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Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Эту войну невозможно выиграть; рано или поздно он должен перейти с поля боя за стол переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос только в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть?"Сколько Мариуполей должно быть разрушено? Сколько украинцев и россиян будут убиты, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – есть только проигравшие? Сколько еще людей должно погибнуть в Украине и сколько людей во всем мире должны столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось? Продолжение войны в Украине является морально неприемлемым, политически неоправданным и бессмысленным с военной точки зрения", - сказал он.

Гутерриш напомнил, что месяц назад российская федерация приступила к массированному вторжению на суверенную территорию Украины, нарушая Устав ООН.

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С тех пор мы стали свидетелями ужасных человеческих страданий и разрушений в городах, селениях и селах, добавил он.

"Систематические бомбардировки, терроризирующие гражданское население, обстрелы больниц, школ, жилых домов и укрытий - все это усиливается, с каждым часом становится все более разрушительным и непредсказуемым", - сказал Генсек.

По его словам, 10 млн украинцев вынуждены покинуть свои дома.

Уже более двух недель Мариуполь оцеплен российской армией, его постоянно бомбят, обстреливают и атакуют, отметил он.

"Для чего? Даже если Мариуполь упадет, Украина не может быть завоевана город за городом, улица за улицей, дом за домом. Единственный результат всего этого – еще больше страданий, еще больше разрушений и ужаса…" – подчеркнул Гутерриш.

Украинский народ переживает "настоящий ад", отметил он, и эхо этого чувствуется во всем мире: стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и удобрения грозит перерасти в "глобальный голодный кризис".

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Он отметил, что в то же время наметились "элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам". На столе все необходимое для прекращения военных действий и серьезных переговоров уже сейчас.

"Эту войну невозможно выиграть. Рано или поздно она должна перейти с поля боя за стол переговоров", - добавил Генсек.

