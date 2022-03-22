Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш

Эту войну невозможно выиграть; рано или поздно он должен перейти с поля боя за стол переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос только в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть?"Сколько Мариуполей должно быть разрушено? Сколько украинцев и россиян будут убиты, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – есть только проигравшие? Сколько еще людей должно погибнуть в Украине и сколько людей во всем мире должны столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось? Продолжение войны в Украине является морально неприемлемым, политически неоправданным и бессмысленным с военной точки зрения", - сказал он.

Гутерриш напомнил, что месяц назад российская федерация приступила к массированному вторжению на суверенную территорию Украины, нарушая Устав ООН.

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С тех пор мы стали свидетелями ужасных человеческих страданий и разрушений в городах, селениях и селах, добавил он.

"Систематические бомбардировки, терроризирующие гражданское население, обстрелы больниц, школ, жилых домов и укрытий - все это усиливается, с каждым часом становится все более разрушительным и непредсказуемым", - сказал Генсек.

По его словам, 10 млн украинцев вынуждены покинуть свои дома.

Уже более двух недель Мариуполь оцеплен российской армией, его постоянно бомбят, обстреливают и атакуют, отметил он.

"Для чего? Даже если Мариуполь упадет, Украина не может быть завоевана город за городом, улица за улицей, дом за домом. Единственный результат всего этого – еще больше страданий, еще больше разрушений и ужаса…" – подчеркнул Гутерриш.

Украинский народ переживает "настоящий ад", отметил он, и эхо этого чувствуется во всем мире: стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и удобрения грозит перерасти в "глобальный голодный кризис".

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Он отметил, что в то же время наметились "элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам". На столе все необходимое для прекращения военных действий и серьезных переговоров уже сейчас.

"Эту войну невозможно выиграть. Рано или поздно она должна перейти с поля боя за стол переговоров", - добавил Генсек.

Пора положить конец этой абсурдной войне, убежден он.