назву -************?
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22.03.2022 17:50 Ответить
Чорнобаївка (баять -казати) тобто чорноговірка (наговір порча)
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22.03.2022 17:50 Ответить
Автогол забили
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22.03.2022 17:51 Ответить
Veteran British sniper who came out of retirement to join Lads' Army taking on Putin's forces says Kyiv will never fall to the Russians because Ukrainians are fighting 'like the Taliban on steroids'
Британський снайпер-ветеран, який вийшов із пенсії, щоб приєднатися до армії хлопців, протистояти військам Путіна, каже, що Київ ніколи не впаде перед росіянами, тому що українці воюють «як Талібан на стероїдах»
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22.03.2022 17:54 Ответить
фото с открытыми лицами не желательны...
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22.03.2022 18:24 Ответить
Люди які на фото не вважають за потрібне це робити.
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22.03.2022 18:45 Ответить
Їм ні до чого ховати лице. Вони не розвідники, їхнє діло праве і вони отримали офіційний дозвіл керівництва своїх країн.
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22.03.2022 18:48 Ответить
За всієї поваги, але, може ще зарано обличча хлопців показувати?
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22.03.2022 18:30 Ответить
Про всяк випадок, не треба обличчя бійців світити - ворожим снайперам на замітку.
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22.03.2022 20:43 Ответить
только этому сказочнику арестовичу верить нельзя ...
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22.03.2022 17:55 Ответить
Що є, то є ..
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22.03.2022 17:59 Ответить
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22.03.2022 17:57 Ответить
снаряд два рази в одне місце не попадає але 8 раз може легко
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22.03.2022 17:57 Ответить
Увидеть Чорнобаивку и умереть..
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22.03.2022 17:58 Ответить
Прямо там, на місці...
Це, напевно, якась сакральна мета у рузьких.
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23.03.2022 00:15 Ответить
Чорнобаєвці терміново..Героя
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22.03.2022 18:00 Ответить
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22.03.2022 18:01 Ответить
а ми з подружкою (коліжанкою) забилися, що Чорнобаївка спрацює 10 разів
і коли Зеленський на весь світ попалив рибне місце я аж розстроїлася, що винна подружці 100 грн.

а теперка виглядає так, що я таки можу ще й виграти.

ЧЕКАЮ, СЦУК, ВЕЛКАМ ТО ЧОРНОБАЇВКА!
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22.03.2022 18:02 Ответить
"Війська РФ вчергове атакували позиції російських окупантів..."

війська рф??? )
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22.03.2022 18:04 Ответить
Так, самі себе. Читайте. І це не вперше.
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22.03.2022 18:57 Ответить
Кацапи (з перехоплення СБУ):

- На нас наш самолет авиабомбы скинул.
- А, ну, это нормально...

https://youtu.be/nCzmjJijS-A?t=129
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22.03.2022 19:49 Ответить
Vitaliy Sergeevich

21 ч. ·



-Вот вам ребята соляра ровно до Чернобаевки
-а дальше как?
- не понял вопроса
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22.03.2022 18:10 Ответить
Пороблено
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22.03.2022 18:10 Ответить
Верить в рассказы пропагандона Люси, является диагнозом зебилизма.
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22.03.2022 18:12 Ответить
Не знаю, як ви, но я люсі вірю, як **********, може так і було- но вона(люся)така чорнорота.
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22.03.2022 18:13 Ответить
То вір касабському "соловьеву"
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22.03.2022 18:19 Ответить
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22.03.2022 18:19 Ответить
чим ? асвальтом ?
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22.03.2022 18:29 Ответить
Покищо така політика, що ми лише обороняємось, та і нема чим, якщо чесно. І взагалі є з ким воювати і на нашій землі, наші сили не безмежні.
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22.03.2022 19:00 Ответить
Я почав вірити в містику
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22.03.2022 18:23 Ответить
А почому вони ціляють ракетами ППО цікаво?
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22.03.2022 18:27 Ответить
Некоторое время тому большинство Американцев не могли показать на карте Украину. Сегодня большинство Американцев точно знают местоположения Чернобаiвцi
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22.03.2022 18:43 Ответить
Чорнобаївки
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22.03.2022 20:48 Ответить
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22.03.2022 21:08 Ответить
Цензор! Це вже геть не можливо!
"Війська РФ атакували позиції окупантів...." Хто тоді окупанти? Пишіть краще самі себе...
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22.03.2022 18:44 Ответить
та, фсе по феншую.
1. "войска рф запустили ракету" - так? так.
2. "Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки" - так? так.