Пора положить конец этой абсурдной войне, убежден он.
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Топ комментарии
+51
Гоните кацапов к ***** матери из ООН а не словами кидайтесь ...
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22.03.2022 17:46
+27
Імпотентний гєнсєк з імпотентною організацією. ООН повторює долю своєї попередниці - Ліги Націй.
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22.03.2022 17:51
+25
Ну так помогайте ещё больше, что пустословие.
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22.03.2022 17:45
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Ну так помогайте ещё больше, что пустословие.
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22.03.2022 17:45 Ответить
це він сам у себе запитав ? дебілко ти
генсек ООН Гутерріш - зроби щось!!
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22.03.2022 17:49 Ответить
ООН это организация импотентов
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22.03.2022 18:23 Ответить
Гоните кацапов к ***** матери из ООН а не словами кидайтесь ...
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22.03.2022 17:46 Ответить
публичные люди дбають о рейтинге...
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22.03.2022 17:46 Ответить
Саме так. А, до речі, коли у них, там вибори-перевибори генчека?
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22.03.2022 17:48 Ответить
так я не гугла
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22.03.2022 17:49 Ответить
А хто такий цей Гутерріш, що це за ООН таке?
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22.03.2022 17:46 Ответить
Імпотентний гєнсєк з імпотентною організацією. ООН повторює долю своєї попередниці - Ліги Націй.
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22.03.2022 17:51 Ответить
ООН імпотент від самого початку створення.бо країни які їх заснували не мали наміру дотримуватися їх правил(писали дружньо,але коли дійшло до них- то ми тут прі чьом?).за всю історію найбільшим правом вето користувався совок(раша) та США! Тому ви вірите що вони готові тим поступитися? Правом вседозволеності? Хєрушки! Тому чого вимагаєте від імпотента того,що не передбачено його батьками засновниками?
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22.03.2022 17:54 Ответить
Ліга Націй все ж спромоглася виключити россію за напад на Фінляндію.
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22.03.2022 18:06 Ответить
Значить у ліги нації були яйця.
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22.03.2022 18:10 Ответить
Якщо за місяць військової агресії Росії ООН палець об палець не вдарила, щоб зупинити кривавий режим Путіна, виникає єдиний логічний висновок - вони приховані спільники...
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22.03.2022 17:53 Ответить
Треба вбити хутіна .
І війна років на 10-15 припиниться.
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22.03.2022 17:46 Ответить
Традиционно беспомощное (и бесполезное) блеяние.
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22.03.2022 17:47 Ответить
Нам твої слова до лампади, які дії робить цей нафталіновий орган ООН
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22.03.2022 17:48 Ответить
Він морозить все не то...
Коли він вже вийде на трибуну ООН і скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
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22.03.2022 17:48 Ответить
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22.03.2022 17:48 Ответить
Має бути зрунована масква та расчленинград.
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22.03.2022 17:49 Ответить
Я за тотальну ізоляцію мордору та ембарго абсолютно на всі види товарів та сировини.
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22.03.2022 17:53 Ответить
Хто тобі сказав,що неможливо виграти?
А сісти за переговори з фашистом це нормально?
І як потім дивитися в очі рідним і близьким тих, хто загинув від бомбардіровок гітлєра 21 сторіччя?
Тільки суд! В Харкові або в Маріуполі! Тільки смертна кара!
путін,шойгу,лавров,а далі по списку!
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22.03.2022 17:50 Ответить
буба скаже, шо в зенки ***** заглянуты мычтал вилкой...
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22.03.2022 17:54 Ответить
Він цього ніколи не зрозуміє, бо його рідних кацапська ракета на шмаття не розривала, житло не руйнувала.
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22.03.2022 17:55 Ответить
Так делайте что-нибудь эффективное! Для начало введите миротворцев ООН. Вам так жалко голодающих негров, что именно ради них вы и хотите прекратить войну.
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22.03.2022 17:51 Ответить
Нельзя...для введения войск согласно уставу ООН требуется согласие всех сторон конфликта. Давайте лучше наймем банду развратных хоббитов ? С волосатыми ступнями.
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22.03.2022 17:53 Ответить
Для начала хотя бы лишили кацапсятину права вето, а они даже это не в состоянии сделать. Спрашивается ***** тогда вообще существует этот ****** говноон..?
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22.03.2022 17:58 Ответить
В Мариуполях он считает...лошок ручной. Путинг лиссабонами меряет.
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22.03.2022 17:51 Ответить
Гетерріш- допомагайте бо нахрєн ООН потрібно тоді взагалі...
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22.03.2022 17:51 Ответить
хто ж очікував, що якщо розмінувати і розблукувати переходи з Криму, то кацапи вільно пройдуть. як це так сталося... Що ж це воно пішло не так.
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22.03.2022 17:51 Ответить
ООН абсолютно бесполезная организация. Относится к ним нужно как к пустому месту
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22.03.2022 17:52 Ответить
Это у кого он спрашивает?...
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22.03.2022 17:52 Ответить
Видать мысли в слух...
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22.03.2022 17:59 Ответить
от знаєте, як на мене воно нас закликає до "мінську 3"
вибачте за нецензкрну мову
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22.03.2022 17:53 Ответить
так делай что-то со своим ООН, импотенты вы вечно озабочены
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22.03.2022 17:53 Ответить
Пане генсек ООН, мать вашу, Може вы Нарешті займеиеся реформуванням органу, яким керуєте?
Якого біса агресор і терорист має право вето в вашому сраному ООН?
А оце блаблабла мы вже 100 раз чули. Що Папа Римський що Генсек ООН.
Ніхто вас ні в що не ставить.
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22.03.2022 17:54 Ответить
А скільки ти ще, падлюко, будеш %\#&іти, і не робити НІЧОГО, щоб назавжди викинути найбільшого терориста з радбезу?
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22.03.2022 17:54 Ответить
Поблаблакав? Іди ***** зі свїм кастровпним оон
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22.03.2022 17:55 Ответить
Пустозвін, розпускай вже свою богадєльню нахєр.
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22.03.2022 17:55 Ответить
ну ООН может выгнать кацапов из совбеза
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22.03.2022 17:55 Ответить
Ага... Уже 8 лет как "может".
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22.03.2022 18:02 Ответить
К кому онo обращается? Оно предлагает Украинскому Народу сдаться и добровольно пойти на плаху чтобы как говорят оккупанты "окончательно решить украинский вопрос", решить то что им не удалось в 1933.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш известная российская проститутка.
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22.03.2022 17:56 Ответить
Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20, и что предложение получило «позитивную реакцию» администрации США, сообщает Reuters.

