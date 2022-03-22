Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Эту войну невозможно выиграть; рано или поздно он должен перейти с поля боя за стол переговоров.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос только в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть?"Сколько Мариуполей должно быть разрушено? Сколько украинцев и россиян будут убиты, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – есть только проигравшие? Сколько еще людей должно погибнуть в Украине и сколько людей во всем мире должны столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось? Продолжение войны в Украине является морально неприемлемым, политически неоправданным и бессмысленным с военной точки зрения", - сказал он.
Гутерриш напомнил, что месяц назад российская федерация приступила к массированному вторжению на суверенную территорию Украины, нарушая Устав ООН.
С тех пор мы стали свидетелями ужасных человеческих страданий и разрушений в городах, селениях и селах, добавил он.
"Систематические бомбардировки, терроризирующие гражданское население, обстрелы больниц, школ, жилых домов и укрытий - все это усиливается, с каждым часом становится все более разрушительным и непредсказуемым", - сказал Генсек.
По его словам, 10 млн украинцев вынуждены покинуть свои дома.
Уже более двух недель Мариуполь оцеплен российской армией, его постоянно бомбят, обстреливают и атакуют, отметил он.
"Для чего? Даже если Мариуполь упадет, Украина не может быть завоевана город за городом, улица за улицей, дом за домом. Единственный результат всего этого – еще больше страданий, еще больше разрушений и ужаса…" – подчеркнул Гутерриш.
Украинский народ переживает "настоящий ад", отметил он, и эхо этого чувствуется во всем мире: стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и удобрения грозит перерасти в "глобальный голодный кризис".
Он отметил, что в то же время наметились "элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам". На столе все необходимое для прекращения военных действий и серьезных переговоров уже сейчас.
"Эту войну невозможно выиграть. Рано или поздно она должна перейти с поля боя за стол переговоров", - добавил Генсек.
Пора положить конец этой абсурдной войне, убежден он.
Пожалуйста, подождите...
генсек ООН Гутерріш - зроби щось!!
І війна років на 10-15 припиниться.
Коли він вже вийде на трибуну ООН і скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
А сісти за переговори з фашистом це нормально?
І як потім дивитися в очі рідним і близьким тих, хто загинув від бомбардіровок гітлєра 21 сторіччя?
Тільки суд! В Харкові або в Маріуполі! Тільки смертна кара!
путін,шойгу,лавров,а далі по списку!
вибачте за нецензкрну мову
Якого біса агресор і терорист має право вето в вашому сраному ООН?
А оце блаблабла мы вже 100 раз чули. Що Папа Римський що Генсек ООН.
Ніхто вас ні в що не ставить.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш известная российская проститутка.
По словам министра экономического развития Польши Петра Новака, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену», - заявил Новак.
Ставить і українців і москальських нелюдів на одну вагу.
Це ти що, пропонуєш українцям здатися на милість *****, що мріє українців стерти з лиця землі, як заповідано його кремлядськими пращурами-папередніками?
Стерво запроданське.
Розказую, що треба зробить, що на ізі вирішує всі питання:
адин. Вигнати на *** з ООН рашку, форева енд ева.
два. Ввести миротворців ООН на південь України.
три. Через 1 і 2 ввійти в історію не як нікчемна підарасня імпотентна, а як рівень Черчиллю, Вашингтону та іншим політикам, які чудово розуміли, що як хочеш кінця війні, треба думать про перемогу, а не про мир.
Ну, або дальше продовжувати робити безпомічне, нікчемне бла бла бла, від якого соромно всім навкруги.
Дофига переговоров вели с сербскими преступниками, устроившими геноцид в Боснии и Косово? Не поймали Милошевича после геноцида боснийцев - он устроил геноцид косовским албанцам. А с исламскими террористами переговаривались? С ИГИЛ много переговоров провели?
ООН, Совет Европы - на свалку истории вслед за командой обезьяны-лилипутина.
Але ж він не може бути консольною балкою для однієї божевільної дупи на кінці цієї консолі ....
Перемовини це для тих , хто має людський розум , хоча й підступний , чи брехливий .
З рептілойдом ****** які можуть бути перемовини ?!
- Одну Москву, но в труху!
Які можуть бути переговори із країною, яка хоче знищити нашу державу і перетворити нас на малоросів
Я саркастично шучю со злостью, конечно... Идиот намикает что это вина Украины что не хотят соглашаться на условия Кремля... Он кого-то мне напоминает...
Мир для нашего поколения