а кто оккупанты - войска рф. так шо фсе ровно
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22.03.2022 19:40 Ответить
Всьо правильно написали, читай уважніше
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22.03.2022 19:48 Ответить
pora voiskam okupanta bombitj maksvu
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22.03.2022 22:21 Ответить
Сашко Лірник: про Чорнобаївку
Відкрию вам Велику Таємницю.
«Пекельна Машина діда Чорнобая»
В Чорнобаївці з прадавніх часів , ще за Змієвих Валів,встановлена велетенська невидима магнітна машина, яка діє в матеріальному і нематеріальному світі.
І місцевий старий дід Семен Чорнобай, із роду Чорнобаїв, Хранитель Магніту ,час від часу ,крутить корбу і запускає ротор, який при обертанні в статорі випромінює спеціальне магнітне притяжне поле.
А кожному українцю при народженні баба повитуха зав'язує пупчик спеціальним хитрим протимагнітним гудзичком, який нейтралізує дію того магнітного випромінювання.
А у якцапів такого гудзика нема.
От вони туди і злізаються. Підсвідомо. Хочуть чи не хочуть.
А під землею біля того магніту сидить Прадавня Багатоголова Змія Жеретія із роззявленою пащею. Вона ковтає те, що притягнулося магнітом і перетирає гнилими зубами. А потім все те рухається по стравоходу змії під землею за тисячу кілометрів, і виходить через анальний отвір Жеретії у вигляді рідкого гівна. А сам анальний отвір Змії знаходиться в московському кремлі.
І потім те гівно розливається в мізки якцапів по спеціальних невидимих трубочках. І якцапи збираються на мітинги і лізуть довгим ланцюжком назад в Чорнобаївку.
І таких голів Змії Жеретії багато по всій Україні.
І вона вночі пожирає сотні московських окупантів.
Так відбувається круговорот гівна в природі.
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22.03.2022 18:49 Ответить
Не первый раз и надеюсь не последний падает ракета рашистов на рашистов)))
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Kd1hPSTY
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22.03.2022 18:54 Ответить
Цирк с ракетами, падающих назад посла запуска, у кацапов случается часто. Для фактов Ютуб в помощь. У ракетчиков наверное тоже крадёт по чёрному.
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22.03.2022 19:04 Ответить
Після нашої Перемоги українським кіношникам варто було б зняти епічне кіно "День чорного бабаївака " - хорор 😱 для кацапорилих!
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22.03.2022 19:23 Ответить
Байка про Чернобаевку: Во времена славной сечи - уконтропупили казаки черную орочью рать к@ц@ейскую, с их предводителем Черным Бабаем (его называли еще Ёкарный Бабай). Черного Бабая зарыли в землю с его воинством поганым и забыли. Козаки забыли где догнивают кости Черного Бабая, а орки - нет. И если евреи со всего мира - едут в Умань, к могиле цадика Нахмана - совершая поломничество, то орков со всех просторов Мордора - с неодолимой силой тянет в Чернобаевку по необъяснимой причине. И если Гёте приписывают фразу :«Увидеть Неаполь и умереть!..», то Пусарону, предводителю орков приписывают фразу :" .. а они просто сдохнут, в Чернобаевке".
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22.03.2022 20:41 Ответить
Просто Божі чудеса )))
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22.03.2022 21:41 Ответить
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23.03.2022 03:13 Ответить
 
 