По словам министра экономического развития Польши Петра Новака, вопрос об исключении обсуждался на встречах, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе.«Во время встреч, в том числе с (министром торговли США) Джиной Раймондо, мы выступили с предложением исключить Россию из G20, что было встречено положительным откликом и одобрением, и вопрос подлежит передаче президенту Байдену», - заявил Новак.
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22.03.2022 17:56 Ответить
А в цей час зекоманда тупо сцить людям в очі чорнобаєвками і арестовичами.
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22.03.2022 17:56 Ответить
Ще раз: Квартал1+1 годував і годує 20 днів переможними новинами й шоу про війну, а подолячки і селфівоїни обмазують людей пафосною ****** - це те саме "заспокійливе кіно для бидла", що було до 24.02, але в іншій обкладинці, аби мертвий Маріуполь не завадив ЗеРейгана любити.
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22.03.2022 18:03 Ответить
Це скільки ще мертвих Маріуполей?
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22.03.2022 18:09 Ответить
Ну стурбуйся глибоко ще пару разів, може путін від цього розтане
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22.03.2022 17:57 Ответить
Импотенты
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22.03.2022 17:58 Ответить
Ты генсек ООН или кто? Че за тупые вопросы? Выкиньте лаптестан из организации и решайте проблемы мира, болтуны несчастные
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22.03.2022 17:58 Ответить
Для начала нужно выгнать рашофашистскую федерацию из Совбеза ООН
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22.03.2022 17:58 Ответить
"у цій війні немає переможців - є лише ті, хто програв"... У Другій Світовій теж не було переможців і всі програли?
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22.03.2022 17:59 Ответить
Я особисто розцінюю це як натяк нам здаватись.
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22.03.2022 18:00 Ответить
це не натяк, а пропозиція
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22.03.2022 18:45 Ответить
Здається, що навіть ООН боїться перемоги України...
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22.03.2022 18:01 Ответить
Ось воно що! Злякались голоду! Ви імпотенти різномастні; європейські та американські толєрасти "голуби миру" -Обами, меркелі, мікрони , трампи. Не змогли приборкати гопоту з підворіття коли воно знищувало та атакувало Грузію, Сирію. Ви саме ви довели світ до загрози голоду та ядерної війни. Вирожденці ! Вашингтон з Черчілем та Рузвельтом у труні перекидаються. Як можна бути такими слимаками????
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22.03.2022 18:01 Ответить
Шо, Ахмєтов, не допомогли тобі зелєбобіки. Треба було якось інакше гудіти, підор, якщо з першої спроби не зрозумів. Іди тепер, цьомай у гузно Коломойського.
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22.03.2022 18:02 Ответить
Гутьереш..їдь в бункер до )(уйла і там йому розкажи..
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22.03.2022 18:03 Ответить
Да он идиот просто! Какие с маньяком переговоры!? О чем, *****!?!? О превращении Украины в *********? Он кого про Мариуполь спрашивает, этот гондон? Украинцев? Они бомбят свои города и убивают своих людей? Как же я этих левацких пидаров вялых ненавижу! ****!
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22.03.2022 18:03 Ответить
Підскажіть генсеку. Щоб закінчилась війна, достатньо вбити лише одного москаля. Хай здогадається, як його прізвище. А щоб наступив мир, одним москалем навіть з таким відомим прізвищем не обійдеться.
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22.03.2022 18:03 Ответить
Гутерреш, брось звиздеть и начинай действовать. Приказывай выбросить Россию из совета безопасности ООН. Призывай мировое сообщество освободить Украину от российских оккупантов. И за одно - освободить другие территории, не законно оккупированные Россией.
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22.03.2022 18:05 Ответить
Гутерриш, за что вам зарплату платят? Какие еще переговоры с серийным убийцей - вы должны обрезать ему все связи, все возможности вести войну. А ты квохчешь как беременная курица.
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22.03.2022 18:07 Ответить
Стурбованість?
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22.03.2022 18:09 Ответить
ООН нажаль імпотентна організація яка лише поглинає гроші. Ніякої користі з неї нема. Її давно треба розганяти разом з ВООЗ ЮНІСЕФ ЮНЕСКО і.т.ін. Це розплідники міжнародної корупції . Та заміняти на нормальні організації.
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22.03.2022 18:09 Ответить
Гутерріш,соціаліст,Боррель,соціаліст,Столтенберг,соціаліст інші також подібні ліво-ліберали.
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22.03.2022 18:10 Ответить
Кому плачется этот импотент? А кого обвиняет? Пустомеля.
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22.03.2022 18:12 Ответить
"Питання лише в тому, скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб має впасти? Скільки Маріуполів має бути зруйновано? Скільки українців та росіян буде вбито, перш ніж усі зрозуміють, що у цій війні немає переможців Джерело: https://censor.net/ua/n3327715

Ставить і українців і москальських нелюдів на одну вагу.
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22.03.2022 18:15 Ответить
Ох і підарейриш, нема слів.
Це ти що, пропонуєш українцям здатися на милість *****, що мріє українців стерти з лиця землі, як заповідано його кремлядськими пращурами-папередніками?
Стерво запроданське.

Розказую, що треба зробить, що на ізі вирішує всі питання:
адин. Вигнати на *** з ООН рашку, форева енд ева.
два. Ввести миротворців ООН на південь України.
три. Через 1 і 2 ввійти в історію не як нікчемна підарасня імпотентна, а як рівень Черчиллю, Вашингтону та іншим політикам, які чудово розуміли, що як хочеш кінця війні, треба думать про перемогу, а не про мир.

Ну, або дальше продовжувати робити безпомічне, нікчемне бла бла бла, від якого соромно всім навкруги.
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22.03.2022 18:18 Ответить
"Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано " аби цей довбаний ООН виплюнув накінець з "ради безпеки" країну-терориста ??
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22.03.2022 18:21 Ответить
І жодного звинувачення у бік кацапів - оце я розумію політична імпотентність 80-го левела!
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22.03.2022 18:28 Ответить
Поки по Берліні з Кенінгзберга не вальнуть
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22.03.2022 18:35 Ответить
Гутерриш, ты этот вопрос задаёшь себе и своей организации объединённых евнухов. Зачем нужно ООН, если вы, упыри, только и можете, что озабоченность высказывать? паРаша официально послала наху* ваш суд. Посмотрите в зеркало и скажите - в чём смысл вашего существования, сборище бесполезных даунов?

Дофига переговоров вели с сербскими преступниками, устроившими геноцид в Боснии и Косово? Не поймали Милошевича после геноцида боснийцев - он устроил геноцид косовским албанцам. А с исламскими террористами переговаривались? С ИГИЛ много переговоров провели?
ООН, Совет Европы - на свалку истории вслед за командой обезьяны-лилипутина.
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22.03.2022 18:37 Ответить
Закройте небо..тогда и считать не нужно будет сколько Мариуполей!А переговоры будут по окончани войны,когда «пу»поймёт ,что он проиграл..до того момента -сесть за стол переговоров-это невыполнимо…
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22.03.2022 18:41 Ответить
"Скільки українців та росіян буде вбито". Яких ще "росіян", придурку?!
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22.03.2022 18:53 Ответить
Йому москалів дохлих шкода, гинуть як мухи бідосі. То нічого що на чужій землі зі зброєю, генсеку шкода
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22.03.2022 20:23 Ответить
"Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш". - І кому він адресує цей заклик???
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22.03.2022 18:55 Ответить
Збіговисько дармоїдів! Накладіть собі кацапське вето по тарілках та жеріть. Н
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22.03.2022 19:07 Ответить
Він не правий дуже ми ще мирні.А по факту Москва і вся рашка вже повинна горіти в вибухах і вогні.
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22.03.2022 19:18 Ответить
"Стіл перемовин" він буває круглим чи квадратним ...

Але ж він не може бути консольною балкою для однієї божевільної дупи на кінці цієї консолі ....

Перемовини це для тих , хто має людський розум , хоча й підступний , чи брехливий .

З рептілойдом ****** які можуть бути перемовини ?!
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22.03.2022 19:20 Ответить
ООН і европа с НАТО війскові політичні імпотенти !
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22.03.2022 19:20 Ответить
Их больше всего беспокоит что Украина не сможет поставлять для них продовольствие. Единственное что они обсуждают это возможный голод. Мы их интересует только как производитель еды. И всё. Больше мы им и нах не нужны. Мрази ООНовские.
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22.03.2022 19:21 Ответить
він має на увазі україну.Здавайтеся вже в маріуполі гинуть по вині україни,йдіть на перемовини та денацифікуйтеся - ось що хоче сказати.Ми їм всю торгівлю портимо своєю обороною.Як би він зказав що війна йде з 14го року то зрзуиіло що винна росія
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22.03.2022 19:23 Ответить
Особистоя не хочу чути будь-яких заяв від Гутерріша, особисто я хочу почути від нього звіт-що вже зроблено і що робиться щоб покласти край кровопролиттю українців, що зроблено і що робиться для реформування ООН, що робиться і що зроблено, щоб бриборкати агрессора росію члена Радбеза ООН з правом вето
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22.03.2022 19:31 Ответить
- Сколько ещё Мариуполей?
- Одну Москву, но в труху!
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22.03.2022 19:54 Ответить
это он условия кацапов принимать предлагает у@бок
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22.03.2022 19:55 Ответить
Этот дебил у нас это спрашивает???
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22.03.2022 19:56 Ответить
Щось не чув, щоб союзники в роки другої світової війни закликали гітлера до переговорів

Які можуть бути переговори із країною, яка хоче знищити нашу державу і перетворити нас на малоросів
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22.03.2022 20:36 Ответить
оон сборище импотентов и идиотов!
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22.03.2022 20:40 Ответить
Правильно Генсек говорит! Не надо было воевать против Гитлера! Сколько он жизней погубил... Русских, Украинцев, Белорусов, Поляков, Чехов, Сербов, Евреев, Французов, Англичан, Циган, и т.д. и т.п.... Надо было с ним договариваться в 1938м году!...

Я саркастично шучю со злостью, конечно... Идиот намикает что это вина Украины что не хотят соглашаться на условия Кремля... Он кого-то мне напоминает...

Мир для нашего поколения

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22.03.2022 20:59 Ответить
шо лепит это бесхребетное существо?
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22.03.2022 21:16 Ответить
какой смысл всё ещё держать Россию в ООН? Она же там только на всё вето кладёт
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22.03.2022 21:39 Ответить
"На столі є все необхідне для припинення воєнних дій" - моторошна фраза, бо що ж на тому (якому?) столі є "необхідне" (Пуйлу?) ???
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22.03.2022 22:44 Ответить
 
 